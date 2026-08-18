ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ಗಿಟಾರ್ ವಾದಕ, ಗ್ರೀನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹೊಂದಿರುವ ಮಹಿಳೆ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಬಂಧನ
ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ಗಿಟಾರ್ ವಾದಕ ಮತ್ತು ಗ್ರೀನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹೊಂದಿ 27 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅಲ್ಲಿಯೇ ನೆಲೆಸಿರುವ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಅಮೆರಿಕದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
By PTI
Published : August 18, 2026 at 4:11 PM IST
ಹೂಸ್ಟನ್ (ಅಮೆರಿಕ): ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಲು ಗ್ರೀನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹೊಂದಿದ್ದರೂ ಇಬ್ಬರು ಭಾರತೀಯರನ್ನು ಅಲ್ಲಿನ ವಲಸೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಶ್ಯೂರಿಟಿ ಬಾಂಡ್ ನೀಡಿದ ಬಳಿಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಜಾಝ್ ಗಿಟಾರ್ ವಾದಕ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣತಜ್ಞ ಪ್ರಿತೇಶ್ ವಾಲಿಯಾ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತ ನೆಲೆಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವ ಗ್ರೀನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹೊಂದಿದ್ದರೂ ವೆಂಕಟ ವಾಸಮ್ಸೆಟ್ಟಿ ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಮೊದಲ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಈ ತಿಂಗಳ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿಯಿಂದ ಲಾಸ್ ಏಂಜಲೀಸ್ಗೆ ಹೋದ ವೇಳೆ ಅಮೆರಿಕದ ವಲಸೆ ಮತ್ತು ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಜಾರಿ (ಐಸಿಇ) ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಗಿಟಾರ್ ವಾದಕ ಪ್ರಿತೇಶ್ ವಾಲಿಯಾ ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಯಾವ ವೀಸಾ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಅವರನ್ನು ಏಕೆ ಬಂಧಿಸಲಾಯಿತು ಎಂಬುದು ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ.
14 ದಿನಗಳ ಬಂಧನದ ನಂತರ ಅವರನ್ನು ಶ್ಯೂರಿಟಿ ಬಾಂಡ್ ಮೇಲೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆದರೂ ತಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧದ ವಲಸೆ ಪ್ರಕರಣ ಇನ್ನೂ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ ಎಂದು ವಾಲಿಯಾ ಅವರು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಬಂಧನಕ್ಕೀಡಾಗಿರುವ 2013 ರಿಂದ ಅಮೆರಿಕದ ಗ್ರೀನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹೊಂದಿರುವ ಕಾಯಂ ನಿವಾಸಿ ವೆಂಕಟ ವಾಸಮ್ಸೆಟ್ಟಿ ಅವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 11 ರಂದು ಉತ್ತರ ಕೆರೊಲಿನಾದಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲನೆಯ ವೇಳೆ ಅವರನ್ನು ಐಸಿಇ ಬಂಧಿಸಿದೆ.
ವಾಸಮ್ಸೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಕಳೆದ 27 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಉತ್ತರ ಕೆರೊಲಿನಾದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಅಗತ್ಯವುಳ್ಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಇಬ್ಬರು ಪುತ್ರಿಯರು, ಇಬ್ಬರು ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಅಮೆರಿಕದ ನಾಗರಿಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ವಾಸಮ್ಸೆಟ್ಟಿ ಅವರು 2022 ರಲ್ಲಿ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಪೀಡಿತ ಪೋಷಕರನ್ನು ಕಾಣಲು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಕೋವಿಡ್-19 ಸೇರಿದಂತೆ ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಇಲ್ಲಿಯೇ ವಾಸಿಸಿದ್ದರು. ನಂತರ 2023ರ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಮರಳಿದ್ದರು ಎಂದು ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಅಮೆರಿಕದ ಪೌರತ್ವ ಮತ್ತು ವಲಸೆ ಸೇವೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಗ್ರೀನ್-ಕಾರ್ಡ್ ಹೊಂದಿರುವವರು ಸೇರಿದಂತೆ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಶಾಶ್ವತ ನಿವಾಸಿಗಳು 180 ದಿನಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ದೇಶದ ಹೊರಗೆ ನೆಲೆಸಿದರೆ, ಅವರು ಮರಳಿ ಬಂದಾಗ ಪರಿಶೀಲನೆ ಎದುರಿಸಬೇಕು. ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಮೆರಿಕ ಶಾಶ್ವತ ನಿವಾಸವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆಯೇ ಅಥವಾ ಶಾಶ್ವತ ನೆಲೆಯಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆಯೇ ಎಂಬುದೂ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹೋಮ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ಇಲಾಖೆ ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ವಿಫಲವಾದ ನಂತರ, ವಲಸೆ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಮೇ 19 ರಂದು ವಾಸಮ್ಸೆಟ್ಟಿ ಅವರ ವಿರುದ್ಧದ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಿದರು. ಆದರೂ, ಅವರು ನಿಗದಿತ ಐಸಿಇ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಹಾಜರಾಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಆಗಸ್ಟ್ 11 ರಂದು ತಪಾಸಣೆಗೆ ಹಾಜರಾದಾಗ ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ.
ತರುವಾಯ ಅವರ ಕಾನೂನು ತಂಡವು ಜಾರ್ಜಿಯಾದ ಇರ್ವಿನ್ ಕೌಂಟಿ ಬಂಧನ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರ ಬಂಧನವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ತುರ್ತು ಹೇಬಿಯಸ್ ಕಾರ್ಪಸ್ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಬಳಿಕ ವಲಸೆ ನೀತಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದ ನಂತರ 2022 ರಿಂದ 2025 ರ ನಡುವೆ 27,800 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನು ಐಸಿಇ ಬಂಧಿಸಿದೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕದ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಹೋಮ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ಡೇಟಾ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ: