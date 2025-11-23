ಬ್ರೆಜಿಲ್ COP30: ಪಳೆಯುಳಿಕೆ ಇಂಧನ ಕೊನೆಗೊಳಿಸುವ ವಿಚಾರ ಹವಾಮಾನ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿಲ್ಲ
ಬ್ರೆಜಿಲ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾಪ್30 ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯ ಕುರಿತು ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ಭಾರತ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಬೆಂಬಲ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿವೆ. ಆದರೆ, ಪಳೆಯುಳಿಕೆ ಇಂಧನವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುವ ಅಂಶ ಹವಾಮಾನ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿರಲಿಲ್ಲ.
Published : November 23, 2025 at 4:15 PM IST
ಬೆಲೆಮ್(ಬ್ರೆಜಿಲ್): ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ COP30 ಶೃಂಗಕ್ಕೆ ಭಾರತ ಬೆಂಬಲ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ ಹವಾಮಾನ ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಗೀಕರಿಸಲಾದ ಹಲವಾರು ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನೂ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದೆ. ಆದರೆ, ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ತಡೆಗಟ್ಟುವ ನೀತಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸುವಲ್ಲಿ COP30 ಸಂಪೂರ್ಣ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿದೆ ಎಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ.
ಪಳೆಯುಳಿಕೆ ಇಂಧನ ಕೊನೆಗೊಳಿಸುವ ಅಂಶವಿಲ್ಲ: ಶನಿವಾರ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಚೌಕಟ್ಟು ಸಮಾವೇಶ (UNFCCC) ಸಮಾರೋಪ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆಗಳಿಗೆ ಭಾರತ ಬೆಂಬಲಿಸುವುದಾಗಿ ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಹವಾಮಾನ ಕುರಿತ ಮಾತುಕತೆಗಳು, ವೈಪರೀತ್ಯಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗುವ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣಕಾಸಿನ ನೆರವು ನೀಡುವ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯೊಂದಿಗೆ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು. ಆದರೆ, ಪಳೆಯುಳಿಕೆ ಇಂಧನಗಳನ್ನು ಹಂತಹಂತವಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ಮಹತ್ವದ ವಿಚಾರ ಹವಾಮಾನ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಿಲ್ಲ.
ಹವಾಮಾನ ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದ ನಿಯೋಗಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಪರಿಸರ, ಅರಣ್ಯ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಸಚಿವ ಭೂಪೇಂದರ್ ಯಾದವ್ ಅವರು ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿದ್ದರು.
ಜಾಗತಿಕ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಗುರಿ (ಜಿಜಿಎ) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾ, ಭಾರತವು ನಿರ್ಧಾರದ ಸಮಾನತೆಯ ಆಯಾಮ ಹೊಂದಿದೆ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿಶೀಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಅಗತ್ಯ ಗುರುತಿಸುವುದನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪರಿಸರ, ಅರಣ್ಯ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಸಚಿವಾಲಯ ತನ್ನ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಹವಾಮಾನ ಹಣಕಾಸು ಒದಗಿಸಲು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ದೇಶಗಳ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಬಾಧ್ಯತೆಗಳ ಮೇಲೆ ಒತ್ತು ನೀಡುವುದು ಭಾರತದ ಭಾಷಣದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವಾಗಿತ್ತು. ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಒಪ್ಪಂದದ 9.1ನೇ ವಿಧಿಯ ಮೇಲೆ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಗಮನ ಹರಿಸುವತ್ತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೆ ಭಾರತ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿತು.
33 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ರಿಯೊದಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ ಭರವಸೆಗಳು ಬೆಲೆಮ್ನಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಿರ್ಧಾರಗಳಿಂದಾಗಿ ಈಡೇರಲಿವೆ ಎಂದು ಭಾರತವು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಆಶಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಿದೆ.
"COP30ರ ಪ್ರಮುಖ ಫಲಿತಾಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರತ ತೃಪ್ತಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾದವು ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಶನ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಂ ಸ್ಥಾಪನೆ. ಇದನ್ನು ಮಹತ್ವದ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ಜಾಗತಿಕ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಮಾನತೆ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲು ಇದು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ" ಎಂದಿದೆ.
"ಏಕಪಕ್ಷೀಯ ವ್ಯಾಪಾರ-ನಿರ್ಬಂಧಿತ ಹವಾಮಾನ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಭಾರತ ಶೃಂಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸಿದೆ. ಈ ಕ್ರಮಗಳು ಎಲ್ಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಶೀಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿವೆ. ಸಮಾವೇಶ ಮತ್ತು ಅದರ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಲಾದ ಸಮಾನತೆ ಮತ್ತು CBDR-RC ತತ್ವಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸುತ್ತವೆ" ಎಂದು ಅದು ಸೇರಿಸಿದೆ.
COP30 ಶೃಂಗ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಅವಘಡ: ನವೆಂಬರ್ 20ರಂದು COP30 ಶೃಂಗದ ಮುಖ್ಯ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಬೆಂಕಿ ಅವಘಡ ಸಂಭವಿಸಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ 27 ಜನರಿಗೆ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದವು. ಆದರೆ, ಯಾರಿಗೂ ಸುಟ್ಟ ಗಾಯಗಳಾಗಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಶೃಂಗವು ಶನಿವಾರದವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು.
