ರಿಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕಸರತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲಿರುವ ಭಾರತದ P-8i ಕಡಲ ಗಸ್ತು ವಿಮಾನ
ಈ ಬಾರಿ 30ನೇ ರಿಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕಸರತ್ತು ನಡೆಯುತ್ತಿಗಿದ್ದು, 'ಪಾಲುದಾರರು: ಸಂಯೋಜಿತ ಮತ್ತು ಸಿದ್ಧ' ವಾಕ್ಯದಡಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.
Published : July 4, 2026 at 1:30 PM IST
ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್: ಭಾರತೀಯ ನೌಕಾಪಡೆಯ P-8i ಕಡಲ ಗಸ್ತು ವಿಮಾನ ಹವಾಯಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ರಿಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕಸರತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದೆ. ಇದು ಯುಎಸ್ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಫ್ಲೀಟ್ ಆಯೋಜಿಸಿರುವ ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ನೌಕಾ ಕಸರತ್ತಾಗಿದೆ.
ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಎಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತೀಯ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿ, "ಭಾರತೀಯ ನೌಕಾಪಡೆಯ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ ಪರಸ್ಪರ ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯತೆ, ಕಡಲ ಡೊಮೇನ್ ಜಾಗೃತಿ ಮತ್ತು ಪಾಲುದಾರ ನೌಕಾಪಡೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮುಕ್ತ ಮತ್ತು ಅಂತರ್ಗತ ಇಂಡೋ - ಪೆಸಿಫಿಕ್ಗೆ ತನ್ನ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಹವಾಯಿಯ ಹೊನೊಲುಲುವಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ರಿಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೆಸಿಫಿಕ್ (RIMPAC) 2026 ತಾಲೀಮಿನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಈಗಾಗಲೇ ಭಾರತೀಯ ನೌಕಾಪಡೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ P-8I ಲಾಂಗ್ ರೇಂಜ್ ಮ್ಯಾರಿಟೈಮ್ ರೆಕನೈಸನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಆಂಟಿ-ಸಬ್ಮೆರೀನ್ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನದ ಜೊತೆ ಹವಾಯಿಗೆ ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ.
Indian Navy's Maritime Patrol Aircraft P-8I arrived in Hawaii to participate in #RIMPAC2026, the world's largest international maritime exercise, themed ‘Partners: Integrated and Prepared’.— India in USA (@IndianEmbassyUS) July 3, 2026
Indian Navy’s participation reaffirms its commitment to a free, open and inclusive… pic.twitter.com/8SdtL1yVwk
ಈ ಬಾರಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದು 30ನೇ ರಿಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕಸರತ್ತಾಗಿದ್ದು, 'ಪಾಲುದಾರರು: ಸಂಯೋಜಿತ ಮತ್ತು ಸಿದ್ಧ' ವಾಕ್ಯದಡಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳ ಸರಣಿ 1971ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು.
ಜೂನ್ 24 ರಿಂದ ಜುಲೈ 31 ರವರೆಗೆ ಹವಾಯಿಯನ್ ದ್ವೀಪಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ RIMPAC ನಲ್ಲಿ 30 ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು, 30ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮೇಲ್ಮೈ ಹಡಗುಗಳು, ಐದು ಜಲಾಂತರ್ಗಾಮಿ ನೌಕೆಗಳು, 15 ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭೂ ಪಡೆಗಳು, 206ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿಮಾನಗಳು ಮತ್ತು 30,000 ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
RIMPAC ಸಮುದ್ರ ಮಾರ್ಗಗಳ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವದ ಸಾಗರಗಳಲ್ಲಿನ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾದ ಭಾಗವಹಿಸುವವರ ನಡುವೆ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ಮತ್ತು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ತರಬೇತಿ ಅವಕಾಶ ಒದಗಿಸಲಿದೆ.
ಸಂಕೀರ್ಣ ಜೊತೆಗೆ ವಾಸ್ತವಿಕ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ, ಭಾಗವಹಿಸುವ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಸನ್ನದ್ಧತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲಿವೆ. ಯುದ್ಧ ಹೋರಾಟದ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಹರಿತಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯ ಇರುವಾಗ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಪರಸ್ಪರ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಪರಸ್ಪರ ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಸಂಯೋಜಿತ ಕಾರ್ಯಪಡೆಗಳ (CCTF) RIMPAC 2026 ಕಮಾಂಡರ್ ವೈಸ್ ಅಡ್ಮಿರಲ್ ಜೆಫ್ ಜಬ್ಲಾನ್, US ನೌಕಾಪಡೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಹಿಂದೆ ನಡೆದಂತಹ ಕಸರತ್ತುಗಳ ಯಶಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಈ ಬಾರಿ ನೌಕಾಪಡೆಯ ವ್ಯಾಯಾಮವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ ವ್ಯಾಯಾಮವು ಉಭಯಚರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು, ಬಂದೂಕು ಮತ್ತು ಕ್ಷಿಪಣಿ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳು, ಜಲಾಂತರ್ಗಾಮಿ ವಿರೋಧಿ ಯುದ್ಧ, ವಾಯು ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು, ಮಿಲಿಟರಿ ಔಷಧ, ಮಾನವೀಯ ನೆರವು ಮತ್ತು ವಿಪತ್ತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ, ಕಡಲ್ಗಳ್ಳತನ ನಿಗ್ರಹ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು, ಗಣಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಮಗಳು, ಸ್ಫೋಟಕ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ವಿಲೇವಾರಿ ಮತ್ತು ಡೈವಿಂಗ್ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ವ್ಯಾಪಕ ಶ್ರೇಣಿಯ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಯುಎಸ್ ನೌಕಾಪಡೆಯ ಹೇಳಿಕೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
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