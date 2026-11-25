'ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರ ದೇಶಗಳನ್ನು ವಿಭಜಿಸದೆ, ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು': ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಜಿತ್ ದೋವಲ್
ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರದ ಕರಾವಳಿ ದೇಶಗಳಾದ ನಾವು ಒಂದೇ ಸಮುದ್ರ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸದಿಂದ ಬೆಳೆದು ಬಂದಿರುವ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆಯೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಒಂದಾಗಿಸಿದೆ ಎಂದು ಅಜಿತ್ ದೋವಲ್ ಹೇಳಿದರು.
Published : November 25, 2026 at 4:07 PM IST
ಮಾಲೆ(ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್): ಸಮುದ್ರಗಳು ದೇಶಗಳನ್ನು ವಿಭಜಿಸುವ ಸ್ಥಳವಾಗದೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಪರಸ್ಪರ ಬೆಸೆಯುವ ಕೊಂಡಿಯಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತಾ ಸಲಹೆಗಾರ ಅಜಿತ್ ದೋವಲ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರದ ಕರಾವಳಿ ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಮುದ್ರ ಸಂಬಂಧಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಬಾಂಧವ್ಯಗಳ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು.
ಮಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕೊಲಂಬೊ ಭದ್ರತಾ ಸಮಾವೇಶದ 8ನೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತಾ ಸಲಹೆಗಾರರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.
ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರ ಭದ್ರತೆ, ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಎಲ್ಲಾ ದೇಶಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪರಸ್ಪರ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ದೋವಲ್ ಕರೆ ಕೊಟ್ಟರು.
ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರದ ಕರಾವಳಿ ದೇಶಗಳಾದ ನಾವು ಒಂದೇ ಸಮುದ್ರ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸದಿಂದ ಬೆಳೆದು ಬಂದಿರುವ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆಯೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಒಂದಾಗಿಸಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯವರಿಗೂ ದೇಶಗಳನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸುವ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ನಾವು ಉಳಿಸಿಕೊಡಬೇಕು. ಸಮುದ್ರಗಳು ಅವರನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸದೆ, ಒಗ್ಗೂಡಿಸುವಂತಿರಬೇಕು ಎಂದರು.
2020ರ ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಲಂಬೊ ಭದ್ರತಾ ಸಮಾವೇಶ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಿದ್ದು, ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷತೆ, ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವ ಸಾಮೂಹಿಕ ಉದ್ದೇಶ ಇದರ ಹಿಂದಿದೆ. ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷತೆ, ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡುವ ಸಾಮೂಹಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ 2020ರ ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಲಂಬೊ ಭದ್ರತಾ ಸಮಾವೇಶವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಸಂಘಟನೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ಬಹಳ ದೂರ ಸಾಗಬೇಕಿದೆ ಎಂದು ದೋವಲ್ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವವಿದೆ. ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಜನರ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ದೇಶಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇೆಂದು ದೋವಲ್, ಕೊಲಂಬೊ ಭದ್ರತಾ ಸಮಾವೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು. ಈ ಸಂಘಟನೆ ಈಗ ತನ್ನದೇ ಆದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕಚೇರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಎಲ್ಲಾ ದೇಶಗಳ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಈ ಆಲೋಚನೆ ಕ್ರಮೇಣ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಂಡಿದೆ. ಇಂದು ನಮಗೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕಚೇರಿ ಮತ್ತು ಸಮರ್ಥ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಮುಂಬರುವ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ವಿಶ್ವಾಸವಿದೆ ಎಂದರು.
2024ರ ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಎಸ್ಸಿ ಚಾರ್ಟರ್ (ಒಪ್ಪಂದದ ನಿಯಮಾವಳಿ) ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕಚೇರಿ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ತಿಳಿವಳಿಕೆ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿರುವುದನ್ನು ದೋವಲ್ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದರು.
ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತಾ ಸಲಹೆಗಾರ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಲತೀಫ್, ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿನ ಮಾರಿಷಸ್ ಹೈಕಮಿಷನರ್ ಹಯಮಂಡೋಯಲ್ ದಿಲ್ಲುಮ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತಾ ಸಲಹೆಗಾರ ಸಾಗಲ ರತ್ನಾಯಕೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ದೇಶಗಳ ಪರವಾಗಿ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದರು.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉಭಯ ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ರಕ್ಷಣಾ ಮತ್ತು ಭದ್ರತಾ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸುವ ಮಾರ್ಗಗಳ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸಿದರು.
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