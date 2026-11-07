ಕೆರೆಬಿಯನ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಭಾರತದ ಸಂಬಂಧ ವಿಸ್ತರಣೆ: ಗಯಾನಾ ದೇಶಕ್ಕೆ 500 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಸಾಲ ನೀಡಿದ ಭಾರತ
ಎರಡೂ ದೇಶಗಳು ತಮ್ಮ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಪಾರ, ಹೂಡಿಕೆ, ಇಂಧನ, ಕೃಷಿ, ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ, ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಸಹಕಾರವಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಉತ್ಸುಕವಾಗಿವೆ.
Published : November 7, 2026 at 3:38 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಭಾರತ ಗಯಾನಾ ದೇಶಕ್ಕೆ 500 ಮಿಲಿಯನ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ ಮೌಲ್ಯದ ಹೊಸ ಸಾಲದ ನೆರವು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಇದು ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರದೊಂದಿಗೆ ನವದೆಹಲಿಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯ ಗಮನಾರ್ಹ ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಆಂಟಿಗುವಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ಸಭೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗಯಾನಾದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳೊಂದಿಗೆ ನಡೆದ ಮಾತುಕತೆಯ ಬಳಿಕ ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವ ಎಸ್. ಜೈಶಂಕರ್ ಈ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಎಕ್ಸ್ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಅವರು, 2024ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಭೇಟಿಯ ಬಳಿಕ ಉಭಯ ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ಸಹಕಾರದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹೊಸ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಎರಡು ದೇಶಗಳು ಮೂರು ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದವು. ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಉದ್ಯಮಗಳ ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಉಪಕರಣಗಳ ಪೂರೈಕೆ ಮತ್ತು ಅಳವಡಿಕೆ, ತ್ವರಿತ ಪರಿಣಾಮದ ಯೋಜನೆಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಅನುದಾನ ನೆರವು ಹಾಗೂ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಗಯಾನಾದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಏಕೀಕೃತ ಪಾವತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾದರಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವುದೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೇರಿದೆ.
ಈ ಸಭೆಯ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಭಾರತ ಗಯಾನಾ ಸಂಬಂಧಗಳ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತವೆ. ಎರಡೂ ದೇಶಗಳು ತಮ್ಮ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಪಾರ, ಹೂಡಿಕೆ, ಇಂಧನ, ಕೃಷಿ, ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ, ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಸಹಕಾರವಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಉತ್ಸುಕವಾಗಿವೆ.
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ 500 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಸಾಲದ ನೆರವು
500 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಮೌಲ್ಯದ ಹೊಸ ಸಾಲದ ನೆರವು ಗಯಾನಾದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಸೂಚಿಗೆ ಭಾರತದ ಮಹತ್ವದ ಆರ್ಥಿಕ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸಾಲದ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಗಯಾನಾದ ಆದ್ಯತೆಯ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಾಲುದಾರನಾಗಿ ಭಾರತದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಭಾರತವು ಈಗಾಗಲೇ ಗಯಾನಾದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದೆ. ಹೊಸ ಸಾಲದ ಸೌಲಭ್ಯವು ಉಭಯ ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಭಾರತದ ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವಾಲಯ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಭಾರತವು ಈಗಾಗಲೇ ಗಯಾನಾದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಾಲದ ಬದ್ಧತೆಯು ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸಹಕಾರಕ್ಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ವೇಗ ನೀಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಣಕಾಸು ನೆರವನ್ನು ಆರ್ಥಿಕ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕತೆಯ ಸಾಧನವಾಗಿ ಬಳಸುವ ಹಾಗೂ ಜಾಗತಿಕ ದಕ್ಷಿಣ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಮತ್ತು ಸಹಭಾಗಿತ್ವವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ನವದೆಹಲಿಯ ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನೂ ಇದು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ.
ಗಯಾನಾ ಪಾಲಿಗೆ, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಣಕಾಸು ನೆರವು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ತ್ವರಿತಗೊಳಿಸಲು, ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಹಾಗೂ ಭಾರತ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಆದ್ಯತೆಯ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಬಹುದು.
