ಇರಾನ್ನ ಮುಂದಿನ ಸರ್ವೋಚ್ಛ ನಾಯಕ ಯಾರು? ರೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಖಮೇನಿ ಪುತ್ರನ ಹೆಸರು
ಇರಾನ್ನ ಸುಪ್ರೀಂ ನಾಯಕನ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹತ್ಯೆಯಾದ ಖಮೇನಿ ಅವರ ಪುತ್ರ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಲವರ ಹೆಸರು ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬಂದಿದೆ.
Published : March 1, 2026 at 1:28 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ಶನಿವಾರ ನಡೆಸಿದ ಜಂಟಿ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ನ ಸರ್ವೋಚ್ಛ ನಾಯಕ ಅಯತೊಲ್ಲಾ ಅಲಿ ಖಮೇನಿ ಹತ್ಯೆಯಾದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಹೊಸ ನಾಯಕನಿಗಾಗಿ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇರಾನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಪ್ರಕಾರ, ದೇಶದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಸೌದ್ ಪೆಜೆಶ್ಕಿಯಾನ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಇಬ್ಬರು ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇರಾನ್ ಮುನ್ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಈ ಹಿಂದೆ, ಖಮೇನಿಯ ಆಪ್ತ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ರೈಸಿ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ 2024 ಮೇ ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಖಮೇನಿಯ ಪುತ್ರರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ 56 ವರ್ಷದ ಶಿಯಾ ಧರ್ಮಗುರು ಮೊಜ್ತಾಬಾ ಸರ್ವೋಚ್ಛ ನಾಯಕನ ರೇಸ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರು ಎಂದಿಗೂ ಸರ್ಕಾರಿ ಹುದ್ದೆ ಅಲಂಕರಿಸಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸರ್ವೋಚ್ಛ ನಾಯಕನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ತಂದೆಯಿಂದ ಮಗನಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಬಹುದು.
ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಬೇಗ ಹೊಸ ಸರ್ವೋಚ್ಛ ನಾಯಕನನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಇರಾನಿನ ಕಾನೂನು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಾಯಕತ್ವ ಮಂಡಳಿಯು ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ನಾಯಕತ್ವದ ಎಲ್ಲಾ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ತಜ್ಞರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ನ ಹಾಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ದೇಶದ ನ್ಯಾಯಾಂಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಮತ್ತು ಇರಾನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಡಿಯೆನ್ಸಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಗಾರ್ಡಿಯನ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ನ ಸದಸ್ಯರು ಇರುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಸರ್ವೋಚ್ಛ ನಾಯಕನಿಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಂಸತ್ತಿನೊಂದಿಗಿನ ವಿವಾದಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುತ್ತದೆ.
ಪೆಜೆಶ್ಕಿಯಾನ್ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಇರಾನಿನ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಘೋಲಮ್ಹೋಸೇನ್ ಮೊಹ್ಸೆನಿ ಎಜೆಯ್ ಮತ್ತು ದೇಶದ ಕಾನೂನು ಮಂಡಳಿಯ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿ ಹೊಸ ಆಡಳಿತದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವ ಮೂವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಖಮೇನಿ ಸಲಹೆಗಾರರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮೊಖ್ಬರ್ ಅವರನ್ನು ಹೇಳಿಕೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.
ತಜ್ಞರ ಸಭೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ 88 ಸದಸ್ಯರ ಸಮಿತಿಯು ಸರ್ವೋಚ್ಛ ನಾಯಕನನ್ನು ನೇಮಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಿತಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಶಿಯಾ ಧರ್ಮಗುರುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ, ಅವರು ಪ್ರತಿ ಎಂಟು ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಉಮೇದುವಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಇರಾನ್ನ ಗಾರ್ಡಿಯನ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅನುಮೋದಿಸುತ್ತದೆ. ಗಾರ್ಡಿಯನ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಮಾಜಿ ಇರಾನಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹಸನ್ ರೂಹಾನಿ ಅವರನ್ನು ಮಾರ್ಚ್ 2024 ರಲ್ಲಿ ತಜ್ಞರ ಸಭೆಗೆ ಚುನಾವಣೆಯಿಂದ ನಿಷೇಧಿಸಿತ್ತು. ಅವರ ಆಡಳಿತವು ವಿಶ್ವ ಶಕ್ತಿಗಳೊಂದಿಗೆ 2015ರ ಪರಮಾಣು ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿತ್ತು.
1989ರಲ್ಲಿ ಅಯತೊಲ್ಲಾ ರುಹೊಲ್ಲಾ ಖಮೇನಿ ಅವರ ಮರಣದ ನಂತರ ಇರಾನ್ನ ಸರ್ವೋಚ್ಛ ನಾಯಕನ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾರಿ ಮಾತ್ರ ಅಧಿಕಾರ ಹಸ್ತಾಂತರವಾಗಿದೆ. 1979ರ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಪ್ರಮುಖ ನಾಯಕನಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡ ಮತ್ತು ಇರಾಕ್ನೊಂದಿಗಿನ ಎಂಟು ವರ್ಷಗಳ ರಕ್ತಸಿಕ್ತ ಯುದ್ಧದ ಮೂಲಕ ಇರಾನ್ ಮುನ್ನಡೆಸಿದ ಖಮೇನಿ ಇದೀಗ ತಮ್ಮ 86ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹತ್ಯೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಇರಾನ್ನ ಶಿಯಾ ಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ಸರ್ವೋಚ್ಛ ನಾಯಕನ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಿದೆ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ ಅಂತಿಮ ತೀರ್ಮಾನ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಅಧಿಕಾರ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಸರ್ವೋಚ್ಛ ನಾಯಕ ದೇಶದ ಮಿಲಿಟರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಬಲ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಗಾರ್ಡ್ನ ಕಮಾಂಡರ್-ಇನ್-ಚೀಫ್ ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ.
