ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಮಾನವ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ತಪ್ಪೊಪ್ಪಿಕೊಂಡ ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಜೆ

ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್‌ಗೆ ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಸಾಗಲು ಅಮೆರಿಕ ಕೆನಡಾ ಗಡಿ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಕರೆತರಲು ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಶಿವಂ ಸಮನ್ವಯ ಸಾಧಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಎಂಬ ಆರೋಪ ಇದೆ.

Indian national pleads guilty to smuggling individuals from across Canadian border into US
ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ (IANS)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : May 15, 2026 at 11:05 AM IST

ನವದೆಹಲಿ: ಕೆನಡಾದ ಉತ್ತರ ಗಡಿಯಿಂದ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಭಾರತೀಯರನ್ನು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಸಾಗಿಸಲು ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಯೋಜನೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗಿ 22 ವರ್ಷದ ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಜೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪೊಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈತ ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನು ಕೆನಡಾದಿಂದ ಉತ್ತರ ಗಡಿ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾನೆ.

ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್‌ಗೆ ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಸಾಗಲು ಅಮೆರಿಕ ಕೆನಡಾ ಗಡಿ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ವಿವಿಧ ಹಂತದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಕರೆತರಲು ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಸಮನ್ವಯ ಸಾಧಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ನ್ಯಾಯ ಇಲಾಖೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.

2024 ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ನಿಂದ ಜೂನ್ 2025 ರವರೆಗೆ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗಿ ಈತ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಈತನ ಹೆಸರು ಶಿವಂ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಆದರೆ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಹೆಸರು ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

ಈತ ಗಡಿಯಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಸಾಗಿಸಲು ಚಾಲಕರನ್ನು ಹೊಂದಿಸುತ್ತಿದ್ದ. ಅದರಲ್ಲೂ ಉತ್ತರ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್‌ನ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಮನೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಮತ್ತು ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್‌ನ ಪ್ಲಾಟ್ಸ್‌ಬರ್ಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೋಟೆಲ್‌ಗಳಿಗೆ ಸಾಗಿಸಲು ಈತ ಸಂಭಾವನೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದ. ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ಮಾಡುವ ಚಾಲಕರಿಗೂ ಹಣ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.

ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಯುಕೆಯ ಕೆನಡಾದಿಂದ 12 ಜನರನ್ನು ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ಮಾಡಲು ತನ್ನ ಸಹ ಸಂಚುಗಾರನಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದ್ದ. ಇವರ ಜೊತೆಗೆ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಸಹ ಸಂಚಿನಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ಮಾಡಿದ ಪ್ರತಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ 100 ಡಾಲರ್​ನಂತೆ ಪಾವತಿಸಿದ್ದ. ಇದೇ ತಿಂಗಳು ಅಮೆರಿಕ ಗಡಿ ಗಸ್ತು ಏಜೆಂಟರು ಅಮೆರಿಕ ಕೆನಡಾ ಗಡಿಯ ಬಳಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಎರಡು ವಾಹನಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲು ಯತ್ನಿಸಿದರು.

ಈ ವೇಳೆ ಏಜೆಂಟ್​ರಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಈತ ವಾಹನವನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ಚಲಾಯಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದು, ಏಜೆಂಟರು ಈತನನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿತ್ತು. ಈ ವಾಹನದ ಮೂಲಕ ಒಟ್ಟು 12 ಜನರನ್ನು ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಕರೆತರಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು.

ಶಿವಂ ವಿದೇಶಿಯರನ್ನು ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ಮಾಡಲು ಪಿತೂರಿ ನಡೆಸಿದ ಆರೋಪ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ವಿದೇಶಿಯರ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ಮಾಡಿದ ಮೂರು ಆರೋಪಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಪಾತ್ರ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಈತನಿಗೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುವುದು. ಇದು ಕನಿಷ್ಠ 5 ವರ್ಷಗಳು ಮತ್ತು ಗರಿಷ್ಠ 15 ವರ್ಷಗಳ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ನೀಡಬಹುದಾದ ಪ್ರಕರಣವಾಗಿದೆ.

