ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಭಾರತೀಯ ಏರ್ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್: ರೋಗಿ ಸಾವು
ರೋಗಿಯ ಸಾವಿಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾರಣಗಳು ಇನ್ನೂ ಅಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿವೆ. ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷದಿಂದ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆಯೇ ಎಂಬುದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿಲ್ಲ.
By PTI
Published : October 19, 2026 at 1:00 PM IST
ಢಾಕಾ (ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ): ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳಾ ರೋಗಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತು ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಏರ್ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ವೊಂದು ತಾಂತ್ರಿಕ ಕಾರಣದಿಂದ ಆಕಾಶದಲ್ಲೇ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಅದನ್ನು ತುರ್ತಾಗಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ರೋಗಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ವರದಿ ಮಾಡಿವೆ.
ವಿಟಿ-ಎಚ್ವೈಎ ನೋಂದಾಣಿತ ಬೀಚ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಕಿಂಗ್ ಏರ್ ಸಿ90ಎ ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಮಹಿಳಾ ರೋಗಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತು ಅಗರ್ತಲಾದಿಂದ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾಕ್ಕೆ ಹಾರಾಟ ನಡೆಸಿತ್ತು. 12,000 ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ವಿಮಾನ ಹಾರಾಟ ನಡೆಸುವಾಗ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1.40ರ ಸಮಾರಿಗೆ ಹಜರತ್ ಶಹಜಲಾಲ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಇಳಿಯಿತು. ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಏಳು ಜನರಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಪೈಲಟ್ಗಳು, ಓರ್ವ ರೋಗಿ, ವೈದ್ಯರು ಮತ್ತು ಪ್ಯಾರಾಮೆಡಿಕ್ ಮತ್ತು ಇಬ್ಬರು ಸಹಚರರಿದ್ದರು ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ರೋಗಿಯನ್ನು 56ವರ್ಷದ ಅಂಜನಾ ಬೌಮಿಕ್ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇವರನ್ನು ಕುರ್ಮಿತೊಲಾ ಮಲ್ಟಿಕೇರ್ ಸ್ಪೇಷಲೈಸ್ಡ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಾಗಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ ರೋಗಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಉಳಿದೆಲ್ಲಾ ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಡಾಕಾದ ಮಾಧ್ಯಮವೊಂದು ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.
ರೋಗಿಯ ಸಾವಿಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾರಣಗಳು ಇನ್ನು ಅಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಅವರ ಸಾವು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಥವಾ ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷದಿಂದ ಉಂಟಾಯಿತಾ ಎಂಬುದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿಲ್ಲ.
ಹಜರತ್ ಶಹಜಲಾಲ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ವಕ್ತಾರ ಎಂಡಿ ರಿಯಾಜ್ ಉದ್ದೀನ್ ಮಾತಾನಾಡಿ, ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಹಾರಾಟದ ವೇಳೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಕಾರಣ ಉಂಟಾಗಿದ್ದ ಪರಿಣಾಮ ಬಾಗಿಲುಗಳು ತೆರೆದಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮಾಧ್ಯಮವೊಂದು ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.
ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾನವೀಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಏರ್ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರು.
ಢಾಕಾದಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಹೈಕಮಿಷನ್, ಅಗತ್ಯ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸಲು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಮನ್ವಯ ಸಾಧಿಸಿತು.
ಈ ವಿಮಾನವನ್ನು ಭಾರತದ ಎಸ್ಕೆಬಿ ಇನ್ಫ್ರಾಕಾನ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ನಿರ್ವಹಿಸುತಿತ್ತು. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಢಾಕಾ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲೇ ಇತ್ತು ಎಂದು ಮಾಧ್ಯಮವೊಂದು ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.
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