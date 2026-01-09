ETV Bharat / international

ನನಗೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾನೂನಿನ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ: ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್

ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಮಾತ್ರ ನನ್ನನ್ನು ತಡೆಯಬಲ್ಲ ಏಕೈಕ ವಿಷಯ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿದರು.

ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್
ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ (ANI)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : January 9, 2026 at 4:08 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿ(ಅಮೆರಿಕ): ನನಗೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾನೂನಿನ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಟೈಮ್ಸ್​ ಪತ್ರಿಕೆಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಟ್ರಂಪ್, "ಜಾಗತಿಕ ಶಕ್ತಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಮಿತಿಗಳಿವೆಯೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ, ಹೌದು, ಒಂದು ವಿಷಯವಿದೆ. ನನ್ನ ನೈತಿಕತೆ. ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಮಾತ್ರ ನನ್ನನ್ನು ತಡೆಯಬಲ್ಲದು. ನನಗೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾನೂನಿನ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಾನು ಜನರಿಗೆ ನೋವುಂಟು ಮಾಡಲು ನೋಡುತ್ತಿಲ್ಲ" ಎಂದರು.

ನಿಮ್ಮ ಆಡಳಿತವು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾನೂನನ್ನು ಪಾಲಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆಯೇ ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ, "ನನಗೆ ಗೊತ್ತು. ನಿರ್ಬಂಧಗಳು ಯುಎಸ್‌ಗೆ ಅನ್ವಯಿಸಿದಾಗ ನಾನೇ ಮಧ್ಯಸ್ಥಗಾರನಾಗುತ್ತೇನೆ. ಇದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾನೂನಿನ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.

ತೈವಾನ್ ಚೀನಾಕ್ಕೆ ಬೆದರಿಕೆ ಎಂದು ಕ್ಸಿ ಜಿನ್‌ಪಿಂಗ್ ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದಾರೆಯೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ, "ಅವರು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ಅವರಿಗೇ ಬಿಟ್ಟದ್ದು. ಆದರೆ, ಅವರು ತೈವಾನ್‌ ಮೇಲೆ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವ ಸಾಧಿಸಲು ಮುಂದಾದರೆ ನಾನು ತುಂಬಾ ಅತೃಪ್ತನಾಗುತ್ತೇನೆ. ಅವರು ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ತೈವಾನ್​ಗೆ ಚೀನಾ ಬೆದರಿಕೆಯ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿ, "ಚೀನಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಾನು ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಅಂತಹ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಯಾರಾದರೂ ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಾಗ ಅವರು ಅದನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು, ಆದರೆ ನಾನು ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿರುವಾಗ ಅವರು ತೈವಾನ್‌ ಮೇಲೆ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವ ಸಾಧಿಸಲು ಮುಂದಾಗುತ್ತಾರೆಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂದರು.

NATO ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಅಥವಾ ಗ್ರೀನ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್​ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯುವುದು ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ಯಾವುದು ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ, "ನೇರವಾಗಿ ಉತ್ತರಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ ಟ್ರಂಪ್, ಆದರೆ ಅದು ಒಂದು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದ ಅವರು ಮಾಲೀಕತ್ವ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ" ತಿಳಿಸಿದರು.

ಗ್ರೀನ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್​ ಅನ್ನು ಏಕೆ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಬೇಕು ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ, "ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಅಗತ್ಯವೆಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ಮಾಲೀಕತ್ವವು ನಿಮಗೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ವಿಷಯವನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಗುತ್ತಿಗೆ ಅಥವಾ ಒಪ್ಪಂದದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಮಾಲೀಕತ್ವವು ನಿಮಗೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ದಾಖಲೆಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕುವುದರಿಂದ ನೀವು ಪಡೆಯಲಾಗದ ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಅಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಯುರೋಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, "ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಯುರೋಪ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಅವರು ಬದಲಾಗಬೇಕು. NATOನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ GDPಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಖರ್ಚು ಮಾಡಲು ಅವರನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿದವ ನಾನು. ನಾನು ಯುರೋಪ್‌ಗೆ ತುಂಬಾ ನಿಷ್ಠನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ನಾನಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ರಷ್ಯಾ ಈಗ ಉಕ್ರೇನ್ ಅನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿತ್ತು" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:

TAGGED:

INTERNATIONAL LAW
ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್
NATO
GREENLAND
DONALD TRUMP

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.