ETV Bharat / international

ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಜಗಳ: ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಜೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಮೂವರು ಸಂಬಂಧಿಗಳ ಸಾವು

ಕೌಟುಂಬಿಕ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ಕಲಹ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೂವರು ಮಕ್ಕಳು ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಅವರು ಪ್ರಾಣಾಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

Indian National, 3 Relatives Shot Dead In Family Dispute In US
ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಜಗಳ (X/@GwinnettPd)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : January 24, 2026 at 3:36 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಅಟ್ಲಾಂಟಾ (ಅಮೆರಿಕ): ಅಮೆರಿಕದ ಜಾರ್ಜಿಯಾ ರಾಜ್ಯದ ಲಾರೆನ್ಸ್‌ವಿಲ್ಲೆ ನಗರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕಲಹಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ ನಡೆದಿದ್ದು, ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಜೆ ಹಾಗೂ ಅವರ ಮೂವರು ಸಂಬಂಧಿಗಳು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅಟ್ಲಾಂಟಾದಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಮಿಷನ್​ ಈ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದು, ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಸಂತ್ರಸ್ತ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಸಹಾಯವನ್ನು ನೀಡುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಘಟನೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ ಗ್ವಿನ್ನೆಟ್​ ಕೌಂಟಿ ಪೊಲೀಸರು, ಶಂಕಿತನನ್ನು ವಿಜಯ್​ ಕುಮಾರ್​ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದವರಲ್ಲಿ ಕುಮಾರ್​ ಪತ್ನಿ 43 ವರ್ಷದ ಮೀಮು ಡೊಗ್ರಾ, 33ರ ಗೌರವ್​ ಕುಮಾರ್​, 37ರ ನಿಧಿ ಚಂದೇರ್​​, 38ರ ಹರೀಶ್​ ಚಂದೇರ್​ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕಲಹಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಈ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ ನಡೆದಿದೆ. ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನೀಡುವುದಾಗಿ ಅಟ್ಲಾಂಟಾದಲ್ಲಿನ ಭಾರತೀಯ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿ ಎಕ್ಸ್​ ಪೋಸ್ಟ್​ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕುಮಾರ್ ವಿರುದ್ಧ ನಾಲ್ಕು ತೀವ್ರತರವಾದ ಹಲ್ಲೆ ಆರೋಪಗಳು, ನಾಲ್ಕು ಕೊಲೆ ಅಪರಾಧಗಳು, ನಾಲ್ಕು ದುರುದ್ದೇಶಪೂರಿತ ಕೊಲೆ ಆರೋಪಗಳು, 1 ನೇ ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲಿನ ಕ್ರೌರ್ಯದ ಒಂದು ಆರೋಪ ಮತ್ತು 3ನೇ ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲಿನ ಕ್ರೌರ್ಯದ ಎರಡು ಆರೋಪಗಳಿವೆ.

ಅಟ್ಲಾಂಟಾದಲ್ಲಿರುವ ಕುಮಾರ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ​ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತ್ನಿ ಡೊಗ್ರಾ ನಡುವೆ ಕಲಹ ನಡೆದಿದೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ 12 ವರ್ಷದ ಮಗುವಿನೊಂದಿಗೆ ಬ್ರೂಕ್​ ಐವಿ ಕೋರ್ಟ್​ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ಗೌರವ್​, ನಿಧಿ ಚಂದೇರ್​ ಮತ್ತು ಹರೀಶ್​ ಚಂದೇರ್​ ಅವರ ಸಂಬಂಧಿಕರಾಗಿದ್ದು, ಅವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ದಾಳಿ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಗ್ವನ್ನೆಟ್​ ಕೌಂಟಿ ಪೊಲೀಸರು ಎಕ್ಸ್​ ಪೋಸ್ಟ್​ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೂವರು ಮಕ್ಕಳು ಅವರ ಪೋಷಕರ ಜೊತೆ ಇದ್ದು, ಅವರು ಈ ದಾಳಿಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಅಡಗಿ ಕುಳಿತಿದ್ದರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಗು 911ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಪೊಲೀಸರು ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಘಟನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಹಾನಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಈ ಘಟನೆಯಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಭಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಬ್ರೂಕ್ ಐವಿ ಕೋರ್ಟ್‌ನ 1000 ಬ್ಲಾಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 2.30 ರ ಸುಮಾರಿಗೆ (ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮಯ) ಪೊಲೀಸರು ಕರೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿವಾಸದೊಳಗೆ ನಾಲ್ವರ ಮೃತ ಶರೀರ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಗುಂಡೇಟಿನಿಂದ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದರು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ: ಬಾರ್​ ಮೇಲೆ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ: 9 ಜನ ಬಲಿ, 10 ಮಂದಿಗೆ ಗಾಯ

ಹೊಸ ಜಾಗತಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಿಚ್ಚು ಹಚ್ಚಿದ ಟ್ರಂಪ್​: ಬದಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಜಾಗತಿಕ ನಾಯಕರ ಒಡಂಬಡಿಕೆ

TAGGED:

US STATE OF GEORGIA
ATLANTAI NDIAN NATIONAL SHOT DEAD
SHOT DEAD IN FAMILY DISPUTE
DEAD IN FAMILY DISPUTE IN US
US STATE OF GEORGIA

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.