ಭಾರತ-ಎಸ್ಎಸಿಯು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾತುಕತೆ; ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ, ನಿರ್ಣಾಯಕ ಖನಿಜ ಭದ್ರತೆ ಮೇಲೆ ನವದೆಹಲಿ ಚಿತ್ತ
ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ, ನಮೀಬಿಯಾ, ಬೋಟ್ಸ್ವಾನಾ, ಲೆಸೊಥೊ ಮತ್ತು ಎಸ್ವಾಟಿನಿ (ಎಸ್ಎಸಿಯು) ಮತ್ತು ಭಾರತದ ನಡುವೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಬಂಧ ಬಲಪಡಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿರುವುದು ಪ್ರಮುಖ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ.
Published : August 14, 2026 at 5:56 PM IST
ಅರುಣಿಮ್ ಭುಯಾನ್
ಭಾರತ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಯೂನಿಯನ್ (ಎಸ್ಎಸಿಯು) ಆದ್ಯತೆಯ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದ (ಪಿಟಿಎ)ದ ಮಾತುಕತೆಗಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ, ನಮೀಬಿಯಾ, ಬೋಟ್ಸ್ವಾನಾ, ಲೆಸೊಥೊ ಮತ್ತು ಎಸ್ವಾಟಿನಿ (ಎಸ್ಎಸಿಯು) ಮತ್ತು ಭಾರತದ ನಡುವೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಬಂಧ ಬಲಪಡಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಸಹಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ವೈವಿಧ್ಯಗೊಳಿಸಲು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವ್ಯಾಪಾರದ ಪರಿಧಿಯನ್ನು ಮೀರಿ, ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿಯ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ, ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಲಭ್ಯತೆಯತ್ತ ಪ್ರಮುಖಾಂಶವಾಗಿದೆ.
ಭಾರತೀಯ ರಫ್ತುಗಳಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಆದ್ಯತೆಯ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ತಕ್ಷಣದ ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದರೂ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕತೆಗೆ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಖನಿಜಗಳು ಹಾಗೂ ದೃಢವಾದ ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿಗಳು ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ನಡುವೆ ಆಳವಾದ ಆರ್ಥಿಕ ಕಾರಿಡಾರ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಬಂಧ ಬಲಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಹೆಜ್ಜೆ: ಈ ಪಿಟಿಎಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿ ಬುಧವಾರ ಹೇಳಿಕೆ ಪ್ರಕಟಿಸಿರುವ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಚಿವಾಲಯ, ಆದ್ಯತಾ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದ (ಪಿಟಿಎ) ಕುರಿತ ಮಾತುಕತೆಗಳಿಗಾಗಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಎಸ್ಎಸಿಯು ಕಾರ್ಯವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ನಿಯಮಾವಳಿಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದೆ. ಇದು ಭಾರತ ಮತ್ತು ಎಸ್ಎಸಿಯು ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರದ ನಡುವಿನ ವ್ಯಾಪಾರ ಹಾಗೂ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.
ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಚಿವ ಪಿಯೂಷ್ ಗೋಯಲ್, ಭಾರತ ಮತ್ತು ಎಸ್ಎಸಿಯು ನಡುವೆ ಸಮತೋಲಿತ, ನ್ಯಾಯಯುತ ಮತ್ತು ಸಮಾನ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಕರೆ ನೀಡಿದರು. ಈ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ವೈವಿಧ್ಯಮಯವಾಗಿಸಲು ಹಾಗೂ ಉಭಯ ಪಕ್ಷಗಳೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಲು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ನೆರವಾಗಬಲ್ಲದು. ಎಸ್ಎಸಿಯು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೈಗೆಟುಕುವ ದರದ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಪ್ರತಿಭೆಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುವಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಬಲ್ಲದು ಎಂದರು.
