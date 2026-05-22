ಭಾರತ ಮಹಾನ್ ಮಿತ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರ, ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದರೂ ಇಂಧನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದೇವೆ: ಮಾರ್ಕೊ ರುಬಿಯೊ ಹೇಳಿಕೆ

ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿನ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಮತ್ತು ಇಂಧನ ಪೂರೈಕೆ ಅಡಚಣೆಗಳ ಮಧ್ಯ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಇಂಧನ ರಫ್ತುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ರುಬಿಯೊ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

India A Great Ally, We Want To Sell Them As Much Energy
ಭಾರತ ಮಹಾನ್ ಮಿತ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರ ಎಂದ ಮಾರ್ಕೊ ರುಬಿಯೊ (AP)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : May 22, 2026 at 9:24 AM IST

ಮಿಯಾಮಿ: ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಇಂಧನ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಮತ್ತು ಕ್ವಾಡ್ ಗುಂಪಿನ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನು ಗಾಢಗೊಳಿಸಲು ಅಮೆರಿಕ ಬಯಸಿದೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕದ ವಿದೇಶಾಂಗ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಾರ್ಕೊ ರುಬಿಯೊ ಗುರುವಾರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತ ಭೇಟಿಗೂ ಮುನ್ನ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಅವರು, ನವದೆಹಲಿಯನ್ನು ಮಹಾ ಮಿತ್ರ ಮತ್ತು ಮಹಾ ಪಾಲುದಾರ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸ್ವೀಡನ್ ಮತ್ತು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಮಿಯಾಮಿಯಲ್ಲಿ ವರದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ರುಬಿಯೊ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿನ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಮತ್ತು ಇಂಧನ ಪೂರೈಕೆ ಅಡಚಣೆಗಳ ಮಧ್ಯ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಇಂಧನ ರಫ್ತುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿ ಬಂದ್​ ಆಗಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಭಾರತ ಇಂಧನ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಅವರು, ಭಾರತ ಖರೀದಿಸಲು ಸಿದ್ಧವಿರುವಷ್ಟು ಇಂಧನವನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಅಮೆರಿಕ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ರುಬಿಯೊ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಇಂಧನ ಸಹಕಾರವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಭೇಟಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯಲಿವೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕದ ವಿದೇಶಾಂಗ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಮಾಡಲು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ. ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ನಾವು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಬಂಡವಾಳದ ದೊಡ್ಡ ಭಾಗವಾಗಬೇಕು ಎಂದು ನಾವು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದರು.

ರೂಬಿಯೊ ವೆನೆಜುವೆಲಾದ ತೈಲವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಸಂಭಾವ್ಯ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸಹ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಜಾಗತಿಕ ಇಂಧನ ಒತ್ತಡಗಳನ್ನು ಭಾರತ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ರೂಬಿಯೊ ಭಾರತವನ್ನು ಉತ್ತಮ ಪಾಲುದಾರ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ, ನವದೆಹಲಿಗೆ ತಮ್ಮ ಭೇಟಿ ಏಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದೂ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ವಾಡ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಲು ಇದು ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದ ಅವರು, ಭಾರತ ಉತ್ತಮ ಮಿತ್ರ, ಉತ್ತಮ ಪಾಲುದಾರ. ನಾವು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಭೇಟಿ ನಮಗೆ ಇದೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರವಾಸವಾಗಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ನಾವು ಈ ಭೇಟಿ ವೇಳೆ ಕ್ವಾಡ್ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುತ್ತೇವೆ. ಇದು ನಮಗೆ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ವಿದೇಶಾಂಗ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ಮೊದಲ ಸಭೆ ಕ್ವಾಡ್ ಜೊತೆಗಿತ್ತು ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ರುಬಿಯೋ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ವೆನೆಜುವೆಲಾದ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಂಬಂಧಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ ಅಮೆರಿಕ ವಿದೇಶಾಂಗ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ವೆನೆಜುವೆಲಾದ ಹಂಗಾಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೆಲ್ಸಿ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಮುಂದಿನ ವಾರ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿಗೆ ಎಂದು ನನಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಮೇ 23 ರಿಂದ ರುಬಿಯೊ ಭಾರತ ಪ್ರವಾಸ: ರೂಬಿಯೊ ಮೇ 23 ರಿಂದ 26 ರವರೆಗೆ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ, ಆಗ್ರಾ, ಜೈಪುರ ಮತ್ತು ನವದೆಹಲಿ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ ಇರಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಭಾರತ, ಅಮೆರಿಕ, ಜಪಾನ್ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಕ್ವಾಡ್ ಗುಂಪಿನ ನಾಯಕರು ಮತ್ತು ಮಂತ್ರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಸಭೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.

ಮೇ 26 ರಂದು ಕ್ವಾಡ್ ಸಭೆ ನಡೆಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಮೆರಿಕ ವಿದೇಶಾಂಗ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರುಬಿಯೊ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಪೆನ್ನಿ ವಾಂಗ್ ಮತ್ತು ಜಪಾನಿನ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಮೊಟೆಗಿ ತೋಶಿಮಿಟ್ಸು ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದು, ಭಾರತದ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಎಸ್ ಜೈಶಂಕರ್ ಕ್ವಾಡ್​ ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.

