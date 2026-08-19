ರಾಜಕೀಯ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ನಡುವೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡುವತ್ತ ಭಾರತ - ಬಾಂಗ್ಲಾ ಚಿತ್ತ
ರಾಜಕೀಯ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಸಂಕೀರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ, ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಿಂದಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆಯಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಢಾಕಾ ಮತ್ತು ನವದೆಹಲಿ ಮುಂದಾಗಿವೆ.
Published : August 19, 2026 at 5:31 PM IST|
Updated : August 19, 2026 at 5:40 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿ ತಾರಿಕ್ ರೆಹಮಾನ್ ಅವರ ಭಾರತ ಭೇಟಿಯ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯು ಎರಡು ನೆರೆಯ ದೇಶಗಳ ಸಂಬಂಧಗಳ ಮೇಲೆ ಕರಿನೆರಳು ಬೀರಿದೆ. ರಾಜಕೀಯ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಸಂಕೀರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ, ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಿಂದಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆಯಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಢಾಕಾ ಮತ್ತು ನವದೆಹಲಿ ಮುಂದಾಗಿವೆ.
ಈ ನುಡವೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಚಿವ ಖಂದಕರ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಮುಕ್ತಾದಿರ್ ಮಂಗಳವಾರ ಢಾಕಾದಲ್ಲಿ 'ಕಾನ್ಫಿಡರೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ'(CII) ನಿಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು, ವೀಸಾಗಳನ್ನು ಸಡಿಲಿಸುವುದು, ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವುದು. ಹೊಸ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದು ಮುಂತಾದವುಗಳ ಮೇಲೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಭೆಯ ಸಮಯವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ. ರೆಹಮಾನ್ ಭಾರತ ಭೇಟಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರ ವಾತಾವರಣ ಅಗತ್ಯವೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಿರುವ ಬಾಂಗ್ಲಾ, ಭಾರತದಲ್ಲಿರುವ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಶೇಖ್ ಹಸೀನಾ ಹಸ್ತಾಂತರಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿರುವುದು ಜಟಿಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಉಭಯ ದೇಶಗಳು ರೆಹಮಾನ್ ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಭೇಟಿಯ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿವೆ. ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.
ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಸಿಐಐ ನಿಯೋಗದ ಭೇಟಿಯು ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಗಳು ಆರ್ಥಿಕ ಬಿರುಕಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಉಭಯ ಕಡೆಯ ಆರ್ಥಿಕ ವಲಯದ ಪಾಲುದಾರರಿಗೆ ಪ್ರಬಲ ಕಾರಣ ಎಂಬ ಸಂದೇಶ ರವಾನಿಸಿದೆ.
ಸಿಐಐ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕ ಚಂದ್ರಜಿತ್ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ನೇತೃತ್ವದ ನಿಯೋಗವು, ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯಪಡೆಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿತು.
ಒಂದು ಪಡೆ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಹೂಡಿಕೆ ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಖಾಸಗಿ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದ ಮೇಲೆ ಗಮನಹರಿಸಿದರೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಾರ್ಯಪಡೆಯು ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ಗಳು, ಹಸಿರು ಜಲಜನಕ, ಬ್ಯಾಟರಿ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮತ್ತು ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ಗಳಂತಹ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿನ ಸಹಕಾರದ ಕುರಿತು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಲಿದೆ.
ಭಾರತ - ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಸಂಬಂಧಗಳು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಬಲವಾದ ಆರ್ಥಿಕ ಅಡಿಪಾಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ರಾಜಕೀಯ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಿದಾಗಲೂ, ವ್ಯಾಪಾರ, ಸಂಪರ್ಕ, ಇಂಧನ, ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿಗಳು ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆಗಳು ನಿರಂತರ ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತವೆ.
ಈ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದರೆ, ರೆಹಮಾನ್ ಮತ್ತು ಮೋದಿ ನಡುವಿನ ಸಂಭಾವ್ಯ ಭೇಟಿಯು ಕೇವಲ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಷಯಗಳಿಗಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತವಾಗುವ ಬದಲು, ಭವಿಷ್ಯದ ರಾಜಕೀಯ ಸಹಭಾಗಿತ್ವಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಹಾಗೂ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಬಹುದು.
ನವದೆಹಲಿ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದೊಂದಿಗಿನ ನಿಕಟ ಆರ್ಥಿಕ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ವಾಣಿಜ್ಯವನ್ನು ಮೀರಿದ ಪರಿಣಾಮ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಈಶಾನ್ಯವನ್ನು ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆರ್ಥಿಕತೆಯೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತು ನೆರೆಯ ಆಗ್ನೇಯ ಏಷ್ಯಾದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ನಿಕಟವಾಗಿ ಸಂಯೋಜಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದೆ. ಇತ್ತ ಢಾಕಾಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಂಪರ್ಕವು ಅದರ ಭೌಗೋಳಿಕ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಆರ್ಥಿಕ ಆಸ್ತಿಯನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಬಲ್ಲದು.
ಭಾರತವು ಈಗಾಗಲೇ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಬೆಳೆಸುವಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದು, ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸಂಬಂಧಗಳ ಬಲವರ್ಧನೆಗೆ ಭಾರತದ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ರೆಹಮಾನ್ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಶುಭಾಶಯ ತಿಳಿಸಿ ಆಹ್ವಾನ ನೀಡಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಶೃಂಗಸಭೆಗೂ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದೆ.
ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಲ್ಲಿನ ಭಾರತದ ಹೈಕಮಿಷನರ್ ದಿನೇಶ್ ತ್ರಿವೇದಿ ಕೂಡ, ಬಾಕಿ ಇರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಮಾತುಕತೆಯ ಮೂಲಕ ಬಗೆಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ರೆಹಮಾನ್ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಆಶಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಒಂದು ಕಡೆ ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ವಿಷಯವೊಂದರಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಆ ದೇಶದ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯವು, ಉಭಯ ದೇಶಗಳು ವ್ಯಾಪಾರ, ಹೂಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದಿದೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಈಟಿವಿ ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ತಜ್ಞರು, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶವು ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು, ಹೂಡಿಕೆ, ಸಂಪರ್ಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಜನರ ಸುಗಮ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತದೆ. ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದೊಂದಿಗೆ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಆರ್ಥಿಕ, ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳಿವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈಶಾನ್ಯ ಪ್ರದೇಶದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿದಾಗ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆ?: ಬಾಂಗ್ಲಾ ಪ್ರಧಾನಿಯ ಭಾರತ ಭೇಟಿ ಇನ್ನೂ ಅನಿಶ್ಚಿತ!