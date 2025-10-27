ಭಾರತ - ಚೀನಾ ನಡುವೆ ನೇರ ವಿಮಾನಯಾನ ಶುರು: ಸಂಬಂಧಗಳು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ವಿಮಾನಗಳ ಹಾರಾಟ ಸುಗಮ ಮತ್ತು ಸುಲಭ
ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಶೇಕಡಾ 50 ರಷ್ಟು ಸುಂಕವನ್ನು ವಿಧಿಸುವ ಆದೇಶದ ಬಳಿಕ ಭಾರತ - ಚೀನಾ ನಡುವಣ ಹದಗೆಟ್ಟ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಸುಧಾರಣೆ ಆಗಿದೆ.
Published : October 27, 2025 at 8:05 AM IST
ಗುವಾಂಗ್ಝೌ, ಚೀನಾ: ಏಷ್ಯಾದ ಎರಡು ದೈತ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ವಿಮಾನ ಪ್ರಯಾಣ ನಿಷೇಧವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿವೆ. ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ನಡುವಣ ಮೊದಲ ವಿಮಾನ ಹಾರಾಟ ಇಂದು ನಡೆಯಿತು. ಮೊದಲ ನೇರ ವಿಮಾನದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಸೋಮವಾರ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಿಂದ ಗುವಾಂಗ್ ಝೌ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಬಂದಿಳಿದಿದೆ.
ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಿಂದ ಇಂಡಿಗೋ ವಿಮಾನ 6E1703 ದಕ್ಷಿಣ ಚೀನಾದ ನಗರವಾದ ಗುವಾಂಗ್ಝೌಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 4:00 ಗಂಟೆಗೆ (2000 GMT) ಸ್ವಲ್ಪ ಮೊದಲು ಬಂದಿಳಿದಿದ್ದು, ಕೊರೊನಾ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಮತ್ತು ನಂತರದ ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯಿಂದಾಗಿ 2020 ರಿಂದ ಉಭಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಡುವೆ ವಿಮಾನಯಾನ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿತ್ತು. ಆ ಬಳಿಕ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಎರಡೂ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಡುವೆ ತಡೆರಹಿತ ವಿಮಾನ ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪುನರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.
ನೆರೆಹೊರೆಯ ಹಾಗೂ ವಿಶ್ವದ ಎರಡು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಾಗಿವೆ. ಆದರೆ, 2020 ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಗಲ್ವಾನ್ ಗಡಿ ಘರ್ಷಣೆಯ ನಂತರ ಉದ್ವಿಗ್ನ ಗೊಂಡಿದ್ದ ಸಂಬಂಧಗಳು ಕ್ರಮೇಣ ಸಹಜ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಮರಳಿವೆ. ಭಾರತ- ಅಮೆರಿಕ ನಡುವಣ ಸುಂಕ ಸಮರದಿಂದಾಗಿ ಚೀನಾ - ಭಾರತಗಳ ನಡುವಣ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಈ ಭಾಗವಾಗಿ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ಇಂದಿನಿಂದ ವಿಮಾನಯಾನ ಪುನರಾರಂಭಗೊಂಡಿದೆ. ಜನರಿಂದ ಜನರಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ವೃದ್ಧಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿದೆ ಎಂದು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿದೆ.
