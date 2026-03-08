ETV Bharat / international

'ನಮ್ಮವರನ್ನು ಕೊಂದರೆ ಹುಡುಕಿ ಹೊಡೆಯುತ್ತೇವೆ': ಸಂಘರ್ಷದ ನಡುವೆ ಅಮೆರಿಕ ಹೊಸ ಬೆದರಿಕೆ

ಇರಾನ್​ ವಿರುದ್ಧ ಯುದ್ಧದ ನಡುವೆ, ತನ್ನ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದರೆ ಅವರನ್ನು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಕಠಿಣ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಸಂದೇಶ ರವಾನಿಸಿದೆ.

IRAN US WAR
ಅಮೆರಿಕದ ಯುದ್ಧ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪೀಟ್ ಹೆಗ್ಸೆತ್ (ANI)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : March 8, 2026 at 6:36 PM IST

ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್(ಅಮೆರಿಕ): "ಅಮೆರಿಕರನ್ನರನ್ನು ಕೊಂದರೆ, ನೀವು ಎಲ್ಲೇ ಇದ್ದರೂ ಹುಡುಕಿ ಹೊಡೆಯುತ್ತೇವೆ"- ಇದು ಇರಾನ್​ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂಘರ್ಷದ ನಡುವೆ ಅಮೆರಿಕದ ಹೊಸ ಬೆದರಿಕೆ ಹೇಳಿಕೆ.

ಅಮೆರಿಕದ ಯುದ್ಧ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪೀಟ್ ಹೆಗ್ಸೆತ್ ಅವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ಪೋಸ್ಟ್​ವೊಂದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಒಕ್ಕಣೆಯೂ ಇದೆ.

"ಅಮೆರಿಕವು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಅಮೆರಿಕನ್ನರನ್ನು ಕೊಂದರೆ, ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲೇ ಆದರೂ ಅಮೆರಿಕನ್ನರನ್ನು ಬೆದರಿಸಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಶಾಸ್ತಿ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂಥವರನ್ನು ನಾವು ಬೇಟೆಯಾಡುತ್ತೇವೆ. ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡ 21 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಯುಎಸ್​ ಪಡೆಗಳು ಇರಾನ್​ನ ವಿವಿಧೆಡೆ ಹಾಕಿದ ಬಾಂಬ್​ಗಳಿಂದ ನಾಶವಾದ ವಾಹನಗಳು, ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಇರಾನ್​ ಜಗತ್ತಿಗೆ 'ಕ್ಯಾನ್ಸರ್​' ಇದ್ದಂತೆ-ಟ್ರಂಪ್: ಶನಿವಾರ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್​ ಟ್ರಂಪ್​ ಇರಾನ್​ ಅನ್ನು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್​ಗೆ ಹೋಲಿಸಿ ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ನಮ್ಮ ಸೇನಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯು ಈ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್​ ಅನ್ನು ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

"ನಾವು ಈ ಸಂಘರ್ಷದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅವರ (ಇರಾನ್​) ಇಡೀ ದುಷ್ಟ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ನಾಶಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ಇನ್ನೂ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಘರ್ಷವು ನೀವು ನಂಬಲಾಗದಷ್ಟು ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಒಂದು ರೀತಿ ಅದು ಒಳ್ಳೆಯದು" ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಇದೇ ವೇಳೆ ಯುಎಸ್​ ದಾಳಿಗೆ ಇರಾನ್​ಗೆ ಉಂಟಾದ ನಷ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿರುವ ಟ್ರಂಪ್​, "ಇರಾನ್‌ನ ಸಮುದ್ರ ಮತ್ತು ವೈಮಾನಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಾವು ಅದರ (ಇರಾನಿನ) ನೌಕಾಪಡೆ, 44 ಹಡಗುಗಳನ್ನು ಉಡೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ವಾಯುಪಡೆಯ ಹಲವು ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದು ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ. ಇರಾನ್​ನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳನ್ನೂ ಧ್ವಂಸ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

"ಇರಾನ್​ ಪ್ರತಿದಾಳಿ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನೂ ನಾವು ಕುಗ್ಗಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅವರ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಹೆಚ್ಚು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನೇ ಧ್ವಂಸ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಡ್ರೋನ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಕ್ಷೀಣಿಸಿದೆ. ಆ ದೇಶದ ನಾಯಕತ್ವ ಪಡೆಯನ್ನೇ ಹೊಸಕಿ ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಇರಾನ್​: ಇರಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಶಾಲೆಯ ಮೇಲಿನ ಬಾಂಬ್ ದಾಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಟ್ರಂಪ್​, "ಈ ಘಟನೆಗೆ ಇರಾನ್​ ಕಾರಣ. ಇದು ನಡೆದಿದ್ದು, ಅದರ ಹಾರ್ಡ್‌ವೇರ್ ಮತ್ತು ಮಿಲಿಟರಿ ದಾಳಿಯ ವೈಫಲ್ಯ" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

"ಅಮೆರಿಕದ ಶಾಲೆಯ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದೆ ಎಂಬುದು ಸುಳ್ಳು. ಈ ಹಾನಿ ಉಂಟು ಮಾಡಿದ್ದು ಇರಾನ್. ಆ ದೇಶದ ಯುದ್ಧಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ನಿಖರವಾಗಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ, ಅವರೇ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.

"ಯುದ್ಧ ಇದೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಮುಗಿಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇರಾನ್​ನ ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಗಳು ಮಂಡಿಯೂರುವ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇಡೀ ಇರಾನ್​ ಸೇನೆಗೇ ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಗಬಹುದು ಅಥವಾ ಆಗದಿರಬಹುದು. ಈಗ ಏನನ್ನೂ ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಯುದ್ಧ ಇನ್ನಷ್ಟು ಭೀಕರತೆ ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂಬ ಮನ್ಸೂಚನೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

