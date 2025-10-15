ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಮಂಡಳಿಗೆ ಏಳನೇ ಬಾರಿ ಭಾರತದ ಆಯ್ಕೆ
ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಶಾಶ್ವತ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿರುವ ಪರ್ವತನೇನಿ ಹರೀಶ್ ಈ ಆಯ್ಕೆ ಕುರಿತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : October 15, 2025 at 11:05 AM IST
ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್, ಅಮೆರಿಕ: ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಮಂಡಳಿಗೆ (ಯುಎನ್ಎಚ್ಆರ್ಸಿ)2026- 28ರ ಅವಧಿಗೆ ಭಾರತ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಜಿನೀವಾ ಮೂಲದ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಭಾರತ ಏಳನೇ ಬಾರಿಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಮಂಗಳವಾರ ಯುಎನ್ಎಚ್ಆರ್ಸಿಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದ ಮೂಲಕ ಈ ಚುನಾವಣೆಯ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದ್ದು, 2026ರ ಜನವರಿಯಿಂದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಭಾರತ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.
ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಶಾಶ್ವತ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿರುವ ಪರ್ವತನೇನಿ ಹರೀಶ್ ಈ ಆಯ್ಕೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ ನಿಯೋಗಗಳು ತೋರಿದ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತವು ಇಂದು 2026 - 28ರ ಅವಧಿಗೆ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಮಂಡಳಿಗೆ ಏಳನೇ ಬಾರಿಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಚುನಾವಣೆಯು ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ಮೂಲಭೂತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಗಳಿಗೆ ಭಾರತದ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ನಾವು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ 47 ಸದಸ್ಯ ದೇಶಗಳನ್ನು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಾನ ಭೌಗೋಳಿಕ ವಿತರಣಾ ನಿಯಮದ ಅನುಸಾರ ಮೂರು ವರ್ಷದ ಅವಧಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ
ಮಂಡಳಿಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಐದು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಗುಂಪಿಗೆ ಹಂಚಲಾಗುವುದು. ಆಫ್ರಿಕನ್ ದೇಶಕ್ಕೆ 13, ಏಷ್ಯಾ - ಪೆಸಿಫಿಕ್ ದೇಶಗಳಿಗೆ 13, ಪೂರ್ವ ಯುರೋಪಿಯನ್ ದೇಶಗಳಿಗೆ 6, ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಮತ್ತು ಕೆರಿಬಿಯನ್ ದೇಶಗಳಿಗೆ 8 ಪಶ್ಚಿಮ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಮತ್ತು ಇತರ ದೇಶಗಳಿಗೆ 7 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದು.
ಸತತ ಎರಡು ಅವಧಿಗಳ ನಂತರ 2024 ರಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಭಾರತ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಾನವ ಹಕ್ಕು ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಮತ್ತೆ ಕೆಲ ವರ್ಷದ ಅಂತರದ ಬಳಿಕ 2026 -28ರ ಅವಧಿಗೆ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿತ್ತು.
2006ರಲ್ಲಿ ಈ ಮಂಡಳಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದಾಗಿನಿಂದ 2011, 2018 ಮತ್ತು 2025 ರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಕಡ್ಡಾಯ ವಿರಾಮಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಭಾರತವೂ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಇದರ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಹೊಂದಿದೆ. 2006 ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮೊದಲ ಮಂಡಳಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮತಗಳೊಂದಿಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿತ್ತು. ಅಂದಿನಿಂದ ಭಾರತವು 2006–2007, 2008–2010, 2012–2014, 2015–2017, 2019–2021 ಮತ್ತು 2022–2024 ರಲ್ಲಿ ಆರು ಅವಧಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಭಾರತದ ಜೊತೆಗೆ ಅಂಗೋಲಾ, ಚಿಲಿ, ಈಕ್ವೆಡಾರ್, ಈಜಿಪ್ಟ್, ಎಸ್ಟೋನಿಯಾ, ಇರಾಕ್, ಇಟಲಿ, ಮಾರಿಷಸ್, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ಸ್ಲೊವೇನಿಯಾ, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ, ಯುಕೆ ಮತ್ತು ವಿಯೆಟ್ನಾಂ 2026ರ ಜನವರಿ 1ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಇತರ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಯುಎನ್ಎಚ್ಆರ್ಸಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
