ಸಂಘರ್ಷ, ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟದ ನಡುವೆ ದೇಶದ ಪರ ಇರಾನಿಯರ ಬೆಂಬಲ: ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ, ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಿದ್ದ ಎಂದು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ
ಇರಾನ್ ಸರ್ಕಾರವು ಜನರನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸಲು ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಐಕ್ಯತೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದೆ.
Published : September 19, 2026 at 4:46 PM IST
ಕೈರೋ, ಈಜಿಪ್ಟ್: ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ನಡುವಿನ ಸಂಘರ್ಷಗಳು ಮುಂದುವರೆದಿರುವ ನಡುವೆ ಇರಾನಿ ಸರ್ಕಾರವು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಪ್ರತಿರೋಧ ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಇರಾನಿಯರು ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಸಿದ್ದು, ತಾವು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಿದ್ಧರಿರುವುದಾಗಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮೂಲಕ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಏಕತೆ ಮತ್ತು ಜನರನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿ ಇರಾನ್ ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಇರಾನ್ಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ಅರ್ಪಿಸುವವರು ಸಿದ್ದ, ಸೀಮಿತ ಮಿಲಿಟರಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದು ದೇಶವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಸ್ವಯಂಸೇವಕರಾಗಿ ಮುಂದೆ ಬರಲು ಸಿದ್ದ ಎಂದು ಇರಾನಿಯರು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದವರ ಸಂಖ್ಯೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಇವರೆಲ್ಲ ಯುದ್ಧಸನ್ನದ್ಧ ಸಮವಸ್ತ್ರ ಧರಿಸಿ, ಧ್ವಜಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಟೆಹ್ರಾನ್ ನಗರದ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಸಿದರು.
ಸರ್ಕಾರ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಅಸಾಲ್ಟ್ ರೈಫಲ್ಗಳ ತರಬೇತಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಈ ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗುವಂತೆ ಇರಾನಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಜನರನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿವೆ. ಸರ್ಕಾರ ವಿರೋಧಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳನ್ನು ಹತ್ತಿಕ್ಕುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿರುವ ಅರೆಸೇನಾ ಪಡೆಯಾದ ರೆವೊಲ್ಯೂಷನರಿ ಗಾರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಬಸಿಜ್ ಪಡೆಯ ಜೊತೆಗೆ, ಈ ಸ್ವಯಂಸೇವಕರು ಭದ್ರತೆಯ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬಲವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ಟೆಹ್ರಾನ್ ಗಾರ್ಡ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಜನರಲ್ ಹಸನ್ ಹಸನ್ಜಾದೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಸಾರ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ತಿಳಿಸಿದಂತೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು 6,00,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ತರಬೇತಿಯಲ್ಲಿ 10 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ ಎಂದಿದ್ದರು.
ಬಸಿಜ್ನ ಹೊಸ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ಹೊಸೈನ್ ತೈಬ್ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ, ಸ್ವಯಂಸೇವಕರು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಸಿದ್ಧರಿರುತ್ತಾರೆ. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಇತರ ನಗರಗಳಲ್ಲೂ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಮೆರವಣಿಗೆಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದರು.
ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟ ಮಗು ಮತ್ತು ಪತಿಯೊಂದಿಗೆ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದ 24 ವರ್ಷದ ಮಾರ್ಜಿಯೆಹ್ ಅಫಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ, ನಮ್ಮ ತಾಯ್ನಾಡಿನ ವಿರುದ್ಧದ ಬೆದರಿಕೆಗಳಿಗೆ ನಾವು ಇರಾನಿಯನ್ನರು ಕಿಂಚಿತ್ತೂ ಹೆದರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ಗೆ ತಿಳಿಸಲು ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇರಾನ್ ಆಕ್ರಮಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದರು.
ಇರಾನ್ನ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಟೇಬ್ನಂತಹ ಕಠಿಣ ನಿಲುವಿನ ನಡುವೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಡಳಿತದ ವಿರುದ್ಧದ ಭವಿಷ್ಯದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಹತ್ತಿಕ್ಕಲು ತಾವು ಹೆಚ್ಚು ಸನ್ನದ್ಧರಾಗಿರುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಮೆರವಣಿಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದೆ.
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