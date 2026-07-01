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​ ಜನ್ಮಸಿದ್ಧ ಪೌರತ್ವ: ಟ್ರಂಪ್​ ನಿರ್ಬಂಧ ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್​, ಭಾರತೀಯ ಅಮೆರಿಕನ್ನರಿಂದ ಸ್ವಾಗತ

150 ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯದಾದ ನೀತಿಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಲು ಟ್ರಂಪ್​​ ಮುಂದಾಗಿದ್ದರು. ಈ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಇದೀಗ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್​ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದೆ.

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ಅಮೆರಿಕದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ (AP)
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By PTI

Published : July 1, 2026 at 12:31 PM IST

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ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್​: ವಲಸಿಗರು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಜನ್ಮಸಿದ್ಧ ಪೌರತ್ವದ ಹಕ್ಕನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಿ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್​ ಟ್ರಂಪ್ ಅವ​ರ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಆದೇಶವನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದ ಅಮೆರಿಕದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಅಮೆರಿಕನ್ ವಕಾಲತ್ತು ಗುಂಪುಗಳು ಮತ್ತು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ವಲಸಿಗರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಜನ್ಮತಃ ಪೌರತ್ವವನ್ನು ತಡೆಯುವ, 150 ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯದಾದ ನೀತಿಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಲು ಟ್ರಂಪ್​​ ಮುಂದಾಗಿದ್ದರು. ಈ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಇದೀಗ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್​ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದೆ.

ಅಮೆರಿಕ ನಾಗರಿಕ ಯುದ್ಧದ ನಂತರ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡ 14ನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚಿನ ಫೆಡರಲ್ ಕಾನೂನುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸಲಾದ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಯಾರಾದರೂ ಬಹಳ ಸೀಮಿತ ವಿನಾಯಿತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ನಾಗರಿಕರು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದಿದೆ.

ಟ್ರಂಪ್​ ಅವರ ಈ ನಿರ್ಬಂಧ ಆದೇಶವನ್ನು ಹಲವಾರು ಕೆಳ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಿದ್ದವು. ಅವು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್​​ ತೀರ್ಪಿನ ಮೂಲಕ, ಟ್ರಂಪ್​ ಅಮೆರಿಕ ಸಂವಿಧಾನದ 14ನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಅನ್ವಯ ಕಾನೂನು ಬದ್ಧವಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಈ ಆದೇಶವನ್ನು ತಳ್ಳಿ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ.

ತೀರ್ಪಿನ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ನಾಗರಿಕ ಸಂಘಟನೆಯಾದ ಇಂಡಿಯನ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್‌ನ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಚಿಂತನ್ ಪಟೇಲ್, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದರ ಆಳವಾದ ದೃಢೀಕರಣವಾಗಿದೆ.

ಇಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡ ವಲಸಿಗ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಜನ್ಮಸಿದ್ಧ ಪೌರತ್ವವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಅಮೆರಿಕ ತನ್ನ 250ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವಾಗ, ಈ ನಿರ್ಧಾರವು ವಲಸಿಗರಿಂದ ಬಲಗೊಂಡ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಸುಮಾರು 5.2 ಮಿಲಿಯನ್ ಜನರಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಅಮೆರಿಕನ್ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ, 1.2 ಮಿಲಿಯನ್‌ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ನುರಿತ ವೃತ್ತಿಪರರು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಉದ್ಯೋಗ ಆಧಾರಿತ ಗ್ರೀನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಾಕಿಗಾಗಿ ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕ್ಷಣವು ನಮ್ಮ ಕಾನೂನು ವಲಸೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಆಧುನೀಕರಿಸುವತ್ತ ಗಮನವನ್ನು ನವೀಕರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾವು ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಆಡುವವರನ್ನು ನ್ಯಾಯಯುತವಾಗಿ, ಖಚಿತವಾಗಿ ಮತ್ತು ಘನತೆಯಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭಾರತ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ವಲಸಿಗರ ಅಧ್ಯಯನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ನೀತಿ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ಖಂಡೇರಾವ್ ಕಾಂಡ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ: ಡೊನಾಲ್ಡ್​ ಟ್ರಂಪ್​ಗೆ ಹಿನ್ನಡೆ: ಜನ್ಮದತ್ತ ಪೌರತ್ವ ರದ್ದು ​ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಕೋರ್ಟ್​​ ತಡೆ

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BIRTHRIGHT CITIZENSHIP
US SC BIRTHRIGHT CITIZENSHIP
US SC RULING ON BIRTHRIGHT
US BIRTHRIGHT CITIZENSHIP

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