ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ 1 ವರ್ಷ ಕಳೆದ ಟ್ರಂಪ್: ಭಾರತ-ಪಾಕ್ ಯುದ್ಧದ ಬಗ್ಗೆ 90ನೇ ಬಾರಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪ

ತಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ಮೊದಲ ವರ್ಷಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಟ್ರಂಪ್​, ತಾವು ಜಗತ್ತಿನ 8 ಯುದ್ಧಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದರೂ ನೊಬೆಲ್​ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಿಗದಿದ್ದರ ಕುರಿತು ಪರೋಕ್ಷ ಅಸಮಾಧಾನ ಹೊರಹಾಕಿದರು.

india-pak-were-going-to-go-nuclear-in-my-opinion-trump-repeats-claim-to-end-conflict-in-briefing
ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್​ ಟ್ರಂಪ್ (ANI)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : January 21, 2026 at 12:37 PM IST

2 Min Read
ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್(ಯುಎಸ್‌ಎ): ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಪೂರೈಸಿರುವ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್​ ಟ್ರಂಪ್​, ಕಳೆದ 10 ತಿಂಗಳ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ 8 ಯುದ್ದಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾರತ-ಪಾಕ್​ ನಡುವೆ ಸಂಭವಿಸಬಹುದಾಗಿದ್ದ ಪರಮಾಣು ಯುದ್ಧವನ್ನೂ ತಪ್ಪಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ತಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ಮೊದಲ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸುದೀರ್ಘ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಟಿ ನಡೆಸಿದ ಅವರು, ಬಹುದಿನಗಳಿಂದ ಅಂತ್ಯಕಾಣದೇ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಕಾಂಬೋಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್, ಕೊಸೊವೊ ಮತ್ತು ಸೆರ್ಬಿಯಾ, ಕಾಂಗೋ ಮತ್ತು ರುವಾಂಡಾ ಯುದ್ದಗಳನ್ನು ನಾನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಪರಮಾಣು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಬಹುದಾಗಿದ್ದ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಡುವಿನ ಯುದ್ಧವನ್ನೂ ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿದ್ದೇನೆ ಎಂದರು.

ಕಳೆದ ವರ್ಷ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್​ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪ್ರಧಾನಿ ಕೂಡ, ನಿಮ್ಮಿಂದ 10 ಮಿಲಿಯನ್​ ಜನರ ಜೀವನ ಉಳಿಯಿತು ಎಂದಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. ಈ ಮೂಲಕ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ನಡುವಿನ ಯುದ್ಧ ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ 90ನೇ ಬಾರಿ ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದಂತಾಗಿದೆ.

ನೊಬೆಲ್ ಶಾಂತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದರೆ ಅಮೆರಿಕನ್ನರ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನ ಹೇಗೆ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತಿತ್ತು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಅವರು, ಜಗತ್ತಿನ ಸುಮಾರು 8 ಯುದ್ದ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇನೆ, 10 ಮಿಲಿಯನ್​ ಜನರ ಪ್ರಾಣ ಉಳಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಇದು ನನಗೆ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಟ್ರಂಪ್​ 2.0 ಸರ್ಕಾರದ ಕುರಿತು 365 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 365 ಜಯ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆಯ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಶ್ವೇತಭವನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಟ್ರಂಪ್​ ದೇಶವನ್ನು ಹೊಸ ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ದಿಯ ಕಾಲವಾಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗಡಿಯನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತಗೊಳಿಸಲು, ಅಮೆರಿಕದ ಬಲವನ್ನು ಪುನರ್ನಿರ್ಮಿಸಲು ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ಮೊದಲು ಎಂಬ ಧ್ಯೇಯದ ಮೂಲಕ ಟ್ರಂಪ್​ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಮರಳಿದರು. ಕೇವಲ 365 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಟ್ರಂಪ್ ಆಧುನಿಕ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಅವಧಿಯ ಅತ್ಯಂತ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ತಮ್ಮ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಟ್ರಂಪ್​, ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಇರಾನ್, ಈಜಿಪ್ಟ್ ಮತ್ತು ಇಥಿಯೋಪಿಯಾ, ಅರ್ಮೇನಿಯಾ ಮತ್ತು ಅಜೆರ್ಬೈಜಾನ್ ನಡುವಿನ ಯುದ್ಧಗಳನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನನಗೆ ನೊಬೆಲ್ ಶಾಂತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಬೇಕಿತ್ತು. ಈ ಕುರಿತು ನಾನು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರ ಜೀವ ಉಳಿಸಿದ್ದೇನೆ ಎನ್ನುತ್ತಾ ನೊಬೆಲ್​ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿ ವಿರುದ್ಧ ಕಿಡಿಕಾರಿದರು. ಈ ವಾರ್ಷಿಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮೇಲೆ ಓಸ್ಲೋದ ನಿಯಂತ್ರಣ ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಎಂದು ದೂಷಿಸಿದರು.

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

