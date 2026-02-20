ETV Bharat / international

ಟ್ರಂಪ್ ನೇತೃತ್ವದ 'ಗಾಜಾ ಶಾಂತಿ ಮಂಡಳಿ' ಮೊದಲ ಸಭೆ: ವೀಕ್ಷಕ ದೇಶವಾಗಿ ಭಾರತ ಭಾಗಿ

ಗಾಜಾ ಪಟ್ಟಿಯ ಪುನರಾಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಟ್ರಂಪ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಿರುವ ಶಾಂತಿ ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸ್ಯ ದೇಶವಾಗಿ ಭಾರತ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ವೀಕ್ಷಕ ದೇಶವಾಗಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದೆ.

India Attends Trump's Board Of Peace Meeting As Observer Nation
ಗಾಜಾ ಪರಿವರ್ತನೆಗೆ ಶಾಂತಿ ಮಂಡಳಿ (AP)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : February 20, 2026 at 11:03 AM IST

ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್​: ಗಾಜಾ - ಇಸ್ರೇಲ್​ ನಡುವೆ ಎರಡನೇ ಹಂತದ ಕದನ ವಿರಾಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಶಾಶ್ವತ ಶಾಂತಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಶಾಂತಿ ಮಂಡಳಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ. ಈ ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸ್ಯರಾಗುವಂತೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಡೊನಾಲ್ಡ್​ ಟ್ರಂಪ್​ ಆಹ್ವಾನ ನೀಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಭಾರತ ಭಾರತ ಈ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಕ ದೇಶವಾಗಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.

ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್​ನಲ್ಲಿ ಇನ್‌ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಪೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ವೀಕ್ಷಕ ದೇಶವಾಗಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದು, ಭಾರತ ರಾಯಭಾರಿ ನಮಗ್ಯ ಸಿ ಖಂಪಾ ದೇಶವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದರು.

ಗಾಜಾ ಪಟ್ಟಿಯ ಪುನರಾಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಟ್ರಂಪ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಿರುವ ಶಾಂತಿ ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸ್ಯ ದೇಶವಾಗಿ ಭಾರತ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ವೀಕ್ಷಕ ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ, ಅರ್ಮೇನಿಯಾ, ಅಜೆರ್ಬೈಜಾನ್, ಹಂಗೇರಿ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಮತ್ತು ಯುಎಇ ಮುಂತಾದ 27 ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಸದಸ್ಯರಾಗಿರುವ ಈ ಮಂಡಳಿಗೆ 10 ಬಿಲಿಯನ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ ನೆರವು ನೀಡುವುದಾಗಿ ಟ್ರಂಪ್ ಘೋಷಿಸಿದರು.

ಗಾಜಾ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಹಮಾಸ್ ನಡುವಿನ ಎರಡನೇ ಹಂತದ ಕದನ ವಿರಾಮ ಒಪ್ಪಂದದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸಲಾದ ಶಾಂತಿ ಮಂಡಳಿಗೆ ಸೇರಲು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ ಹಲವಾರು ಜಾಗತಿಕ ನಾಯಕರಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು.

ಜನವರಿ 22ರಂದು ದಾವೋಸ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ಗಾಜಾಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ತರುವ ಮತ್ತು ಇತರ ಜಾಗತಿಕ ಸಂಘರ್ಷಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವ ಶಾಂತಿ ಮಂಡಳಿಯನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದರು, ಅಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಹಾಜರಿರಲಿಲ್ಲ.

ಶಾಂತಿ ಮಂಡಳಿಯನ್ನು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಟ್ರಂಪ್ ಈ ಹಿಂದೆ ಶಾಂತಿ ಮಂಡಳಿಯು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು,

ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ಶಾಂತಿ ಮಂಡಳಿ ಕಳೆದೆರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಹಾನಿಗೊಂಡಿರುವ ಗಾಜಾದ ಪುನರಾಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ಸಂಘಟಿಸುವ ಕಾರ್ಯದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲಿದೆ. ಇಸ್ರೇಲ್​ ಮತ್ತು ಗಾಜಾ ಯುದ್ದಕ್ಕೆ ಅಂತ್ಯ ಹಾಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಡೊನಾಲ್ಡ್​ ಟ್ರಂಪ್​ ಕಳೆದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 29ರಂದು ಕದನ ವಿರಾಮದ ಸಮಗ್ರ ಯೋಜನೆ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಶಾಂತಿ ಮರುಸ್ಥಾಪಿಸಲು 20 ಅಂಶಗಳ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದ್ದರು.

