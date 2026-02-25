ಅಮೆರಿಕ, ಜರ್ಮನಿಯಂತೆ ಭಾರತದ ಜೊತೆಗೂ ಇಸ್ರೇಲ್ ಗಾಢ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಸಂಬಂಧ ವೃದ್ಧಿ ಸಾಧ್ಯತೆ
ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧ 2014ರ ಬಳಿಕ ಹೊಸ ಮಜಲು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು. ಇದೀಗ, ಉಭಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಅದನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
Published : February 25, 2026 at 7:35 AM IST
ಟೆಲ್ ಅವಿವ್ (ಇಸ್ರೇಲ್): ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಇಂದಿನಿಂದ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಇಸ್ರೇಲ್ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಭೇಟಿಯ ವೇಳೆ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿಸಲಾಗುವುದು. ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಜರ್ಮನಿ ಜೊತೆಗಿನ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಸಂಬಂಧದಂತೆ ಭಾರತದ ಜೊತೆಗೂ ಬೆಸೆಯಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರು ಬುಧವಾರದಿಂದ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಇಸ್ರೇಲ್ ಭೇಟಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಒಂಬತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಮೋದಿ ಅವರ ಎರಡನೇ ಇಸ್ರೇಲ್ ಭೇಟಿ ಇದಾಗಿದೆ. 2017ರ ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಮೋದಿ ಇಸ್ರೇಲ್ಗೆ ಮೊದಲ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದರು.
ರಕ್ಷಣಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ: ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಭಾರತ ನೆರೆದೇಶಗಳು ನಡೆಸುವ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ನಿತ್ಯ ಎದುರಿಸುತ್ತಿವೆ. ಸಮಾನ ಮನಸ್ಕ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಡುವೆ ರಕ್ಷಣಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಏರ್ಪಡಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ರಕ್ಷಣಾ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಜಂಟಿ ತಯಾರಿಕೆ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಅಗತ್ಯದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ನೆರವು ನೀಡುವ ಕುರಿತು ಒಪ್ಪಂದ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ಹೇಳಿವೆ.
ಎರಡೂ ದೇಶಗಳು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಪಾಲುದಾರ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಾಗಿವೆ. ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿವೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರನ್ನು ಇಸ್ರೇಲ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಬೆಂಜಮಿನ್ ನೆತನ್ಯಾಹು ಮತ್ತು ಅವರ ಪತ್ನಿ ಸಾರಾ ಅವರು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಖುದ್ದಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ಬಳಿಕ ಮೋದಿ ಅವರು, ಜೆರುಸಲೆಮ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಇಸ್ರೇಲಿ ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ವಿದೇಶಿ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ನೀಡುವ ಅಪರೂಪ ಗೌರವವಾಗಿದೆ. ಇಂದು ಸಂಜೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಏರ್ಪಡಿಸಿರುವ ತಾಂತ್ರಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ನೆತನ್ಯಾಹು ಅವರು ಮೋದಿ ಅವರಿಗಾಗಿ ರಾತ್ರಿ ಖಾಸಗಿ ಭೋಜನವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ರಕ್ಷಣಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಂದ: ಈ ಭೇಟಿಯ ವೇಳೆ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ರಕ್ಷಣಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಒಪ್ಪಂದ ನಡೆಯಲಿವೆ. ಲೇಸರ್ ಆಧರಿತ ವಾಯು ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಎಐ, ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಮತ್ತು ಸೈಬರ್ನಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಗೆ ಉಭಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಾಯಕರು ಸಹಿ ಹಾಕಲಿದ್ದಾರೆ.
2014ರ ಬಳಿಕ ಸಂಬಂಧ ವೃದ್ಧಿ: ಮೋದಿ ಅವರ ಇಸ್ರೇಲ್ ಭೇಟಿಯನ್ನು ಕುತೂಹಲದಿಂದ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಭಾರತದ ಮಾಜಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ರಾಯಭಾರಿ ಡೇನಿಯಲ್ ಕಾರ್ಮನ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಮಾಧ್ಯಮವೊಂದಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಅವರು, 2014ರ ಬಳಿಕ ಉಭಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧಗಳು ಹೊಸ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಏರಿವೆ. ಅದರಲ್ಲೂ, ರಕ್ಷಣಾ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ನಂಟು ಹೊಂದಿವೆ. ಉಭಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಡುವೆ ಹಲವು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಂದ ಏರ್ಪಟ್ಟರೂ ಇದು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಹೊಸ ಮೈತ್ರಿಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
