ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಪ್ರಕರಣ: ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಯುಕೆಯಲ್ಲಿ 30 ವರ್ಷಗಳ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ
ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲಿನ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯದ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ತಪ್ಪೊಪ್ಪಿಕೊಂಡ ಬಿಲಾಲ್ ಖಾಜಿಗೆ ಚೆಸ್ಟರ್ ಕ್ರೌನ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಿದೆ.
Published : November 14, 2026 at 7:04 AM IST
ಲಂಡನ್, ಯುಕೆ: ಸೀರಿಯಲ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಗ್ರೂಮರ್ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಲಾದ 27 ವರ್ಷದ ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಶುಕ್ರವಾರ ವಾಯುವ್ಯ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ 30 ವರ್ಷಗಳ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲಿನ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯದ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ತಪ್ಪೊಪ್ಪಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಬಿಲಾಲ್ ಖಾಜಿಗೆ ಚೆಸ್ಟರ್ ಕ್ರೌನ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಿದೆ. 10 ರಿಂದ 15 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಹುಡುಗಿಯರೊಂದಿಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಬೆಳೆಸಲು ಖಾಜಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಗೇಮಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹದಿಹರೆಯದ ಹುಡುಗನಂತೆ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಹೇಳಿದೆ.
ಬಿಲಾಲ್ ಖಾಜಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಯುವ ದುರ್ಬಲ ಹುಡುಗಿಯರನ್ನು ಅಂದಗೊಳಿಸುವ, ಕುಶಲತೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ಶೋಷಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿರ್ದಯತೆಯಿಂದ ವರ್ತಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಯುಕೆಯ ಕ್ರೌನ್ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಸರ್ವಿಸ್ (ಸಿಪಿಎಸ್) ನ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಟರ್ ಮಾರ್ಟಿನ್ ಮೆಕ್ರಾಬ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡು ಲೈಂಗಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವ ಫೋಟೋಗಳು ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. ಆ ಬಳಿಕ ತನ್ನ ಮುಂದಿನ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದವರನ್ನು ಆತ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಮೇಲ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನು, ಸ್ಪಷ್ಟ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಇತರರಿಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದನು.
ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಲು ಮತ್ತು ಅವರ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಗಳಿಸಲು ಅವನು ಹದಿಹರೆಯದ ಹುಡುಗನಂತೆ ಪೋಸ್ ನೀಡಿದ್ದನು ಮತ್ತು ಅನೇಕರು ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನಿಜವಾದ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನು. ಸಂತ್ರಸ್ತರು ತಾವು ಮೋಸ ಹೋಗಿರುವುದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡಾಗ ತೀವ್ರ ನೋವಿಗೆ ಒಳಗಾದರೆ, ಕೆಲವರು ಗಂಭೀರ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದರು ಎಂದು ಕೋರ್ಟ್ ಗಮನಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಟರ್ ತಂದರು.
CPS ತನ್ನ ಸಂಘಟಿತ ಮಕ್ಕಳ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಘಟಕವು ಚೆಷೈರ್ ಮತ್ತು ವೆಸ್ಟ್ ಮಿಡ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಸಾಕಷ್ಟು ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಪೊಲೀಸರ ಪ್ರಕಾರ, ಮೊದಲ ಸಂತ್ರಸ್ತೆ ತಾನು 13 ವರ್ಷದವಳಿದ್ದಾಗ ಸ್ನ್ಯಾಪ್ಚಾಟ್ (Snapchat) ಮೂಲಕ ಖಾಜಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಾಜಿ ಕೂಡ ತನ್ನದೇ ವಯಸ್ಸಿನವನೆಂದು ನಂಬಿದ್ದಳು.
2021ರ ಜುಲೈನಲ್ಲಿ, ಸಂತ್ರಸ್ತೆ ಖಾಜಿಯ ಬಳಿ ತಾನು ಕೇವಲ ಸ್ನೇಹಿತಳಾಗಿರಲು ಬಯಸುವುದಾಗಿಯೂ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಅವನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲವೆಂದೂ ಹೇಳಿದ್ದಳು. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ ಖಾಜಿ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ನಿಂದಿಸಿದ್ದನು. ತಾನು ಹೇಳದಂತೆ ಕೇಳದಿದ್ದರೆ, ಈ ಹಿಂದೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಫೋಟೋಗಳು ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುವುದಾಗಿ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದ. ಖಾಜಿಯ ಬೆದರಿಕೆಗೆ ಹೆದರಿದ ಸಂತ್ರಸ್ತೆ, ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಅಶ್ಲೀಲ ಚಿತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಾಯಿತು. ಆದರೆ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಬಾಲಕಿ 2021ರ ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಡರ್ಬಿಶೈರ್ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಕಾಜಿಯ ವಿರುದ್ಧ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಳು.
ಕಾಜಿ 180ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇದೇ ರೀತಿ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಎಸಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದು ಪೊಲೀಸರ ತನಿಖೆ ವೇಳೆ ತಿಳಿದು ಬಂದಿತ್ತು. ಕಾಜಿ 11 ರಿಂದ 17 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ 70 ಸಂತ್ರಸ್ತರನ್ನು ಇದೇ ರೀತಿ ವಂಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದ ಪೊಲೀಸರು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಕಾಜಿಯ ಅಪರಾಧದ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲು ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದರು.
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