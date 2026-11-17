ಕಾನೂನು ಕ್ರಮದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಲ್ಲ, ಜೀವ ಬೆದರಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಭಾರತವನ್ನು ತೊರೆಯಬೇಕಾಯಿತು: ಲಲಿತ್ ಮೋದಿ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ
ಭೂಗತ ಜಗತ್ತಿನಿಂದ ತಮಗೆ ಜೀವ ಬೆದರಿಕೆ ಎದುರಾಯಿತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ 2010ರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತೊರೆದೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಯಾವುದೇ ದೂರು ಇರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಲಲಿತ್ ಮೋದಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 17, 2026 at 1:32 PM IST
ಲಂಡನ್: ಬ್ರಿಟನ್ ಪೌರತ್ವ ಪಡೆದು ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ (ಐಪಿಎಲ್) ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಲಲಿತ್ ಮೋದಿ, ತಾವು ಭಾರತ ತೊರೆಯಲು ಕಾರಣ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲ. ಅಂಡರ್ವರ್ಲ್ಡ್ನಿಂದ ಎದುರಾದ ಜೀವ ಬೆದರಿಕೆ. ಹೀಗಾಗಿ, 2010ರಲ್ಲಿ ದೇಶ ಬಿಡಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಯಿತು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ದೇಶವನ್ನು ತೊರೆಯುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಯಾವುದೇ ಎಫ್ಐಆರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಎಕ್ಸ್ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಅವರು, ನನಗೆ ನೀಡಿದ್ದ ಪೊಲೀಸ್ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಯಾವುದೇ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯಿಲ್ಲದೇ ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಮೂರು ದಿನಗಳ ನಂತರ, ಭೂಗತ ಜಗತ್ತಿನಿಂದ ಜೀವ ಬೆದರಿಕೆ ಎದುರಾಯಿತು ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ED ಬರೆದ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ, ಮುಂಬೈ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆಯುಕ್ತರು, ನನ್ನ ಜೀವಕ್ಕೆ ಇರುವ ಬೆದರಿಕೆಗಳ ಕುರಿತು ಕೇಂದ್ರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಪಡೆದ ಗುಪ್ತಚರ ಮಾಹಿತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಭದ್ರತಾ ರಕ್ಷಣೆ ಒದಗಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ED ಕೋರಿಕೆಯ ಮೇರೆಗೆ ನನ್ನ ಭಾರತೀಯ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದಾಗ ದೆಹಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಈ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, 2014ರಲ್ಲಿ ಆ ರದ್ದತಿಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿ, ನನ್ನ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮರುಸ್ಥಾಪಿಸಿತು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಾನು ಭಾರತ ತೊರೆದಿರುವ ಕುರಿತು ಸುಳ್ಳು ಮತ್ತು ಮಾನಹಾನಿಕರ ಸುದ್ದಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ. ನನ್ನ ವಿರುದ್ದ ಬಂದ ಆರೋಪಗಳಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಓಡಿಹೋಗಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪೌರತ್ವ ಪಡೆದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಭಾರತ ಈಗ ವಾಪಸ್ ಕರೆತರಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದೂ ಬಿಂಬಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇಂತಹ ವರದಿಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸುಳ್ಳು. ಇಂತಹ ಸುಳ್ಳು ಮತ್ತು ಮಾನಹಾನಿಕರ ವರದಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಸೂಕ್ತ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದೇ ವೇಳೆ, ಕಳೆದ 16 ವರ್ಷದಿಂದ ಭಾರತದ ಯಾವುದೇ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ದೂರು ದಾಖಲಾಗಿಲ್ಲ. ಬಿಸಿಸಿಐನ ಅಂದಿನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎನ್.ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಉಂಟಾದ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಸಂಘರ್ಷದಿಂದ ಅವರು ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ, 2010ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಂತರದ ಕುರಿತಾದ ಊಹಾಪೋಹಗಳನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ ಅವರು, ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಮೊಕದ್ದಮೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅಥವಾ ಅಪರಾಧಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷೆಗೊಳಗಾದವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಅದರ ಯಾವುದೇ ಷರತ್ತು ತಮಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಯಾವುದೇ ಅಪರಾಧ ಸಂಬಂಧಿತ ಸೂಚನೆಗಳ ದಾಖಲೆಗಳು ಇಲ್ಲವೆಂದು ಇಂಟರ್ಪೋಲ್ ಲಿಖಿತವಾಗಿ ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪೌರತ್ವದ ಕುರಿತು ತಿಳಿಸಿರುವ ಅವರು, 2010ರಿಂದ ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ನನ್ನ ಮನೆಯಾಗಿದೆ. ನನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ನಂತರ, ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಲು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದರು. ನಿಗದಿತ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ಬಳಿಕ 2026ರ ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಪೌರತ್ವ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಎಂದಿಗೂ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ವಿನಾಯಿತಿಯನ್ನು ಕೋರಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಅದರ ಅಗತ್ಯವೂ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ನನ್ನ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪೌರತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಪಡುತ್ತೇನೆ. 16 ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ನನ್ನ ಮನೆಯಾಗಿರುವ ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ಗೆ ಕೃತಜ್ಞ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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