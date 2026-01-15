ETV Bharat / international

ಮೀನುಗಾರಿಕೆ, ಜಲಚರ ಸಾಕಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರ: ಭಾರತ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ಸಚಿವರಿಂದ ಸಹಿ

ಭಾರತದ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಸಚಿವರು ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್​ ನ ಸಚಿವರು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಜಲಚರ ಸಾಕಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರದ ಕುರಿತು ಘೋಷಣೆಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ

India, Israel sign Joint Ministerial Declaration
ಮೀನುಗಾರಿಕೆ, ಜಲಚರ ಸಾಕಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರ (ANI)
author img

By ANI

Published : January 15, 2026 at 7:22 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ನವದೆಹಲಿ: ಕೇಂದ್ರ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಸಚಿವ ರಾಜೀವ್ ರಂಜನ್ (ಲಾಲನ್) ಸಿಂಗ್ ಇಸ್ರೇಲ್‌ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ಅವರು ಇಸ್ರೇಲ್‌ನ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಭದ್ರತಾ ಸಚಿವ ಅವಿ ಡಿಚ್ಟರ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದರು. ವರ್ಧಿತ ವ್ಯಾಪಾರ, ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ವೃದ್ಧಿ, ನವೋದ್ಯಮ ವಿನಿಮಯ, ಜಂಟಿ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಉತ್ತಮ ಅಭ್ಯಾಸ ಹಂಚಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಾಗರ ಸಾಕಣೆ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಯೋಗದ ಮೂಲಕ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಹತ್ವದ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿದರು.

ಉಭಯ ದೇಶಗಳ ಸಚಿವರ ನಡುವಣ ಸಮಾಲೋಚನೆಯ ಬಳಿಕ, ಭಾರತದ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಸಚಿವರು ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್​ ನ ಸಚಿವರು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಜಲಚರ ಸಾಕಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರದ ಕುರಿತು ಘೋಷಣೆಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದರು. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ನಾವೀನ್ಯತೆ, ಸುಸ್ಥಿರ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ, ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಸಹಕರಿಸಲು ಪರಸ್ಪರ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿದರು.

ಕೇಂದ್ರ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ, ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ ಮತ್ತು ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಚಿವರಾದ ರಾಜೀವ್ ರಂಜನ್ ಸಿಂಗ್, ಇಸ್ರೇಲ್ ನ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಭದ್ರತಾ ಸಚಿವರಾದ ಅವಿ ಡಿಕ್ಟರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಜಲಚರ ಸಾಕಣೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರದ ಕುರಿತು ಜಂಟಿ ಸಚಿವರ ಘೋಷಣೆಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದರು. ಚರ್ಚೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಚಿವರು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ನಾವೀನ್ಯತೆ, ಸುಸ್ಥಿರ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ, ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಕರಿಸುವ ಪರಸ್ಪರ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿದರು ಎಂದು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಸಚಿವಾಲಯ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ನೀಲಿ ಆಹಾರ ಭದ್ರತೆ: ಸಮುದ್ರ ದಿ ಫ್ಯೂಚರ್ 2026ರ ಕುರಿತ ಎರಡನೇ ಜಾಗತಿಕ ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಲಾಲನ್ ಸಿಂಗ್ ಇಸ್ರೇಲ್‌ಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಜನವರಿ 13 ರಿಂದ 15 ರವರೆಗೆ ಐಲಾಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಶೃಂಗಸಭೆಯು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಜಲಚರ ಸಾಕಣೆ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ನಡುವೆ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ.

ಈ ಬಗ್ಗೆ X ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿರುವ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರು ತಮ್ಮ ನಿಯೋಗವು ಐಲಾಟ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರಿಕಲ್ಚರ್ ಕೇಂದ್ರ (NCM) ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಭೇಟಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಿಂಗ್ ಅವರಿಗೆ ಬ್ರೂಡ್‌ಸ್ಟಾಕ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಹ್ಯಾಚರಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು, ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಮಲ್ಟಿ-ಟ್ರೋಫಿಕ್ ಅಕ್ವಾಕಲ್ಚರ್ (IMTA) ಮಾದರಿಗಳು ಮತ್ತು ನವೀನ ರೋಗ ನಿರ್ವಹಣಾ ತಂತ್ರಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ NCM ನ ಸಂಶೋಧನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಕುರಿತು ವಿವರಿಸಲಾಯಿತು. ನಾನು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಜಲಚರ ಸಾಕಣೆ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ - ಇಸ್ರೇಲ್ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಐಲಾಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಎರಡನೇ ಜಾಗತಿಕ ಶೃಂಗಸಭೆ ಬ್ಲೂ ಫುಡ್ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ: ಸೀ ದಿ ಫ್ಯೂಚರ್ 2026" ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಇಸ್ರೇಲ್‌ಗೆ ನನ್ನ ಅಧಿಕೃತ ಭೇಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ ಎಂದು ಸಿಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನು ಓದಿ: ಇರಾನ್‌ ಆಡಳಿತದ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಭಟನೆ: ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದವರ ಸಂಖ್ಯೆ 2,571ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ

TAGGED:

INDIA ISRAEL
COOPERATION IN FISHERIES
ಜಲಚರ ಸಾಕಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರ
ಭಾರತ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ಸಂಬಂಧ
JOINT MINISTERIAL DECLARATION

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.