'ಸೆಲೆಕ್ಟಿವ್ ಟಾರ್ಗೆಟಿಂಗ್': ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ನಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಬಿಂಬಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಭಾರತ ವಿರೋಧ
ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿನ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳ ಕುರಿತು ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಹೈಕಮಿಷನರ್ ಕಚೇರಿಯ ಹೇಳಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ, 'ಅನಗತ್ಯ' ಮತ್ತು 'ದೇಶದ ಆಂತರಿಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಹವಲ್ಲದ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ' ಎಂದು ಭಾರತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿತ್ತು.
Published : October 21, 2026 at 11:55 AM IST
ನವದೆಹಲಿ: ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಕುರಿತಂತೆ, ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ಭಾರತ, ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ರಾಜಕೀಯ ಒತ್ತಡದ ಸಾಧನವಾಗಿ ಅಥವಾ ದೇಶದ ಆಯ್ದ ಗುರಿ(Selective Targeting)ಯನ್ನಾಗಿ ಬಳಸಬಾರದು ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿತು.
ಆರೋಪಗಳು ಮತ್ತು ಅಪೂರ್ಣ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ಋಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಬಿಂಬಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಭಾರತವು ತೀವ್ರವಾಗಿ ವಿರೋಧಿಸಿತು. ಭಾರತವು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳೊಂದಿಗೆ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ, ಆದರೆ ಅದು ಸಂವಾದ, ಸಮಾಲೋಚನೆ, ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡದಿರುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಪಾರದರ್ಶಕತೆಯೊಂದಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ತತ್ವಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಆಧರಿಸಿರಬೇಕು ಎಂದು ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಬರ್ಖಾ ತಾಮ್ರಕರ್ ಮಂಗಳವಾರ ಹೇಳಿದರು.
#IndiaAtUN @BarkhaTamrakar, Deputy Secretary @MEAIndia delivered 🇮🇳’s statement at UNGA Third Committee on the Agenda Item “Working Group on Enforced Disappearances” the following : ➡️ Reaffirmed that Article 21, habeas corpus, the NHRC and State Human Rights Commissions, independent media and civil society provide safeguards, transparency and avenues for redressal against enforced disappearances. ➡️ Called enforced disappearances grave human-rights violations and urged prevention, accountability and protection of civil society. ➡️ Noted that 🇮🇳 has signed the Convention on Enforced Disappearances and stressed that law enforcement is bound by law. ➡️ 🇮🇳 called for engagement based on dialogue, cooperation, non-selectivity and transparency. @PMOIndia @IndianDiplomacy @PIB_India @airnewsalerts @DDNewslive— India at UN, NY (@IndiaUNNewYork) October 21, 2026
ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ 'Working Group on Enforced Disappearances' ಕುರಿತಾದ ಯುಎನ್ಜಿಎಯ ಮೂರನೇ ಸಮಿತಿಯ ಕಾರ್ಯಸೂಚಿಯ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ತಾಮ್ರಕರ್ ಭಾರತದ ಪರ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದರು. ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ರಾಜಕೀಯ ಒತ್ತಡದ ಸಾಧನವಾಗಿ ಅಥವಾ ದೇಶಗಳ ಆಯ್ದ ಗುರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಬಾರದು ಎಂದು ಅವರು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು.
ನಾವು ವರದಿಯನ್ನು ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲು ನಿಯೋಗಗಳಿಗೆ ಕರೆ ನೀಡುತ್ತೇವೆ. ಮಾನವೀಯ ಸಂವಹನವೊಂದನ್ನು ತೀರ್ಪಿನ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹಿಗ್ಗಿಸಬಾರದು. ಪ್ರಕರಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಲು ಭಾರತ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಪರಿಶೀಲಿಸದ ಆರೋಪಗಳು, ಅಪೂರ್ಣ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳು ಅಥವಾ ವರದಿಯ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ನಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಬಿಂಬಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ವಿರೋಧಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಾಮ್ರಕರ್ ಸ್ಟಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.
ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ಸಿಜೆಪಿ, ಇತರ ಸಂಘಟನೆಗಳ ನೇತೃತ್ವದ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳ ಕುರಿತು ಯುಎನ್ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ತಜ್ಞರು ಕಳವಳಗಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದು, ಈ ಕುರಿತಂತೆ ತಾಮ್ರಕರ್ ಅವರು ಸ್ಟಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದರು.
ಮಂಗಳವಾರ, ಜಿನೀವಾದಲ್ಲಿ 20ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಯುಎನ್ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ತಜ್ಞರು, ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಶಾಂತಿಯುತ ಯುವಕರ ನೇತೃತ್ವದ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳಿಗೆ 'ಪದೇ ಪದೆ ಭಾರೀ ಪೊಲೀಸ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ" ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗಳಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸುವಂತೆ ಅವರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದರು.
ಕಳೆದ ವಾರವೂ, ದೇಶದ ಯುವಕರು ನಡೆಸಿದ ವಿಡಂಬನಾತ್ಮಕ ರಾಜಕೀಯ ಚಳವಳಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ್ದು, ಅವರು ಪ್ರತೀಕಾರವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ತಜ್ಞರು ನೀಡಿದ್ದ ವರದಿಯನ್ನು ಭಾರತವು ತಳ್ಳಿಹಾಕಿತ್ತು. ಪರಿಶೀಲಿಸದ ಆರೋಪಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ದೂಷಿಸುವ ಮೊದಲು ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವಂತೆ ಭಾರತವು ತಜ್ಞರನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಿತ್ತು.
ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೂ ಮುನ್ನ ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರು, ಪ್ರತಿಭಟನಾ ನಾಯಕರು, ನಾಗರಿಕ ಸಮಾಜ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಸದಸ್ಯರು, ವಕೀಲರು ಮತ್ತು ಪತ್ರಕರ್ತರ ಸಾಮೂಹಿಕ ಬಂಧನಗಳ ವರದಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಹೈಕಮಿಷನರ್ ಕಚೇರಿ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿತ್ತು.
ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳ ಕುರಿತು ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಹೈಕಮಿಷನರ್ ಕಚೇರಿಯ ಹೇಳಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ, 'ಅನಗತ್ಯ' ಮತ್ತು 'ದೇಶದ ಆಂತರಿಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಹವಲ್ಲದ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ' ಎಂದು ಭಾರತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿತ್ತು.
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