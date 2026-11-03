ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ವೇಳೆ 2 ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ಗಳ ನಡುವೆ ಡಿಕ್ಕಿ: ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಜೆ ಸಾವು
ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಗಳು ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ವೇಳೆ ಪರಸ್ಪರ ಡಿಕ್ಕಿಯಾಗಿ ಭೀಕರ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಓರ್ವ ಭಾರತೀಯ ಸಾವಿಗೀಡಾಗಿದ್ದಾನೆ.
Published : November 3, 2026 at 4:42 PM IST
ಕಠ್ಮಂಡು(ನೇಪಾಳ): ಇಲ್ಲಿನ ಸೋಲುಖುಂಬು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಎರಡು ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ಗಳು ಇಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು 47 ವರ್ಷದ ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಜೆಯೊಬ್ಬರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದು, ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಪ್ರಯಾಣಿಕ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ನೇಪಾಳ ಪೊಲೀಸರು ನೀಡಿದ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, ಖುಂಬು ಪಸಾಂಗ್ ಲಾಮು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪುರಸಭೆಯ ವಾರ್ಡ್ 4 ರ ಫೆರಿಚೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ಗಳು ಇಳಿಯುವಾಗ ಪರಸ್ಪರ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದುಕೊಂಡಿವೆ. ಫಿಶ್ಟೇಲ್ ಏರ್ ಮತ್ತು ಡೈನಾಸ್ಟಿ ಏರ್ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸೇರಿದ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ಗಳು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8.11 ರ ಸುಮಾರಿಗೆ (ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮಯ) ಅಪಘಾತಕ್ಕೀಡಾಗಿವೆ.
सोलुखुम्बुमा फिस्टल एयर र एयर डाइनेष्टीको हेलिकोप्टर यसरी ठोक्कियो।👇️ #nepal #BreakingNews #everyoneシ゚ https://t.co/5nGYO8noK2— Nirmal Prasai🇳🇵 (@NirmalPrasai5) November 3, 2026
ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟ ಭಾರತೀಯರನ್ನು ವಸಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಬಲರಾಮರಾಮಡು ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವರು ಫಿಶ್ಟೇಲ್ ಏರ್ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅದೇ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ನ 49 ವರ್ಷದ ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ಶೈಲೇಶ್ ಕೃಷ್ಣ ಪಟೇಲ್ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಮೂಲಕ ಸಾಗಿಸಿ ಕಠ್ಮಂಡುವಿನ ಮೆಡಿಸಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಮೌಸಮ್ ತಮಂಗ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವಸಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಬಲರಾಮರಾಮಡು ಅವರು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಚೆನ್ನೈ ನಿವಾಸಿ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಮೃತದೇಹವನ್ನು ಲುಕ್ಲಾದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲಾಗಿದೆ. ನೇಪಾಳದ ಪೈಲಟ್ಗಳಾದ ಫಿಶ್ಟೇಲ್ ಏರ್ನ ರವೀಂದ್ರ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಮತ್ತು ಡೈನಾಸ್ಟಿ ಏರ್ನ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಕೆಸಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಕಠ್ಮಂಡುವಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕಠ್ಮಂಡುವಿನಿಂದ ಈಶಾನ್ಯಕ್ಕೆ 150 ಕಿ.ಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಬೇಸ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ಗೆ ಹೋಗುವ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿದ ಈ ಫೆರಿಚೆ ಪ್ರದೇಶವಿದೆ. ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿದ್ದರು ಎಂಬುದು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ತಿಳಿದುಬಂದಿಲ್ಲ. ಘಟನೆಯ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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