ಮೊದಲ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿದ್ದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರೊಬ್ಬರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ಇದು ತುಂಬಾ ಸುಗಮ ಮತ್ತು ಸುಲಭವಾದ, ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರ ಪ್ರವಾಸವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದ 44 ವರ್ಷದ ಒಳಾಂಗಣ ವಿನ್ಯಾಸಕಿ ರಶಿಕಾ ಮಿಂತ್ರಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಶೇಕಡಾ 50ರಷ್ಟು ಸುಂಕಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸುವ ಆದೇಶ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ, ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಾಪಾರ ಪಾಲುದಾರ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ನೊಂದಿಗಿನ ಭಾರತದ ಸಂಬಂಧಗಳು ಕ್ಷೀಣಿಸುತ್ತಿವೆ. ಇನ್ನು ಭಾರತ ಮಾಸ್ಕೋದ ತೈಲವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಮೂಲಕ ಉಕ್ರೇನ್ನಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾದ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಆಡಳಿತ ಆರೋಪಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಭಾರತ ಮತ್ತು ಹಾಂಕಾಂಗ್ ನಡುವೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಿಯಮಿತ ವಿಮಾನಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ, ರಾಜಧಾನಿ ನವದೆಹಲಿಯಿಂದ ಶಾಂಘೈ ಮತ್ತು ಗುವಾಂಗ್ಝೌಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸೇವೆಗಳು ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿವೆ. ಸೋಮವಾರ ಗುವಾಂಗ್ಝೌಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ವಿಮಾನದ ಪೈಲಟ್ ಅಭಿಜಿತ್ ಮುಖರ್ಜಿ, ನೇರ ವಿಮಾನಯಾನ ತುಂಬಾ ಸುಗಮವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಿಕರನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ನಮ್ಮಂತಹ ಜನರಿಗೆ ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಎಂದು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದ ಚೈನಾಟೌನ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಟ್ಯಾಂಗ್ರಾದ ನಾಗರಿಕ ಸಮಾಜದ ನಾಯಕ ಚೆನ್ ಖೋಯ್ ಕುಯಿ ಹೇಳಿದರು. ವಾಯು ಸಂಪರ್ಕವು ವ್ಯಾಪಾರ, ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಇದೇ ವೇಳೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆ: ಭಾರತವು ಬೀಜಿಂಗ್ನೊಂದಿಗೆ ಗಮನಾರ್ಹ ವ್ಯಾಪಾರ ಕೊರತೆ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಕೈಗಾರಿಕಾ ಮತ್ತು ರಫ್ತು ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಚೀನಾದ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ರಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ನಾಯಕರ ನಡುವಿನ ಸಭೆಗಳ ನಂತರ ನವದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಬೀಜಿಂಗ್ ನಡುವಣ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ನೇರ ವಿಮಾನಗಳ ಪುನರಾರಂಭವು ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆ ಎಂದು ಭಾರತದ 33 ವರ್ಷದ ಉದ್ಯಮಿ ಅಥರ್ ಅಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಕೋವಿಡ್ -19 ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ತಡೆರಹಿತ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆ ಬಳಿಕ 2020 ರಲ್ಲಿ ಪರಮಾಣು-ಸಶಸ್ತ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಡುವಿನ ಗಡಿ ಘರ್ಷಣೆಯ ನಂತರ ಸಂಬಂಧಗಳು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹದಗೆಟ್ಟವು. ಗಲ್ವಾನ್ ಕಣಿವೆ ಸಂಘರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 20 ಭಾರತೀಯ ಸೈನಿಕರು ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಚೀನಾ ಎಷ್ಟು ಸೈನಿಕರು ಮೃತಪಟ್ಟರು ಎಂಬುದನ್ನು ಬಹಿರಂಗ ಪಡಿಸಿಲ್ಲ.
ನವದೆಹಲಿ ಚೀನಾದ ಹೂಡಿಕೆಗಳ ಮೇಲಿನ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಬಿಗಿಗೊಳಿಸಿತ್ತು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಟಿಕ್ಟಾಕ್ ಸೇರಿದಂತೆ ನೂರಾರು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸುವ ಮೂಲಕ ಎದಿರೇಟು ನೀಡಿತ್ತು. ಏಷ್ಯಾ-ಪೆಸಿಫಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಚೀನಾದ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಜಪಾನ್ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಅಮೆರಿಕ ನೇತೃತ್ವದ ಕ್ವಾಡ್ ಮೈತ್ರಿಕೂಟದೊಂದಿಗೆ ಭಾರತವು ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಗಾಢಗೊಳಿಸಿತ್ತು.
