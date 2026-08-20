ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಕುರಿತು ಸಹಕಾರಕ್ಕೆ ಭಾರತ - ಸಿಂಗಾಪುರ ಒಪ್ಪಂದ!
ಸಿಂಗಾಪುರ ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಮಾನದಂಡಗಳ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಸಹಕಾರದ ಕುರಿತು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ (MoU) ಸಹಿ ಹಾಕಿವೆ.
Published : August 20, 2026 at 8:13 PM IST
ನವದೆಹಲಿ/ ಸಿಂಗಾಪುರ: ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಸಚಿವರ ಸಭೆ ಬಳಿಕ, ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಕಾರ ಬಲಪಡಿಸಲು ಮತ್ತು ಕೃಷಿ - ಆಹಾರ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಭಾರತ ಮತ್ತು ಸಿಂಗಾಪುರ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿವೆ.
ಗುರುವಾರ ಸಿಂಗಾಪುರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಭಾರತ-ಸಿಂಗಾಪುರ ಸಚಿವರ ದುಂಡು ಮೇಜಿನ (ISMR) ನಾಲ್ಕನೇ ಸುತ್ತಿನ ಸಭೆಯ ನಂತರ, ಸಿಂಗಾಪುರ ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಮಾನದಂಡಗಳ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಸಹಕಾರದ ಕುರಿತು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ (MoU) ಸಹಿ ಹಾಕಿದವು.
ಈ MOU ಅಡಿ, ಎರಡೂ ಕಡೆಯವರು ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಕುರಿತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಲೇಬಲಿಂಗ್, ಮರುಸ್ಥಾಪನೆ, ಆಮದು ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳು ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾನದಂಡಗಳು ಸೇರಿವೆ.
ಈ MOU ಸಿಂಗಾಪುರ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ನಡುವೆ ಕೃಷಿ - ಆಹಾರ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಐಎಸ್ಎಂಆರ್ ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವಹಾರಗಳು, ವ್ಯಾಪಾರ, ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಎರಡೂ ಕಡೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಸಚಿವರನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಲಿದೆ.
ಸಭೆಯಲ್ಲಿ, ಭಾರತದ ಪರವಾಗಿ ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಜೊತೆಗೆ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಎಸ್ ಜೈಶಂಕರ್, ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಚಿವ ಪಿಯೂಷ್ ಗೋಯಲ್ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ರೈಲ್ವೆ ಸಚಿವೆ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಐಟಿ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ ಜಿತಿನ್ ಪ್ರಸಾದ ಅವರೂ ಇದ್ದರು.
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ರೈಲ್ವೆ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಾರ ಸಚಿವೆ ಅಶ್ವಿನಿ ವೈಷ್ಣವ್ ಮೂಲತಃ ಭಾರತ -ಸಿಂಗಾಪುರ ಸಚಿವರ ದುಂಡು ಮೇಜಿನ ಸಭೆಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವುದಾಗಿ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಹೋಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ.
ಉಪ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಗ್ಯಾನ್ ಕಿಮ್ ಯೋಂಗ್ ಸಿಂಗಾಪುರದ ಪರವಾಗಿ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಸಿಂಗಾಪುರ ಮತ್ತು ಭಾರತ ಉತ್ತಮ ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ.
2005 ರಿಂದ ವಾರ್ಷಿಕ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ವ್ಯಾಪಾರ ಸುಮಾರು ಮೂರು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಸಿಟಿ ರಾಜ್ಯವು ಭಾರತದ ಅಗ್ರ ವಿದೇಶಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ. 2000 ರಿಂದ ಭಾರತದ FDI ಇಕ್ವಿಟಿ ಒಳಹರಿವಿನ ಸುಮಾರು 24.7 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಪಾಲನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
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