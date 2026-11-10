ಯುರೋಪಿಯನ್ ಒಕ್ಕೂಟದ ಪ್ರಮುಖ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ನಾವೀನ್ಯತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಜೊತೆ ಭಾರತದ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ
ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದೊಂದಿಗಿನ ಭಾರತದ ಸಹಯೋಗ ಎರಡೂ ಕಡೆಯ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಹಕಾರದ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಚೌಕಟ್ಟಿನೊಳಗೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಚಿವಾಲಯ ತಿಳಿಸಿದೆ.
Published : November 10, 2026 at 3:38 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಯುರೋಪಿಯನ್ ಒಕ್ಕೂಟದ ಹಾರಿಜನ್ ಯುರೋಪ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಜೊತೆ ಸಹಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಭಾರತ ನಡೆಸಿದ ಮಾತುಕತೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು, ಯುರೋಪ್ನೊಂದಿಗೆ ದೇಶದ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿರುವ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಸಾಧಿಸಿದೆ.
ಭಾರತಕ್ಕೆ, ಈ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಮುಂದುವರಿದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಗ್ರಾಹಕ ಮತ್ತು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ದೇಶದಿಂದ ಜಾಗತಿಕ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ನಾವೀನ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುವ ದೇಶವಾಗುವ ಪರಿವರ್ತನೆಯನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸಲು ಇದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಅವಕಾಶವಾಗಿದೆ.
ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಚಿವಾಲಯ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದೊಂದಿಗಿನ ಭಾರತದ ಸಹಯೋಗ ಎರಡೂ ಕಡೆಯ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಹಕಾರದ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಚೌಕಟ್ಟಿನೊಳಗೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಇದು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಭಾರತ - EU ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಹಕಾರ ಒಪ್ಪಂದ ಮತ್ತು ಭಾರತ - EU ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮಂಡಳಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಇದು ಭಾರತೀಯ ಸಂಶೋಧಕರು, ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮವು ಸಹಯೋಗಿ ಸಂಶೋಧನಾ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ, ನಿರ್ಣಾಯಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳ ಸಹ - ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಒಕ್ಕೂಟ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಸಂಶೋಧನಾ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತಿಭೆಗಳ ಚಲನಶೀಲತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಚಿವಾಲಯದ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಹಾರಿಜನ್ ಯುರೋಪ್ ಎಂದರೇನು?: ಹಾರಿಜನ್ ಯುರೋಪ್ 2021-2027 ಅವಧಿಗೆ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಒಕ್ಕೂಟದ ಪ್ರಮುಖ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ನಾವೀನ್ಯತೆ ನಿಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿದೆ. 93.5 ಶತಕೋಟಿ ಯುರೋಗಳ ಅಂದಾಜು ಬಜೆಟ್ನೊಂದಿಗೆ, ಇದು ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅನುದಾನಿತ ಬಹುರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಶೋಧನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.
ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಪ್ರಮುಖ ಜಾಗತಿಕ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ, ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕತೆ, ತಾಂತ್ರಿಕ ನಾವೀನ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಸಹಯೋಗಿ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ.
ಇದು EU ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ದೇಶಗಳ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಗಳು, ನವೋದ್ಯಮಗಳು, ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಇದರ ವಿಶಾಲ ಉದ್ದೇಶಗಳು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು, ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು, ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವುದು, ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವುದು, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಸುಸ್ಥಿರ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವುದು.
ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಗಡಿನಾಡಿನ ಸಂಶೋಧನೆ, ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪ್ರತಿಭೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವ ಸಹಯೋಗಿ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ನಾವೀನ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿಶೀಲ ನಾವೀನ್ಯತೆ, ವಾಣಿಜ್ಯೀಕರಣ ಮತ್ತು ನವೀನ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ಸ್ತಂಭಗಳ ಸುತ್ತಲ ರಚನೆಯಾಗಿದೆ.
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