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ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ವಿರುದ್ಧ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ ಭಾರತ

ಕಳೆದ ವರ್ಷ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸರ್ಕಾರ ಬಲೂಚಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಗುಂಪುಗಳು ಭಾರತದ ಆಜ್ಞೆ ಮೇರೆಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅವುಗಳಿಗೆ 'ಫಿತ್ನಾ ಅಲ್ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್' ಎಂದು ಹಣೆಪಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟಿತ್ತು.

File photo of India’s Permanent Representative to the UN Ambassador Parvathaneni Harish
ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಖಾಯಂ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ರಾಯಭಾರಿ ಪರ್ವತನೇನಿ ಹರೀಶ್ ಅವರ ಫೈಲ್ ಫೋಟೋ (IANS)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 9, 2026 at 11:36 AM IST

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ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ: ಭಾರತ ಸೋಮವಾರ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ವಿರುದ್ಧ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್​ ತನ್ನ ಭೂಪ್ರದೇಶದೊಳಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಉಗ್ರಗಾಮಿ ಗುಂಪುಗಳನ್ನು 'ಫಿಟ್ನಾ ಅಲ್​- ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್​' ಎಂದು ಹಣೆಪಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪ್ರಾಯೋಜಿತ ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದೆ.

'ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ' ಕುರಿತು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಭದ್ರತಾ ಮಂಡಳಿಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಭಾರತದ ಖಾಯಂ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಹರೀಶ್ ಪರ್ವತನೇನಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ವಿರುದ್ಧ ಈ ಬಲವಾದ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ತನ್ನ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ತನ್ನ ಗಡಿಯೊಳಗಿನ ಗುಂಪುಗಳನ್ನು 'ಫಿಟ್ನಾ ಅಲ್ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್' ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವಂತೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸುವ ಅಧಿಕೃತ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿರುವುದು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪ್ರಾಯೋಜಿತ ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿ ಎಂದು ಪರ್ವತನೇನಿ ಬಲವಾಗಿ ಟೀಕಿಸಿದರು.

ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಕಳೆದ ವರ್ಷ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸರ್ಕಾರ ಬಲೂಚಿಸ್ತಾನ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಗುಂಪುಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಘಟನೆಗಳನ್ನು 'ಫಿಟ್ನಾ ಅಲ್ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್' ಎಂದು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಹೆಸರಿಸಿದೆ. ಈ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಭಾರತದ ಆಜ್ಞೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿವೆ ಎಂದು ಯಾವುದೇ ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ನೀಡದೇ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಆರೋಪಿಸಿದೆ.

ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಈ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಭಾರತೀಯ ಖಾಯಂ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಪರ್ವತನೇನಿ ಹರೀಶ್​, ಇಸ್ಲಮಾಬಾದ್​ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಆರೋಪ ಹೊರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಕಟ್ಟುಕಥೆ ಹಿಂದೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರನ್ನು ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ದಾರಿತಪ್ಪಿಸುವ ಗುರಿ ಇದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಜನರಿಗೆ ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧ ಇರುವ ದ್ವೇಷವನ್ನು ಶಾಶ್ವತಗೊಳಿಸಲು ಪಾಕಿಸ್ಥಾನ ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಸಿದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಭಾಗ ಇದು. ಇದರಿಂದ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಲು ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಾಧಿಸಲು ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಅವರನ್ನು ದೂರವಿಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.

ಇದನ್ನು ದ್ವೇಷದ ಸಂಘಟಿತ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಎಂದು ದೂರಿದ ಹರೀಶ್​, ಬಾಹ್ಯ ಶತ್ರುವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ದೇಶೀಯ ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸವಾಲುಗಳಿಂದ ಜನರ ಗಮನ ಬೇರೆಡೆ ಸೆಳೆಯುವುದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಗುರಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಜೊತೆಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ರಾಜಕೀಯ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಸೇನೆಯ ಪ್ರಭಾವ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಅವರು ಟೀಕಾ ಪ್ರಹಾರ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.

ಹರೀಶ್​ ಅವರು, ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ವಿರುದ್ಧ ಮಿಲಿಟರಿ ವೈಮಾನಿಕ ದಾಳಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಬಲವಾಗಿ ಖಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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INDIA AT UNSC
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HARISH PARVATHANENI
PAKISTAN FITNA AL HINDUSTAN
FITNA AL HINDUSTAN

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