ETV Bharat / international

ಗಡಿ ಮಾತುಕತೆ ಮುಂದುವರಿಸಲು, ಸಂವಹನವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಭಾರತ, ಚೀನಾ ಒಪ್ಪಿಗೆ

ಭಾರತ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ಎಂಟು ಅಂಶಗಳ ನಿರ್ಣಯದ ಮೂಲಕ ಗಡಿ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಮತ್ತು ಗಡಿ ವಿವಾದವನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸುವ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಲಿವೆ.

India, China Agree To Advance Border Talks And Strengthen Commuication Between Their Militaries
ಭಾರತ - ಚೀನಾ ಮಾತುಕತೆ (ANI)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 27, 2026 at 5:21 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ನವದೆಹಲಿ: ಗಡಿ ವಿವಾದಗಳು ಭಾರತ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ಸಂಬಂಧದ ಮೇಲೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದನ್ನು ತಡೆಯುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳ ಕುರಿತು ಉಭಯ ದೇಶಗಳು ಸೇನೆಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂವಹನ ಬಲಪಡಿಸಲು ಹಾಗೂ ಗಡಿ ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾತುಕತೆಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿವೆ.

ಬೀಜಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿಶೇಷ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿನ 25ನೇ ಸುತ್ತಿನ ಮಾತುಕತೆಯಲ್ಲಿ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತಾ ಸಲಹೆಗಾರ ಅಜಿತ್ ದೋವಲ್ ಮತ್ತು ಚೀನಾದ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ವಾಂಗ್ ಯಿ ನಡುವೆ ಎಂಟು ಅಂಶಗಳ ನಿರ್ಣಯ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಬುಧವಾರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಈ ಎಂಟು ಅಂಶಗಳ ನಿರ್ಣಯದಲ್ಲಿ, ಗಡಿ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಮತ್ತು ಗಡಿ ವಿವಾದವನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸುವ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲು ಉಭಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿರುವ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಗಡಿ ನಿರ್ಧಾರ ಮತ್ತು ಗಡಿ ನಿರ್ವಹಣೆ: ಗಡಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಶೀಘ್ರ ಮತ್ತು ಗಣನೀಯ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವ ತಜ್ಞರ ಗುಂಪು ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯನಿರತ ಗುಂಪುಗಳ ರಚನೆಯೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೇರಿದೆ. ಎಂಟು ಅಂಶಗಳ ನಿರ್ಣಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಗುಂಪುಗಳು ಭಾರತ, ಚೀನಾ ಗಡಿ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಮತ್ತು ಸಮನ್ವಯಕ್ಕಾಗಿನ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ.

ಶೀಘ್ರ ಫಲಿತಾಂಶ: ಗಡಿ ನಿರ್ಣಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ತ್ವರಿತ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗುಂಪನ್ನು ರಚಿಸಲು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಉಭಯ ದೇಶಗಳು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದವು. ಅಲ್ಲದೆ, ಗಡಿ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ, ಈಗಾಗಲೇ ಇರುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಹಿರಿಯ ಸೇನಾ ಕಮಾಂಡರ್‌ಗಳ ಸಭೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಎರಡು ಸಭೆಯ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಗಡಿ ಸೇನಾ ಹಾಟ್‌ಲೈನ್‌ಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಎರಡು ಸಂಪರ್ಕ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಉಭಯ ದೇಶಗಳು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿವೆ.

ಮಂಗಳವಾರ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ನಡುವೆ ನಡೆದ ಚರ್ಚೆಯು, 2020ರ ಗಲ್ವಾನ್ ಘಟನೆಯ ನಂತರದಂತೆ ಗಡಿಯಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಭಯ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಅಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಎರಡೂ ಕಡೆಯವರು ಹೇಗೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

ಆಗಸ್ಟ್​​ನಲ್ಲಿ ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಭಾರತ ಚೀನಾ ಗಡಿ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಕುರಿತ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ, ಎರಡೂ ಕಡೆಯವರು ಗಡಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆಗಳು ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುವುದನ್ನು ತಡೆಯುವ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸಿದರು.

ಭಾರತ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಮರುಹೊಂದಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟಿವೆಯಾದರೂ, ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ಬಗೆಹರಿಯದ ಗಡಿ ವಿವಾದಗಳು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ಳುತ್ತಲೇ ಇವೆ.

ಸುಮಾರು ಆರು ವರ್ಷಗಳ ಸ್ಥಗಿತದ ನಂತರ ನಾಥು ಲಾ ಮತ್ತು ಶಿಪ್ಕಿ ಲಾ ಮೂಲಕ ಗಡಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಪುನರಾರಂಭಗೊಂಡಿದ್ದರೂ, ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ಈ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಚೀನಾವು ಟಿಬೆಟ್‌ನ ಭಾಗವೆಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತದೆ.

ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಂವಾದ, ಶಾಂತಿ, ಸಮಾಲೋಚನೆ ಮತ್ತು ಸಹಕಾರದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಗಡಿ ವ್ಯಾಪಾರ, ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವಿನಿಮಯ ಹಾಗೂ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಉಭಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಎಂಟು ಅಂಶಗಳ ಒಮ್ಮತದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡವು.

ಭಾರತೀಯರ ಕೈಲಾಸ ಮಾನಸ ಸರೋವರ ಯಾತ್ರೆಯ ಬ್ಯಾಚ್‌ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಚೀನಾದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಭಾರತ ಶ್ಲಾಘಿಸಿದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಗಡಿಯಾಚೆಗಿನ ನದಿಗಳ ಕುರಿತು ಭಾರತ-ಚೀನಾ ತಜ್ಞರ ಮಟ್ಟದ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನದ ಮುಂದಿನ ಸಭೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲು ಮತ್ತು ಜಲವಿಜ್ಞಾನದ ದತ್ತಾಂಶ ಹಂಚಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಒಪ್ಪಂದಗಳ ನವೀಕರಣ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ಸಂವಹನವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಎರಡೂ ಕಡೆಯವರು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು.

ಇರಾನ್ ಮತ್ತು ಉಕ್ರೇನ್‌ನಲ್ಲಿನ ಘರ್ಷಣೆಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಜಾಗತಿಕ ಇಂಧನ ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿಗಳನ್ನು ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುತ್ತಿವೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಮರುರೂಪಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಜಾಗತಿಕ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯ ನಡುವೆ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸುತ್ತಿವೆ.

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 12 ರಿಂದ 13 ರವರೆಗೆ ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಶೃಂಗಸಭೆಗಾಗಿ ಚೀನಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕ್ಸಿ ಜಿನ್‌ಪಿಂಗ್ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಗಡಿ ವಿವಾದ ಇತ್ಯರ್ಥಕ್ಕೆ ರಾಜಕೀಯ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಭಾರತ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ಸಮ್ಮತಿ!

TAGGED:

INDIA CHINA RELATIONS
INDIA CHINA BORDER
INDIA CHINA BORDER TALKS

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.