ಬಾಂಗ್ಲಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾರತೀಯ ವೀಸಾ ಕೇಂದ್ರ ಬಂದ್; ಹೈಕಮಿಷನ್ ಕಚೇರಿಗೆ ಭದ್ರತೆ ಹೆಚ್ಚಳ

ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಿಂಸಾಚಾರ ಭುಗಿಲೆದ್ದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ವೀಸಾ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟಾವಧಿಗೆ ಮುಚ್ಚಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿನ ರಾಯಭಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳಿಗೆ ಭದ್ರತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಪತ್ರಿಕಾ ಕಚೇರಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿದ ಬಳಿಕ ಅದರ ಎದುರು ಪೋಸ್​​ ನೀಡಿದ ಉದ್ರಿಕ್ತ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರ (AP)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : December 21, 2025 at 6:44 PM IST

2 Min Read
ಢಾಕಾ(ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ): ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಚಿತ್ತಗಾಂಗ್​ನ ಚಟ್ಟೋಗ್ರಾಮ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತೀಯ ವೀಸಾ ಕೇಂದ್ರದ ಮೇಲೆ ಉದ್ರಿಕ್ತರ ಗುಂಪು ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟಾವಧಿಗೆ ಬಂದ್​ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, ಭಾರತೀಯ ಹೈಕಮಿಷನ್​ ಕಚೇರಿ ಮತ್ತು ರಾಯಭಾರಿಗಳ ನಿವಾಸದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಭೀತಿ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭದ್ರತೆ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಶೇಖ್ ಹಸೀನಾ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಪದಚ್ಯುತಗೊಳಿಸಲು ನಡೆಸಿದ ದಂಗೆಯ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿದ್ದ ಯುವ ಹೋರಾಟಗಾರ ಷರೀಫ್ ಉಸ್ಮಾನ್ ಹಾದಿ ನಿಧನದ ನಂತರ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಭುಗಿಲೆದ್ದಿದೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್​ 18ರಂದು ಚಟ್ಟೋಗ್ರಾಮ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಹೈಕಮಿಷನರ್ ನಿವಾಸದ ಮೇಲೆ ಕಲ್ಲು ತೂರಾಟ ನಡೆಸಲಾಗಿತ್ತು.

ಮುಂದಿನ ಆದೇಶದವರೆಗೆ ಬಂದ್​: ಹೀಗಾಗಿ, ಚಿತ್ತಗಾಂಗ್‌ನ ಸಹಾಯಕ ಹೈಕಮಿಷನ್ ಕಚೇರಿ ಪ್ರಕಟಣೆಯೊಂದನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಚಟ್ಟೋಗ್ರಾಮ್​​ನಲ್ಲಿನ ಭಾರತೀಯ ವೀಸಾ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಡಿಸೆಂಬರ್​ 21ರಿಂದ ಮುಂದಿನ ಆದೇಶದವರೆಗೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ನಂತರ ವೀಸಾ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಮತ್ತೆ ತೆರೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಢಾಕಾ, ಖುಲ್ನಾ, ರಾಜ್‌ಶಾಹಿ, ಚಟ್ಟೋಗ್ರಾಮ್ ಮತ್ತು ಸಿಲ್ಹೆಟ್​​ನಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ವೀಸಾ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಐದರಲ್ಲಿ ಚಟ್ಟೋಗ್ರಾಮ್​ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ನಾಲ್ಕು ಕೇಂದ್ರಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗಿನ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯ ಬಳಿಕ ಢಾಕಾ ಮತ್ತು ರಾಜ್​​ಶಾಹಿಯಲ್ಲಿನ ವೀಸಾ ಅರ್ಜಿ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಮುಚ್ಚಲಾಗಿತ್ತು. ಭಾರತೀಯ ಸಹಾಯಕ ಹೈಕಮಿಷನ್ ಕಚೇರಿ ಮತ್ತು ವೀಸಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಭದ್ರತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ಯಾರಂಭಿಸಿವೆ.

ಷರೀಫ್​ ಹಾದಿ ಹತ್ಯೆ, ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಆರೋಪ: ಡಿಸೆಂಬರ್ 12ರಂದು ಢಾಕಾದ ಬಿಜೋಯ್‌ನಗರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಾಯಕ ಷರೀಫ್​ ಉಸ್ಮಾನ್​ ಹಾದಿ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಮುಸುಕುಧಾರಿ ಬಂದೂಕುಧಾರಿಗಳು ಆತನ ತಲೆಗೆ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿದ್ದರು. ತೀವ್ರ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದ ಆತನನ್ನು ಸಿಂಗಾಪುರಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ದು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಆತ ಅಲ್ಲಿಯೇ ನಿಧನ ಹೊಂದಿದ್ದ.

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಾಯಕನ ಸಾವಿನ ಬಳಿಕ ಜನರು ಮತ್ತೆ ದೇಶದ ಹಲವೆಡೆ ಹಿಂಸಾಚಾರ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದು ಯುವಕನ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ ಗುಂಪು ಆತನನ್ನು ಮರಕ್ಕೆ ನೇಣು ಹಾಕಿ, ಬಳಿಕ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ದೇಹವನ್ನು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಸುಟ್ಟು ಹಾಕಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದೇ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಾಯಕನ ಹತ್ಯೆ ಹಿಂದೆ ಭಾರತದ ಕೈವಾಡವಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ, ಭಾರತ ವಿರೋಧಿ ಘೋಷಣೆ ಕೂಗಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಇದನ್ನು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಿರಾಕರಿಸಿದೆ.

