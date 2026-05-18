ಯುಎಇ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಮಾಣು ಸ್ಥಾವರ ಘಟಕದ ಮೇಲೆ ಡ್ರೋನ್ ದಾಳಿಗೆ ಭಾರತ ಖಂಡನೆ; ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಸಂವಾದಕ್ಕೆ ಕರೆ
ಬರಾಕಾ ಪರಮಾಣು ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಮಾಣು ಸ್ಥಾವರ ಅರಬ್ ಜಗತ್ತಿನ ಮೊದಲ ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ಪರಮಾಣು ವಿದ್ಯುತ್ ಸೌಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ.
Published : May 18, 2026 at 12:20 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ (ಯುಎಇ)ನ ಬರಾಕಾ ಪರಮಾಣು ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರದ ಬಳಿ ನಡೆದ ಡ್ರೋನ್ ದಾಳಿಯ ಕುರಿತು ಭಾರತ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನು ಅಪಾಯಕಾರಿ ನಡೆ ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದು, ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯವರು ಸಂವಾದ ಮತ್ತು ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕತೆಗೆ ಮರಳುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಹೇಳಿಕೆ ಪ್ರಕಟಿಸಿರುವ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯ, ಯುಎಇಯ ಬರಾಕಾ ಪರಮಾಣು ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ನಡೆದ ದಾಳಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರತ ತೀವ್ರ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ. ಇಂತಹ ಕ್ರಮಗಳು ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಹವಲ್ಲ. ಇದು ಅಪಾಯಕಾರಿ ನಡೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಸಂಯಮ ಮತ್ತು ಮಾತುಕತೆ ಮತ್ತು ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕತೆಗೆ ಮರಳುವಂತೆ ಕರೆ ನೀಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದಿದೆ.
ಯುಎಇಯ ಅಲ್ ಧಾಫ್ರಾ ಪ್ರದೇಶದ ಬರಾಕಾ ಪರಮಾಣು ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರದಲ್ಲಿ ಡ್ರೋನ್ ದಾಳಿಯಿಂದ ಬೆಂಕಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯದಿಂದ ಈ ಹೇಳಿಕೆ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ.
The IAEA has been informed by the UAE that radiation levels at the Barakah NPP remain normal and no injuries were reported after a drone strike this morning caused a fire in an electrical generator located outside the inner site perimeter of the NPP. Emergency diesel generators… pic.twitter.com/km2rg08Gvd— IAEA - International Atomic Energy Agency ⚛️ (@iaeaorg) May 17, 2026
ಅಬುಧಾಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಅವಘಡ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಾಕ್ಷಣ ತುರ್ತು ತಂಡಗಳು ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ತಂದವು. ಯಾವುದೇ ಗಾಯಗಳು ಅಥವಾ ವಿಕಿರಣ ಸೋರಿಕೆ ವರದಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಘಟನೆಯಿಂದ ಸ್ಥಾವರ ಅಥವಾ ಅದರ ಅಗತ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾ ಘಟಕಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಯುಎಇಯ ಪರಮಾಣು ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ಫೆಡರಲ್ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಎಕ್ಸ್ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಅಬುಧಾಬಿಯ ಮಾಧ್ಯಮ ಕಚೇರಿಯು ತುರ್ತು ತಂಡಗಳು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿವೆ. ವಿಕಿರಣ ಸುರಕ್ಷತಾ ಮಟ್ಟಗಳ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಬೆಂಕಿಯು ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರದ ಹೊರಗಿನ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿತ್ತು ಎಂದಿದೆ.
ಈ ನಡುವೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪರಮಾಣು ಶಕ್ತಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೂಡ ಘಟನೆಗೆ ಗಂಭೀರ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ. ಪರಮಾಣು ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಬೆದರಿಕೆಯೊಡ್ಡುವ ಮಿಲಿಟರಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಹವಲ್ಲ ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ರಾಫೆಲ್ ಗ್ರೋಸಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ಥಾವರದಲ್ಲಿನ ವಿಕಿರಣ ಮಟ್ಟಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿಲ್ಲ ಎಂದು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರಮಾಣು ಕಾವಲು ಸಂಸ್ಥೆ ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಗುಂಪು ಕೃತ್ಯದ ಹೊಣೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಯುಎಇ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದಾಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ದೇಶ ಅಥವಾ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ದೂಷಿಸಿಲ್ಲ.
ಬರಾಕಾ ಪರಮಾಣು ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರ ಅರಬ್ ಜಗತ್ತಿನ ಮೊದಲ ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ಪರಮಾಣು ವಿದ್ಯುತ್ ಸೌಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ. ದೇಶದ ಇಂಧನ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವೆಂದು ಇದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದ ಸಹಾಯದಿಂದ 20 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಸೌಲಭ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಇದನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಇದು 2020ರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ಮಾಡಿತು ಎಂದು ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