ಎಸ್ಎಸಿಯು ದೇಶಗಳ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕವಾಗಿರುವ ಹಾಗೂ ಕೌಶಲ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಬಹುದಾದ ಅಥವಾ ಈಗಾಗಲೇ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ, ಆ ದೇಶಗಳನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸಲು ಭಾರತವು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಲ್ಲದು. ಈ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕವಾಗಿದ್ದು, ಕೌಶಲ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಈಗಾಗಲೇ ಲಭ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರಾಜೇಶ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಆದ್ಯತಾ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದವು ಎಂಟು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಅದು ಸರಕುಗಳ ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರವೇಶ, ಸರಕುಗಳ ಮೂಲದ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳು, ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ಸರಳೀಕರಣ, ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನ ಸೇರಿದಂತೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಪರಿಹಾರ ಕ್ರಮಗಳು, ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಮತ್ತು ಸಸ್ಯ ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಕ್ರಮಗಳು, ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಡೆತಡೆಗಳು, ವಿವಾದ ಪರಿಹಾರ ಹಾಗೂ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸಮಾನಾಂತರ ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
ಹೊಸ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾತುಕತೆಯಲ್ಲ: 2002ರಿಂದ ಭಾರತ ಎಸ್ಎಸಿಯು ನಡುವಿನ ಆದ್ಯತಾ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾತುಕತೆಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದವು. 2010ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಐದು ಸುತ್ತಿನ ಮಾತುಕತೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದವು. 2020ರಲ್ಲಿ ಉಭಯ ಪಕ್ಷಗಳು ತಮ್ಮ ಮಾತುಕತೆಗಳನ್ನು ಪುನರಾರಂಭಿಸಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡವು.
ಬಿಸಿನೆಸ್ ಇನ್ಸೈಡರ್ ಆಫ್ರಿಕಾದ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಮಾತುಕತೆಗಳು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಿಂದ ಆರಂಭಗೊಂಡು ಒಂದು ವರ್ಷದೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಎಸ್ಎಸಿಯು ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಆದರೆ, ಸಣ್ಣ ಸದಸ್ಯರು ವಿಭಿನ್ನ ರಫ್ತು ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಬೋಟ್ಸ್ವಾನಾ ಮತ್ತು ನಮೀಬಿಯಾ ಖನಿಜಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿವೆ. ಲೆಸೊಥೊ ಮತ್ತು ಎಸ್ವಾಟಿನಿಗಳು ಉತ್ಪಾದಿತ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ರಫ್ತುಗಳ ಕಿರಿದಾದ ಗುಂಪನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿವೆ. ಆದರೂ, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾವು ವಿಶಾಲವಾದ ಕೈಗಾರಿಕಾ ನೆಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರವೇಶ: ಈ ಒಪ್ಪಂದ ಭಾರತೀಯ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಮೃದ್ಧ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ನೀಡುವ ಜೊತೆಗೆ ಎಸ್ಎಸಿಯುಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ ಆರ್ಥಿಕತೆಗಳಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಪ್ಲಾಟಿನಂ ಗುಂಪಿನ ಲೋಹಗಳು ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳು, ನಮೀಬಿಯಾದ ಯುರೇನಿಯಂ ಮತ್ತು ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಖನಿಜ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಬೋಟ್ಸ್ವಾನಾದ ಖನಿಜ ಸಂಪತ್ತು ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸುಂಕಗಳನ್ನು ಮೀರಿದ ಆಯಾಮವನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ.
ನವದೆಹಲಿಯು ಆದ್ಯತೆಯ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವರ್ಗಾವಣೆ, ಖನಿಜಗಳ ಖರೀದಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಕರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ, ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಖನಿಜ ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿಗಳನ್ನು ಭದ್ರಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಭಾರತದ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ಒಪ್ಪಂದ ಪ್ರಮುಖ ಸಾಧನವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಬಹುದು.
ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಚಿವಾಲಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಆಫ್ರಿಕಾದ ಪ್ರದೇಶವೊಂದರೊಂದಿಗೆ ಭಾರತವು ಸಹಿ ಹಾಕಿರುವ ಮೊದಲ ಕಾರ್ಯಸೂಚಿಯ ನಿಯಮಾವಳಿ ಇದಾಗಿದೆ. ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಆಫ್ರಿಕನ್ ದೇಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸುವ ಬದಲು, ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಡುವೆ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸುವ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಾಹ್ಯ ಸುಂಕದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸಂಸ್ಥಾನಗಳ ನಡುವಿನ ಸುಂಕ ಒಕ್ಕೂಟದೊಂದಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ನವದೆಹಲಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಎಸ್ಎಸಿಯು ಕೂಡ ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿಯೂ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ. 1910ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದ ಇದು, ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸುಂಕ ಒಕ್ಕೂಟವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.
ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಅವಕಾಶ: ಈ ಒಕ್ಕೂಟವು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪರಸ್ಪರ ಬಲವಾದ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿರುವ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುವುದಲ್ಲದೆ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಚೌಕಟ್ಟಿನೊಳಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದೇಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನೂ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ.
ಪಿಟಿಎದಲ್ಲಿ ಎಸ್ಎಸಿಯುಗೆ ಭಾರತದ ರಫ್ತುಗಳು ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಗಣನೀಯ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಕಂಪನಿಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕವಾಗಿರುವ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಪಡೆಯಲಿದೆ.
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಅವರು ವಿವರಿಸಿದಂತೆ, ಪಿಟಿಎ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರವೇಶವು ಕೇವಲ ಸುಂಕಗಳ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ನಿರ್ಧಾರವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸರಕುಗಳ ಮೂಲಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಿಯಮಗಳು ಭಾರತೀಯ ಉತ್ಪನ್ನವೊಂದು ಆದ್ಯತೆಯ ಸೌಲಭ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅರ್ಹವಾಗಿದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಬಲ್ಲವು. ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳು ಸರಕುಗಳ ಸಾಗಣೆಯ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ವೇಗವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಬಲ್ಲವು. ತಾಂತ್ರಿಕ ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಮಾನದಂಡಗಳು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸುಂಕಗಳಷ್ಟೇ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಅಡೆತಡೆಗಳಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಬಹುದು.
ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಗಮನಾರ್ಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿರುವ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ವಾಹನಗಳು ಮತ್ತು ವಾಹನ ಬಿಡಿಭಾಗಗಳು, ಔಷಧಗಳು ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು, ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸರಕುಗಳು ಮತ್ತು ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳು, ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು, ಜವಳಿ ಮತ್ತು ಉಡುಪುಗಳು, ಕೃಷಿ ಹಾಗೂ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಆಹಾರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಉತ್ಪಾದಿತ ಸರಕುಗಳು ಸೇರಿವೆ.
ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾವನ್ನು ಕೇವಲ ರಫ್ತು ತಾಣವನ್ನಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ವಿಶಾಲವಾದ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ಸಾಧಿಸಲು ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯನ್ನಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಪಿಟಿಎ ಭಾರತೀಯ ಉತ್ಪಾದಕರಿಗೆ ನೆರವಾಗಬಲ್ಲದು. ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಾಪಾರ ವಿಘಟನೆ ಮತ್ತು ಸಂರಕ್ಷಣಾವಾದದ ನಡುವೆ ಭಾರತವು ತನ್ನ ರಫ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ವೈವಿಧ್ಯಮಯಗೊಳಿಸಬಹುದು.
ನಿರ್ಣಾಯಕ ಖನಿಜದತ್ತ ಕೇಂದ್ರ: ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಎಸ್ಎಸಿಯು ಸಂಬಂಧದ ಅತ್ಯಂತ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವೆಂದರೆ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಖನಿಜಗಳು ಆಗಿರಲಿವೆ. ಭಾರತದ ಇಂಧನ ಪರಿವರ್ತನೆ, ವಿದ್ಯುತ್ ಚಲನಶೀಲತೆ, ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ ವಿಸ್ತರಣೆ, ಮುಂದುವರಿದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್, ದೂರಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಜಾಗತಿಕ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಹೆಚ್ಚು ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿರುವ ವಿವಿಧ ಖನಿಜಗಳಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಪ್ರವೇಶದ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.
ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ಈಗಾಗಲೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಖನಿಜ ಮಿಷನ್ ಮೂಲಕ ಈ ದುರ್ಬಲತೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದೆ, ಇದು ಪರಿಶೋಧನೆ, ಗಣಿಗಾರಿಕೆ, ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಕರಣ, ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಮತ್ತು ಮರುಬಳಕೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಕಂಪನಿಗಳು ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಖನಿಜ ಸ್ವತ್ತುಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಭಾರತೀಯ ಕಂಪನಿಗಳು 50 ವಿದೇಶಿ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಸ್ವತ್ತುಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಸಹ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದೆ.
ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಪಿಟಿಎ ಭಾರತದ ವಿಶಾಲ ಆಫ್ರಿಕಾ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ದಕ್ಷಿಣ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರಕ್ಕೂ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಭಾರತವು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಆಫ್ರಿಕಾದೊಂದಿಗಿನ ತನ್ನ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ, ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ವೃದ್ಧಿ, ಔಷಧಗಳು, ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ, ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡಿದೆ. ಆದರೆ, ಎಸ್ಎಸಿಯು ಜೊತೆಗಿನ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದವು ಆ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಬಲವಾದ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಆಧಾರಸ್ತಂಭವಾಗಲಿದೆ.
ಆಫ್ರಿಕಾದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಪೈಪೋಟಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇ ಈ ಪಿಟಿಎ ನಡೆದಿದೆ. ಆಫ್ರಿಕಾದಾದ್ಯಂತ ಚೀನಾವು ಗಣನೀಯ ಪ್ರಮಾಣದ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ; ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅಮೆರಿಕ, ಯುರೋಪಿಯನ್ ಒಕ್ಕೂಟ, ಗಲ್ಫ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು, ಜಪಾನ್ ಮತ್ತು ಇತರ ದೇಶಗಳು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಖನಿಜಗಳು ಹಾಗೂ ದೃಢವಾದ ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿಗಳತ್ತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನಹರಿಸುತ್ತಿವೆ.
ಜಾಗತಿಕ ದಕ್ಷಿಣ ಪುನಶ್ಚೇತನ: ಈ ಕುರಿತು 'ಈಟಿವಿ ಭಾರತ' ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ವಿವೇಕಾನಂದ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ನ ಹಿರಿಯ ಫೆಲೋ ಮತ್ತು ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿಷಯದ ತಜ್ಞರಾದ ರುಚಿತಾ ಬೇರಿ, ''ಆಫ್ರಿಕನ್ ದೇಶದೊಂದಿಗೆ ಭಾರತದ ಸಂಬಂಧಗಳ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕಾರ್ಯಸೂಚಿ ನಿಯಮಾವಳಿಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿರುವುದನ್ನು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮುನ್ನಡೆ'' ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.
ಯಾವುದೇ ಆಫ್ರಿಕನ್ ದೇಶ ಅಥವಾ ಪ್ರದೇಶದೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಆದ್ಯತೆಯ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕುತ್ತಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲು. ಇದು ಭಾರತ ಮತ್ತು ಆಫ್ರಿಕನ್ ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ, ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಒಕ್ಕೂಟದ ದೇಶಗಳೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಈ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಖನಿಜ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಭಾರತದಂತಹ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಇವು ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಈ ದೇಶಗಳೊಂದಿಗಿನ ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಬಂಧಗಳು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತವೆ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇಂಧನ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಆ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಖನಿಜಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ, ನಮ್ಮ ಇಂಧನ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಇದು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಈ ದೇಶಗಳೊಂದಿಗಿನ ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರವೂ ವೃದ್ಧಿಸುತ್ತದೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಜಾಗತಿಕ ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ದೇಶಗಳಾಗಿವೆ ಎಂದರು.
ಈ ಒಪ್ಪಂದ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ಉತ್ತರ ಭಾಗದ ದೇಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಮುಕ್ತ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ತೋರಿಸಿದೆ. ಜಾಗತಿಕ ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾರ್ಯಸೂಚಿಯ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳಿಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿರುವ ಮೊದಲ ಪ್ರದೇಶ ಇದಾಗಿದೆ. ಇದು ಜಾಗತಿಕ ದಕ್ಷಿಣದೊಂದಿಗೆ ಭಾರತದ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಪುನಶ್ಚೇತನಗೊಳಿಸಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
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