ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ವಂಚನೆ ಆರೋಪ ಹೊತ್ತಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಂಧನ: ಎಫ್ಬಿಐ
ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ವಂಚಿಸಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಎಫ್ಬಿಐ ತಿಳಿಸಿದೆ.
Published : September 6, 2026 at 5:38 PM IST
ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ (ಅಮೆರಿಕ): ಅಮೆರಿಕ ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮಗಳ ಆರೋಪ ಹೊತ್ತಿರುವ ಮೋಸ್ಟ್ ವಾಂಟೆಡ್ ವಂಚಕನನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಎಫ್ಬಿಐ ನಿರ್ದೇಶಕ ಕಾಶ್ ಪಟೇಲ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಮೆರಿಕ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ 6 ಲಕ್ಷ ಡಾಲರ್ ವಂಚಿಸಿದ ಆರೋಪ ಹೊತ್ತಿರುವ ಮಂಜೀತ್ ಸಿಂಗ್ ಬೇಡಿ ಅವರ ತಲೆಗೆ 1.5 ಲಕ್ಷ ಡಾಲರ್ ಬಹುಮಾನ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಆತ ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದ. ಇದೀಗ, ಮಂಜೀತ್ನನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲು ಎಫ್ಬಿಐ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ಎಕ್ಸ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
CAPTURED: Another FBI Most Wanted Fraudster.— FBI Director Kash Patel (@FBIDirectorKash) September 5, 2026
This is the 5th Most Wanted Fraudster captured since the creation of the new list three months ago – and yet another high value target captured overseas. Subjects captured so far have been responsible for a combined over $2 billion… pic.twitter.com/eitoNdmX7L
ಎಫ್ಬಿಐ ಪ್ರಕಾರ, ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ನ ಟಕೋಮಾದಲ್ಲಿ ಮಂಜೀತ್ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ದಿನಸಿ ಅಂಗಡಿಯನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ. ಪೂರಕ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ ಸಹಾಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ (SNAP) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಆಹಾರದ ಬದಲು ನಗದು ನೀಡಲು ಗ್ರಾಹಕರ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಸ್ವೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ದರು.
"ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಈತನನ್ನು 5ನೇ ಮೋಸ್ಟ್ ವಾಂಟೆಡ್ ವಂಚಕ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದು ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ವಂಚಿಸಲಾದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೌಲ್ಯದ ವಂಚನೆ ಪ್ರಕರಣವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಒಟ್ಟು 2 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಂಚನೆಗೆ ಕಾರಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಸುಮಾರು 4,000 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದರು" ಎಂದು ಪಟೇಲ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬೇಡಿ ವಿರುದ್ಧ ವೈರ್ ವಂಚನೆ, ಸ್ನ್ಯಾಪ್ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ವಂಚನೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನವುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಹಲವಾರು ಅಪರಾಧಗಳ ಆರೋಪ ಹೊರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪಟೇಲ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಆರೋಪಿಯು ಆಹಾರವನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಬದಲು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಸ್ವೈಪ್ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ನಗದು ನೀಡಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ತನ್ನ ಬಳಿಯೇ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಎಫ್ಬಿಐ ಗುರುವಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಪ್ರಜೆಯಾಗಿರುವ ಬೇಡಿ, ಮಾರ್ಚ್ 2024 ಮತ್ತು ಜೂನ್ 2025 ರ ನಡುವೆ ಅಮೆರಿಕ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ 6 ಲಕ್ಷ ಯುಎಸ್ ಡಾಲರ್ ವಂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಎಫ್ಬಿಐ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ.
ವೈರ್ ವಂಚನೆ ಮತ್ತು ಸ್ನ್ಯಾಪ್ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ವಂಚನೆಗಾಗಿ ಆರೋಪ ಹೊರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ನಂತರ, ಬೇಡಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸದೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗಲು ಅನುಮತಿಸಲಾಯಿತು. ಅವರ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಸರೆಂಡರ್ ಮಾಡುವಂತೆ ಮತ್ತು ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಇರಲು ಆದೇಶಿಸಲಾಯಿತು.
ಬಳಿಕ ಮಂಜೀತ್ ಗಡಿದಾಟಿ ಕೆನಡಾಕ್ಕೆ ಕಾರು ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ನಂತರ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪಲಾಯನ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯ ಷರತ್ತುಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯ ಆರೋಪ ಹೊರಿಸಲಾದ ನಂತರ ಮೇ 21 ರಂದು ಅಮೆರಿಕದ ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿ ವಿರುದ್ಧ ಫೆಡರಲ್ ಬಂಧನ ವಾರಂಟ್ ಹೊರಡಿಸಲಾಯಿತು ಎಂದು ಎಫ್ಬಿಐ ತಿಳಿಸಿದೆ.
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