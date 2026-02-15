ETV Bharat / international

ಭಾರತ ಪ್ರಗತಿಶೀಲ ಆರ್ಥಿಕ ರಾಷ್ಟ್ರ, ಅಲ್ಲಿ ಎಐ ಶೃಂಗಸಭೆ ಆಯೋಜನೆ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ತ: ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಾಳೆಯಿಂದ (ಫೆಬ್ರವರಿ 16) ಐದು ದಿನ ಎಐ ಶೃಂಗಸಭೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ವಿಶ್ವದ ಟೆಕ್​ ದೈತ್ಯರು, ವಿಶ್ವ ನಾಯಕರು ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.

INDIA HOST AI SUMMIT
ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆಂಟೋನಿಯೊ ಗುಟೆರೆಸ್ (IANS)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : February 15, 2026 at 1:53 PM IST

ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ: ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಪ್ರಭಾವ ಹೊಂದಿರುವ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಆರ್ಥಿಕತೆ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿದ್ದು, ಎಐ ಶೃಂಗಸಭೆ ಆಯೋಜಿಸಲು 'ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ತ ಸ್ಥಳ' ಎಂದು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆಂಟೋನಿಯೊ ಗುಟೆರೆಸ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಮಹತ್ವದ ಶೃಂಗಸಭೆಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಭಾರತವನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅಲ್ಲಿ, ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಕುರಿತು ನಡೆಯುವ ಚರ್ಚೆಗಳು ಇಡೀ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಲಿ ಎಂದು ಪಿಟಿಐಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಆಶಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಎಐ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗದಿರಲಿ: ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (ಎಐ)ಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಗುಟೆರಸ್​, ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಅಥವಾ ಎರಡು ದೈತ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ (ಚೀನಾ, ಅಮೆರಿಕ) ಬಳಿ ಇರುವ ಸವಲತ್ತಾಗಿರದೆ, ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಬೇಕು. ಎಲ್ಲೆಡೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗುವಂತೆ ಎಐ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ವಿಶ್ವದ ದಕ್ಷಿಣ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಎಐನ ಭಾಗವಾಗಿರುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ" ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.

AI ಮಾನವಕುಲದ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕಾಗಿ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಸಾಧನವಾಗಬೇಕಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಎಐನ ಅಗಾಧ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ ಎದುರಾಗುವ ಅಪಾಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಸಂವಾದಗಳು ಎಐ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಸಹಾಯಕವಾಗಲಿ ಎಂದರು.

ಕಳೆದ ವರ್ಷಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಜೋಹಾನ್ಸ್‌ಬರ್ಗ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಜಿ-20 ಶೃಂಗಸಭೆಯ ವೇಳೆ ಗುಟೆರೆಸ್ ಅವರು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಎಸ್.ಜೈಶಂಕರ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಎಐ ಶೃಂಗಸಭೆ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿದ್ದರು.

ಎಐ ಶೃಂಗ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಮೊದಲ ರಾಷ್ಟ್ರ ಭಾರತ: ನಾಳೆಯಿಂದ (ಫೆಬ್ರವರಿ 16ರಿಂದ 20 ರವರೆಗೆ) ಎಐ ಶೃಂಗಸಭೆ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಹೈವೋಲ್ಟೇಜ್​ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಿರುವ ಭಾರತವು ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಜಾಗತಿಕ ದಕ್ಷಿಣ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿದೆ. 'ಪೀಪಲ್, ಪ್ಲಾನೆಟ್​ ಆ್ಯಂಡ್​ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್​' ಎಂಬ ಮೂರು ತತ್ವಗಳಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.

ಫ್ರಾನ್ಸ್​ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಮ್ಯಾನುಯೆಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ರನ್, ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಲೂಯಿಜ್ ಇನಾಸಿಯೊ ಲುಲಾ ಡ ಸಿಲ್ವಾ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿಶ್ವ ಇತರ ನಾಯಕರು, ಗೂಗಲ್ ಮತ್ತು ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ ಸಿಇಒ ಸುಂದರ್ ಪಿಚೈ, ಅಡೋಬ್ ಸಿಇಒ ಶಾಂತನು ನಾರಾಯಣ್, ಆಂಥ್ರೊಪಿಕ್ ಸಿಇಒ ಡೇರಿಯೊ ಅಮೋಡೆ ಸೇರಿದಂತೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ದಿಗ್ಗಜರು, ನೀತಿ ನಿರೂಪಕರು ಮತ್ತು ನಾವೀನ್ಯಕಾರರು ಸಂವಾದಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.

