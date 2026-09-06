ನವೆಂಬರ್ 27 ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹ ಮುಕ್ತ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದಿನವಾಗಿ ಘೋಷಣೆ: ಭಾರತದ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಜಾಗತಿಕ ಬೆಂಬಲ
ನವೆಂಬರ್ 27 ಅನ್ನು ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹ ಮುಕ್ತ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದಿನವಾಗಿ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಭಾರತದ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಜಾಗತಿಕ ಬೆಂಬಲ ಸಿಕ್ಕಂತಾಗಿದೆ.
Published : September 6, 2026 at 4:12 PM IST
ನವದೆಹಲಿ/ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ: ಬಾಲ್ಯ ಮತ್ತು ಬಲವಂತದ ವಿವಾಹಗಳ ನಿರ್ಮೂಲನೆಗಾಗಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನವೆಂಬರ್ 27 ಅನ್ನು 'ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹ ಮುಕ್ತ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದಿನ'ವಾಗಿ ಘೋಷಿಸುವ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯ ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ಭಾರತ ಸಹ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವ ನೀಡಿದೆ.
ಸಿಯೆರಾ ಲಿಯೋನ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ನಡೆದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ 193 ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಈ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಸರ್ವಾನುಮತದಿಂದ ಅಂಗೀಕರಿಸಿದವು.
ಭಾರತದ ಗುರಿಗೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬೆಂಬಲ: ಭಾರತದಲ್ಲಿ 2024ರ ನವೆಂಬರ್ 27 ರಂದು ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹ ಮುಕ್ತ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 2026ರ ವೇಳೆಗೆ ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಶೇಕಡಾ 10 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು 2030ರ ವೇಳೆಗೆ ಭಾರತವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹ ಮುಕ್ತ ದೇಶವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವುದು ಈ ಅಭಿಯಾನದ ಪ್ರಮುಖ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ಈಗ ಅದೇ ದಿನವನ್ನು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿರುವುದು ಭಾರತದ ಗುರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕ ದೊಡ್ಡ ಗೆಲುವಾಗಿದೆ.
ಸಿಯೆರಾ ಲಿಯೋನ್ನ ಪ್ರಥಮ ಮಹಿಳೆ ಫಾತಿಮಾ ಮಾಡಾ ಬಯೋ ಮತ್ತು ಜಸ್ಟ್ ರೈಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಭುವನ್ ರಿಭು ಅವರು ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹವನ್ನು ಕೊನೆಗಾಣಿಸಲು ಜಾಗತಿಕ ದಿನವೊಂದನ್ನು ಮೀಸಲಿಡಬೇಕು ಎಂದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿದ್ದರು. ಭಾರತ ಸೇರಿದಂತೆ ಸುಮಾರು 70 ದೇಶಗಳ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಸಿಯೆರಾ ಲಿಯೋನ್ ಈ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿತ್ತು.
ಈ ನಿರ್ಣಯ ಅಂಗೀಕಾರವಾದ ಬಳಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಭುವನ್ ರಿಬು, "ಇಡೀ ವಿಶ್ವವೇ ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹದ ವಿರುದ್ಧ ನಿಂತಿದೆ. ಇದರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ. ಜಗತ್ತೇ ಈ ಪಿಡುಗು ಇನ್ನು ಸಾಕು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿರ್ಣಯದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಬಾಲ್ಯ ಮತ್ತು ಬಲವಂತದ ವಿವಾಹಗಳು ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸುವ ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣ, ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಗೂ ಆರ್ಥಿಕ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಹಾನಿಕಾರಕ ಪದ್ಧತಿ ಎಂದು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಜಸ್ಟ್ ರೈಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ನಿರ್ಣಯದ ಮೂಲಕ ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹವು ಕೇವಲ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪಿಡುಗಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಅದೊಂದು ಅಪರಾಧ ಮತ್ತು ಬಾಲ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯದ ಮತ್ತೊಂದು ರೂಪ ಎಂಬ ನಿಲುವಿಗೆ ಜಾಗತಿಕ ಮನ್ನಣೆ ಸಿಕ್ಕಂತಾಗಿದೆ. (ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯು 2023 ರಿಂದ 5.5 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಿದೆ.)
ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಸಮಗ್ರ ಕಾನೂನುಗಳು ಬಜೆಟ್ ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮೂಲಕ ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ವಿವಾಹಿತ ಬಾಲಕಿಯರು ಮತ್ತೆ ಶಾಲೆಗೆ ಮರಳಲು ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಬೇಕು ಎಂದು ನಿರ್ಣಯ ಕರೆ ನೀಡಿದೆ.
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