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ಮ್ಯಾಸಚೂಸೆಟ್ಸ್‌: ಭಾರತೀಯ ಬಾಲಕನ ಮೇಲೆ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ತಮ್ಮನನ್ನು ಕೊಂದ ಆರೋಪ; ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಚಾಟ್​​​​ಜಿಪಿಟಿ ತಡಕಾಡಿದ್ದ ಹುಡುಗ!?

ಈ ನಡುವೆ ಇಬ್ಬರ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣ ಏನು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಮುಖ್ಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು ಇನ್ನೂ ಮಾಹಿತಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಹತ್ಯೆಗೆ ಬಳಸಲಾದ ಆಯುಧದ ಪ್ರಕಾರದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ತನಿಖೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.

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ಭಾರತೀಯ ಬಾಲಕನ ಮೇಲೆ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ತಮ್ಮನನ್ನು ಕೊಂದ ಆರೋಪ (Representational Image (ETV Bharat))
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By PTI

Published : August 13, 2026 at 7:27 AM IST

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ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್, ಅಮೆರಿಕ: ಮ್ಯಾಸಚೂಸೆಟ್ಸ್‌ನ ಮನೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ 17 ವರ್ಷದ ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ಬಾಲಕನ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ತಮ್ಮನನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ ಆರೋಪ ಹೊರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಆಕ್ಟನ್ ನಿವಾಸಿ ಅರ್ಜುನ್ ಅರವಿಂದ್ ವಿರುದ್ಧ ಎರಡು ಕೊಲೆ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಹೊರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮನೆ ಅಥವಾ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಹಾಗೂ ಸಹೋದರ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಅರವಿಂದ್ (14) ಮತ್ತು ತಾಯಿ ಸುಧಾ ವೆಂಕಟೇಶನ್ (45) ಅವರ ಸಾವಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮೋಟಾರು ವಾಹನ ಕಳ್ಳತನ ಆರೋಪ ಹೊರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಮಂಗಳವಾರ ಅರ್ಜುನ್ ತನ್ನ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಸಹೋದರನ ಮೇಲೆ ಅವರ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಮಾರಣಾಂತಿಕವಾಗಿ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ನಡುವೆ, ಇಬ್ಬರ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣ ಏನು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಮುಖ್ಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು ಇನ್ನೂ ಮಾಹಿತಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಹತ್ಯೆಗೆ ಬಳಸಲಾದ ಆಯುಧದ ಪ್ರಕಾರದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ತನಿಖೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.

ಬೋಸ್ಟನ್‌ನಿಂದ ಸುಮಾರು 48 ಕಿ.ಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಆಕ್ಟನ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಮಾರ್ಥಾ ಲೇನ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಮಂಗಳವಾರ ಈ ಸಾವುಗಳು ಸಂಭವಿಸಿವೆ ಎಂದು ಮಿಡ್ಲ್‌ಸೆಕ್ಸ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಟಾರ್ನಿ ಮರಿಯನ್ ರಯಾನ್ ಮತ್ತು ಆಕ್ಟನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಡೌಗ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟರ್ನಿಯೊಲೊ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಆಗಸ್ಟ್ 11 ರಂದು ಸಂಜೆ 6.37ರ ನಂತರ, ಆಕ್ಟನ್ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಅರ್ಜುನ್ ಅವರ ತಂದೆಯಿಂದ ಕರೆ ಬಂದಿತ್ತು ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬುಧವಾರ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಜುನ್ ಅವರ ತಂದೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೊರಡುವ ಮೊದಲು ಆ ದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಸುಧಾ ಅವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದ್ದರು. ಇನ್ನು ಅವರ ಕಿರಿಯ ಮಗ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಸುಮಾರಿಗೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.

ತಂದೆಯ ಮಾಹಿತಿ ಮೇರೆಗೆ ಪೊಲೀಸರು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಬಂದಾಗ ಇಬ್ಬರೂ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಮೊದಲ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸುಧಾ ನೆಲಮಾಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಜುನ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅವರ ತಾಯಿಯ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಅರ್ಜುನ್ ಅವರನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರಾದರೂ ಆತನ ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾದರು. ಆದರೆ, ಬುಧವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮ್ಯಾಸಚೂಸೆಟ್ಸ್‌ನ ವೇಲ್ಯಾಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ್ ಇದ್ದ ವಾಹನವನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ ಆತನನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಆ ಬಳಿಕ ಆತನನ್ನು ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಹಲವು ಮಹತ್ವದ ಸಂಗತಿಗಳು ತಿಳಿದುಬಂದಿವೆ. ಅರ್ಜುನ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಮತ್ತು ಚಾಟ್‌ಜಿಪಿಟಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವ ಬಗ್ಗೆ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಜಾಲಾಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದು ತನಿಖೆಯ ವೇಳೆ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಮಿಡಲ್‌ಸೆಕ್ಸ್ ಕೌಂಟಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಟಾರ್ನಿ ಕಚೇರಿಯ ಹೇಳಿಕೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಅರ್ಜುನ್‌ನನ್ನು ಬುಧವಾರ ಲೋವೆಲ್ ಬಾಲಾಪರಾಧಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಹಾಜರುಪಡಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಬಾಲಾಪರಾಧಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಕೊಲೆ ಆರೋಪದ ಮೇಲಿನ ನ್ಯಾಯವ್ಯಾಪ್ತಿ ಹೊಂದಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ, ಆ ಆರೋಪ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಹಲ್ಲೆ ಆರೋಪಗಳ ಮೇಲೆ ಆತನನ್ನು ನಂತರ ಕಾನ್ಕಾರ್ಡ್ ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಹಾಜರುಪಡಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ.

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TAGGED:

MASSACHUSETTS MURDER
ತಾಯಿ ಮತ್ತು ತಮ್ಮನನ್ನು ಕೊಂದ ಆರೋಪ
ಆಕ್ಟನ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಲೆ
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