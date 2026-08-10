ಗೆಳತಿಯ ಕೊಂದು ತಾಯ್ನಾಡಿಗೆ ಪರಾರಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿ ಬಂಧನ
ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಯುವತಿಯ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆತನೂ ಭಾರತೀಯ ಎಂಬುದು ಖೇದದ ಸಂಗತಿ.
By PTI
Published : August 10, 2026 at 9:38 AM IST
ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ (ಅಮೆರಿಕ): ಅರಿಜೋನಾದ ಟಕ್ಸನ್ನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಗೆಳತಿಯನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ ಆರೋಪ ಹೊತ್ತಿರುವ ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯನ್ನು ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಅರಿಜೋನಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರ ವಿಶ್ಲೇಷಣಾ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ವರುಣ್ ಬಾಚಿಗರಿ (20) ಆಗಸ್ಟ್ 6 ರಂದು ಟಕ್ಸನ್ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ತನ್ನ 19 ವರ್ಷದ ಗೆಳತಿ ಜೂಲಿಸ್ಸಾ ರೂಬಿ ಸಲಾಜರ್ ಅವರನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಟಕ್ಸನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ (ಟಿಪಿಡಿ) ನೀಡಿದ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಆರೋಪಿ ಬಾಚಿಗರಿ ಟಕ್ಸನ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ್ದರು. ಜರ್ಮನಿಗೆ ತೆರಳಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪರಾರಿಯಾಗುವ ಯೋಜನೆ ಇತ್ತು. ಕೊಲೆ ಮತ್ತು ಅಪಹರಣದ ಹೊತ್ತಿರುವ ಆರೋಪಿ ವಿರುದ್ಧ ಬಂಧನ ವಾರಂಟ್ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
"ಟಿಪಿಡಿ, ಎಫ್ಬಿಐ ಟಕ್ಸನ್ ಕಚೇರಿ ಮತ್ತು ಬರ್ಲಿನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಎಫ್ಬಿಐ ಕಾನೂನು ಕಚೇರಿ ನಡುವಿನ ನಿಕಟ ಸಮನ್ವಯದ ಮೂಲಕ, ಆರೋಪಿ ವರುಣ್ ಬಾಚಿಗರಿ ಜರ್ಮನಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದಾಗ ಅವರನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಯಿತು. ಬಳಿಕ ಆತನ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಲಾಯಿತು" ಎಂದು ಟಕ್ಸನ್ ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹತ್ಯೆಯ ನಂತರ ಆರೋಪಿಯು ಗೆಳತಿಗೆ ಸೇರಿದ ಸೆಲ್ಫೋನ್ ಮತ್ತು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಕದ್ದಿದ್ದಾನೆ. ಕೃತ್ಯವನ್ನು ಮರೆಮಾಚುವ ಪ್ರಯತ್ನದ ಭಾಗವಾಗಿ ಯುವತಿಯ ತಾಯಿಗೆ ಸರಣಿ ಮೆಸೆಜ್ಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದೇಶಗಳು ಯುವತಿಯ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಕಳವಳ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದವು. ಆಕೆಯ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದವು. ಬಳಿಕ ಪೊಲೀಸರು ಶೋಧದ ವೇಳೆ ಆಕೆಯ ಶವ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿದರು ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆಗಸ್ಟ್ 6 ರಂದು ಸಂಜೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಯುವತಿಯೊಬ್ಬಳಿಗೆ ಹೃದಯಾಘಾತವಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಕರೆ ಬಂದಿದೆ. ಯುವತಿ ಸಲಾಜರ್ ಅವರು ನೆಲೆಸಿಸದ್ದ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಿದಾಗ ಆಕೆ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ನೇಣು ಬಿಗಿದುಕೊಂಡು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಳು. ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ಆಕೆ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ತಪಾಸಣೆ ವೇಳೆ ಆಕೆಯ ಕುತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕತ್ತು ಹಿಸುಕಿದ ಗುರುತುಗಳು ಮತ್ತು ಗೀರುಗಳು ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದವು.
ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ಪೊಲೀಸರು, ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿದಾಗ ಆಕೆಯ ಗೆಳೆಯ ವರುಣ್ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಮಾನ ಬಂದಿದೆ. ವರುಣ್ ಬಾಚಿಗರಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಅರಿಜೋನಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಪೊಲೀಸರು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
2025 ರ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ವರುಣ್ ಜೊತೆ ಸಲಾಜರ್ ಸಂಬಂಧ ಕಡಿದುಕೊಂಡಿದ್ದಳು. ಈ ಹಿಂದೆಯು ಆಕೆಯ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ ಆರೋಪಗಳು ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದವು. ಹ್ಯಾಲೋವೀನ್ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಚಿಗರಿ ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಎಸಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಒಬ್ಬ ಸಾಕ್ಷಿ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಆದರೆ ಕಾನೂನು ಜಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಆಪಾದನೆಯನ್ನು ತಾನು ಎಂದಿಗೂ ವರದಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾಳೆ.
ಈ ಎಲ್ಲ ಆರೋಪಿಗಳ ಬಳಿಕ ಆರೋಪಿ ವರುಣ್ನನ್ನು ಅರಿಜೋನಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಹೊರಹಾಕಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಆಪಾದಿತ ಕೊಲೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ವಲಸೆ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಆತ ಇದ್ದ. ಆತನನ್ನು ಪಿಮಾ ಕೌಂಟಿ ವಯಸ್ಕರ ಬಂಧನ ಸಂಕೀರ್ಣಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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