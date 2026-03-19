ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪರಮಾಣು ಸಂಘರ್ಷದ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿವೆ: ಅಮೆರಿಕದ ಗುಪ್ತಚರ ವರದಿ
ಈ ಎರಡು ಪರಮಾಣು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಈ ಹಿಂದಿನ ಸಂಘರ್ಷಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಭಾರತ-ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸಂಬಂಧಗಳು ಪರಮಾಣು ಸಂಘರ್ಷದ ಅಪಾಯವಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿವೆ ಎಂದು ಯುಎಸ್ ಗುಪ್ತಚರ ಇಲಾಖೆ ವರದಿ ಹೇಳಿದೆ.
By PTI
Published : March 19, 2026 at 10:11 AM IST
ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್, ಅಮೆರಿಕ: ಭಾರತ ಹಾಗೂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಸಂಬಂಧಗಳು ಪರಮಾಣು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಎಡೆಮಾಡಿಕೊಡುವ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿವೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಗುಪ್ತಚರ ಇಲಾಖೆ ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಬುಧವಾರ ಅಮೆರಿಕದ ಸೆನೆಟ್ಗೆ ಗುಪ್ತಚರ ಇಲಾಖೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಬೆದರಿಕೆ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ 34 ಪುಟಗಳ ವರದಿಯನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದ್ದು, ಹಲವು ಅಂಶಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿದೆ.
ಆ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತ ಹಾಗೂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಯುದ್ಧವನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಭಯೋತ್ಪಾದಕರು ಬಿಕ್ಕಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡುವ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಇದ್ದೇ ಇವೆ ಎಂದು ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ.
ಈ ಎರಡು ಪರಮಾಣು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಡುವಣ ಹಿಂದಿನ ಸಂಘರ್ಷಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಭಾರತ-ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸಂಬಂಧಗಳು ಪರಮಾಣು ಸಂಘರ್ಷದ ಅಪಾಯ ವಲಯದಲ್ಲೇ ಉಳಿದಿವೆ. ಭಾರತದ ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶವಾದ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಪಹಲ್ಗಾಮ್ ಬಳಿ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ನಡೆದ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ದಾಳಿ, ಸಂಘರ್ಷವನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕುವ ಅಪಾಯಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶದಿಂದಾಗಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ಪರಮಾಣು ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಎರಡೂ ದೇಶಗಳು ಮತ್ತೆ ಮುಕ್ತ ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ಮರಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಾವು ನಿರ್ಣಯಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರು ಬಿಕ್ಕಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡುವಂತಹ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಇನ್ನೂ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿವೆ ಎಂದು ಅದು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ.
ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಯಾದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಐಸಿಸ್-ಕೆ (ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ - ಖೊರಾಸನ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯ) ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನೆಲೆ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದೆ ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಿದೆ. ಆದರೆ ತಾಲಿಬಾನ್ ತನ್ನ ಭದ್ರತಾ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದೆ.
ತಾಲಿಬಾನ್ ಐಸಿಸ್-ಕೆ ಗುರಿಗಳ ಮೇಲೆ ವ್ಯಾಪಕ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ನಡೆಸಿದೆ. ಬಹುಶಃ ಕೆಲವು ದಾಳಿಗಳು ವಿಫಲಗೊಂಡಿವೆ. ಕೆಲವು ದಾಳಿಗಳು ಐಸಿಸ್-ಕೆ ನಾಯಕರು ನೆರೆಯ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಿದೆ.
ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಕ್ಷಿಪಣಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಯಾದ ಆಚೆಗಿನ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಹೊಡೆಯುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿರುವ ಕ್ಷಿಪಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಮಿಲಿಟರಿಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮುಂದುವರಿದರೆ, ಐಸಿಬಿಎಂಗಳು ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಬಹುದು.
ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ತಾಲಿಬಾನ್ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧಗಳು ಉದ್ವಿಗ್ನವಾಗಿವೆ. ಮಧ್ಯಂತರ ಗಡಿಯಾಚೆಗಿನ ಘರ್ಷಣೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರೋಧಿ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಗುಂಪುಗಳ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ನಿರಾಶೆಗೊಂಡಿದೆ. ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಹಿಂಸಾಚಾರವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಫೆಬ್ರವರಿ 26 ರಂದು ಅಫ್ಘಾನ್ ತಾಲಿಬಾನ್ ತಮ್ಮ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಮಿಲಿಟರಿ ನೆಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ. ಇದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಹಿಂದಿನ ವಾಯುದಾಳಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತೀಕಾರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಫ್ಘಾನ್ ಗಡಿ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ರಾಜಧಾನಿ ಕಾಬೂಲ್ ಮೇಲೆ ಬಾಂಬ್ ದಾಳಿ ನಡೆಸುವ ಮೂಲಕ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿತ್ತು. ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ನಗರ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ಹೇಳಿದೆ.
