'ಭಾರತ ಆರ್ಥಿಕ ದುರಂತದ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿದೆ': ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ
ಭಾರತ ಆರ್ಥಿಕ ದುರಂತದ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿದೆ. ಇದೇ ವಾಸ್ತವ. ಯಾರಾದರೂ ಇದನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸಬಹುದು, ಮಾಧ್ಯಮಗಳೂ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ, ಭಾರತ ತೀವ್ರ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 18, 2026 at 10:26 AM IST
ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್(ಯುಎಸ್ಎ): ನಿರುದ್ಯೋಗ, ಉತ್ಪಾದನಾ ವಲಯ ಕುಸಿತ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿನ ಆಳವಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಭಾರತ ಇಂದು ಆರ್ಥಿಕ ದುರಂತದ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿದೆ. ದೇಶ ಇದೇ ಆರ್ಥಿಕ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿದರೆ ಗಂಭೀರ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕುವ ಅಪಾಯವಿದೆ ಎಂದು ಲೋಕಸಭಾ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು.
ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ನ ಕೊಲಂಬಿಯಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಂವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.
ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕ ಮಾದರಿಯು ದಶಕದ ಹಿಂದೆಯೇ ಫಲಿತಾಂಶ ನೀಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಮೇಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್ ಇಂಡಿಯಾದಂತಹ ಸರ್ಕಾರದ ಉಪಕ್ರಮಗಳು ದೇಶದ ಮುರಿದುಬಿದ್ದ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆನ್ನೆಲುಬನ್ನು ಪುನಶ್ಚೇತನಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದರು.
ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ, ಭಾರತ ಆರ್ಥಿಕ ದುರಂತದ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿದೆ. ಇದೇ ವಾಸ್ತವ. ಯಾರಾದರೂ ಇದನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸಬಹುದು, ಮಾಧ್ಯಮಗಳೂ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ, ದೇಶ ತೀವ್ರ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ, ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಉದ್ಯಮಗಳು ಹಾಗೂ ಕೃಷಿ ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿದ್ದು, ಚಾಲಕ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿವೆ. ಇವು ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ದೇಶದ ಉತ್ಪಾದನಾ ವಲಯವನ್ನು ಪುನರ್ನಿರ್ಮಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು. ಸೇವೆಗಳ ಮೂಲಕ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಇದೇ ವೇಳೆ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಖಾಸಗಿ ಹೂಡಿಕೆಯ ಕೊರತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ, ಗೌತಮ್ ಅದಾನಿ ಮತ್ತು ಮುಕೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ ಅವರ ಉದ್ಯಮ ಸಮೂಹಗಳೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಾಪಾರ ಗುಂಪುಗಳು ವಿಸ್ತರಣೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಸಣ್ಣ ಉದ್ಯಮಗಳು ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ದೂರಿದರು.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಹೂಡಿಕೆ ಏಕೆ ಇಲ್ಲ?. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಏಕೈಕ ಉದ್ಯಮಗಳು ಅದಾನಿ ಮತ್ತು ಅಂಬಾನಿ ಅವರದ್ದೇ ಏಕಿದೆ?. ಟಾಟಾ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅಕ್ಷರಶಃ ಅದಾನಿ ಅವರು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆಯೇ ಎಂದು ಅವರು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಶ್ರಮಪಟ್ಟು ರೂಪಿಸಿದ ಆರ್ಥಿಕ ರಚನೆಯನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ಪುನರ್ನಿರ್ಮಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಬಲವಾದ ಉತ್ಪಾದನಾ ವಲಯವಿಲ್ಲದೆ ಭಾರತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಲು ಖಂಡಿತಾ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
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