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ಹೊಸ ಮಿಲಿಟರಿ ಸಹಕಾರ ಚೌಕಟ್ಟಿನೊಂದಿಗೆ ರಕ್ಷಣಾ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಬಲಪಡಿಸಿದ ಭಾರತ-ಅರ್ಮೇನಿಯಾ

ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರಾಜೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಅರ್ಮೇನಿಯಾ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಎರಡೂ ದೇಶಗಳು ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿವೆ.

Defence Secretary Rajesh Kumar Singh, left, and Chief of the General Staff of the Armed Forces of Armenia, Lieutenant General Edvard Asryan
ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರಾಜೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಂಗ್, ಮತ್ತು ಅರ್ಮೇನಿಯಾದ ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಗಳ ಜನರಲ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ, ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಜನರಲ್ ಎಡ್ವರ್ಡ್ ಅಸ್ರಿಯನ್ (PTI)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 18, 2026 at 6:38 PM IST

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ನವದೆಹಲಿ: ಭಾರತ ಮತ್ತು ಅರ್ಮೇನಿಯಾ ತಮ್ಮ ವೇಗವಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿರುವ ರಕ್ಷಣಾ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದು, ಮಿಲಿಟರಿ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಖರೀದಿ ಮೀರಿ ತಮ್ಮ ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಗಳ ನಡುವಿನ ರಚನಾತ್ಮಕ ಸಹಕಾರ ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸುವತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿವೆ.

ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರಾಜೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಅರ್ಮೇನಿಯಾ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಎರಡೂ ದೇಶಗಳು ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಗಳ ಜನರಲ್ ಸ್ಟಾಫ್‌ಗಳ ನಡುವಿನ ಸಹಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಹೊಸ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿವೆ.

ಜನರಲ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಎಂದರೆ ಯೋಜನೆ, ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ದೈನಂದಿನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಮಿಲಿಟರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು.

"ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ರಕ್ಷಣಾ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸಲು ಎರಡೂ ಕಡೆಯವರು ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತ-ಅರ್ಮೇನಿಯಾ ರಕ್ಷಣಾ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಆಳಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲು ಮತ್ತು ಉನ್ನತೀಕರಿಸಲು ತಮ್ಮ ಹಂಚಿಕೆಯ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದರು" ಎಂದು ಸಿಂಗ್ ಸೋಮವಾರ ಯೆರೆವಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಮೇನಿಯಾದ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವ ಸುರೇನ್ ಪಾಪಿಕ್ಯಾನ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವಾಲಯ ಎಕ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್​ ಮಾಡಿದೆ.

ತನ್ನ ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿರುವ ಅರ್ಮೇನಿಯನ್ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವಾಲಯ, ರಕ್ಷಣಾ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಅರ್ಮೇನಿಯಾ-ಭಾರತ ಸಹಕಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಸೋಮವಾರ ಎರಡೂ ಕಡೆಯವರು ದಾಖಲೆಗಳ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಭಾರತವು ಅರ್ಮೇನಿಯಾಗೆ ಪ್ರಮುಖ ರಕ್ಷಣಾ ಸಲಕರಣೆಗಳ ಪೂರೈಕೆದಾರನಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವುದರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾದದ್ದು, ಈಗ ನಿಯಮಿತ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಎಂಗೇಜ್​ಮೆಂಟ್​, ವೃತ್ತಿಪರ ವಿನಿಮಯ ಮತ್ತು ಸಂಭಾವ್ಯವಾಗಿ ಮಿಲಿಟರಿ-ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ವಿಶಾಲ ಮಿಲಿಟರಿ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.

ದಕ್ಷಿಣ ಕಾಕಸಸ್‌ನಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಮರುಮಾಪನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅರ್ಮೇನಿಯಾ ತನ್ನ ಭದ್ರತಾ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪವನ್ನು ಪುನರ್​ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ವೈವಿಧ್ಯಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಯೆರೆವಾನ್ ಹಲವಾರು ಪಾಲುದಾರರೊಂದಿಗೆ ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುತ್ತಿದೆ.

ಈ ಮಧ್ಯೆ, ಯುರೋಪ್, ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯ ಏಷ್ಯಾವನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಣನೀಯ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಭಾರತ ರಕ್ಷಣಾ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದೆ.

ಉದಯಪುರ ಮೂಲದ ಉಸಾನಾಸ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಚಿಂತಕರ ಚಾವಡಿಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ, ನಿರ್ದೇಶಕ ಮತ್ತು ಸಿಇಒ ಹಾಗೂ ಅರ್ಮೇನಿಯಾದ ತಜ್ಞ ಅಭಿನವ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಸೋಮವಾರದ ಒಪ್ಪಂದದಿಂದ ರಕ್ಷಣಾ ಸಹಕಾರವನ್ನು ವಹಿವಾಟಿನ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ವಿಶಾಲವಾದ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿದೆ.

"ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ಸಂಬಂಧ ಖರೀದಿದಾರ-ಮಾರಾಟಗಾರರಲ್ಲಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಈ ಸಂಬಂಧ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜಂಟಿ ತರಬೇತಿ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಭಾರತ ಅರಣ್ಯ ಯುದ್ಧ ಅಥವಾ ಅರ್ಮೇನಿಯನ್ ಪಡೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಿಲಿಟರಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಪರಿಣತಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಗುಪ್ತಚರ ಹಂಚಿಕೆಯು ಈ ಸಂಪೂರ್ಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಭಾಗವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ, ಮತ್ತು ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ" ಎಂದು ಪಾಂಡ್ಯ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್‌ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.

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TAGGED:

INDIA ARMENIA MILITARY COOPERATION
MILITARY COOPERATION FRAMEWORK
ರಕ್ಷಣಾ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ
DEFENCE PARTNERSHIP

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