ಮೂರು ಒಪ್ಪಂದಗಳ ಮೂಲಕ ಉತ್ಪಾದನಾ ವಲಯ ಮತ್ತು ತಳಮಟ್ಟದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ: ಸಭೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಹಿ ಹಾಕಲಾದ ಮೂರು ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಗಯಾನಾದ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ವಿಭಿನ್ನವಾದರೂ ಪರಸ್ಪರ ಪೂರಕವಾಗಿರುವ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಿವೆ.
ಮೊದಲ ಒಪ್ಪಂದವು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಉದ್ಯಮಗಳಿಗಾಗಿ ಉತ್ಪಾದನಾ ಯೋಜನೆಗಳ ಪೂರೈಕೆ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಗಯಾನಾದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುವುದು ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.
ಈ ಉಪಕ್ರಮವು ಸ್ಥಳೀಯ ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು, ಸಣ್ಣ ಉದ್ಯಮಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಹಾಗೂ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ನೆರವಾಗಬಹುದು. ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಉದ್ಯಮಗಳ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದರಿಂದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವಲಯಗಳಾಚೆಗೂ ಉತ್ಪಾದನಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿ, ಆರ್ಥಿಕ ವೈವಿಧ್ಯೀಕರಣಕ್ಕೂ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಬಹುದು.
ಎರಡನೇ ಒಪ್ಪಂದವು ತ್ವರಿತ ಪರಿಣಾಮದ ಯೋಜನೆಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕಾಗಿ ಅನುದಾನ ಸಹಾಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ, ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಭಾರತವು ತನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಜಾಗತಿಕ ದಕ್ಷಿಣದ ದೇಶಗಳೊಂದಿಗೆ, ಒಟಿಪಿ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಿದೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮುದಾಯಗಳು ಗುರುತಿಸಿರುವ ಆದ್ಯತೆಗಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಲು ಹಾಗೂ ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸೀಮಿತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಹಕಾರವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಇಂತಹ ಉಪಕ್ರಮಗಳು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತವೆ.
ಮೂರನೇ ಒಪ್ಪಂದವು ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ಗಯಾನಾದಲ್ಲಿ ಯುಪಿಐ ಮಾದರಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಉಭಯ ದೇಶಗಳ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ತಾಂತ್ರಿಕ ಆಯಾಮವನ್ನು ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಗಯಾನಾಗೆ ಭಾರತದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿ ಅನುಭವದ ನೆರವು: ಯುಪಿಐ ಮಾದರಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಗಯಾನಾದೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸುವುದರಿಂದ, ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಅನುಭವವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆರಿಕದ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ದೊರೆಯಬಹುದು.
ಹೆಚ್ಚು ಸುಲಭವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಾಗುವ ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಹಣಕಾಸು ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸಲು, ಔಪಚಾರಿಕ ಹಣಕಾಸು ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಹಾಗೂ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಾಣಿಜ್ಯದ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ನೆರವಾಗಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೆ, ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಉದ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸುಲಭವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಆರ್ಥಿಕ ಒಳಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಬಹುದು.
ಭಾರತದ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಡಿಜಿಟಲ್ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ ಈ ಒಪ್ಪಂದ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ಒಳಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವೆಗಳ ವಿತರಣೆಗೆ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದ ಹಾಗೂ ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದಾದ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಿರುವ ಪಾಲುದಾರ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಭಾರತದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲವಾಗಿ ನವದೆಹಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.
ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಭಾರತ ಮತ್ತು ಗಯಾನಾ ದೇಶಗಳು ಐತಿಹಾಸಿಕ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮತ್ತು ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಸಂಪರ್ಕಗಳ ಮೇಲೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಚಾಲಿತ ಆಯಾಮವೊಂದನ್ನು ಸೇರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿವೆ.
ಇಂಧನ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ತಂಭ: ಇಂಧನ ಸಹಕಾರವು ಎರಡು ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧದ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿದೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಮುಖ ಕಡಲಾಚೆಯ ತೈಲ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳ ನಂತರ ಗಯಾನಾ ಜಾಗತಿಕ ಇಂಧನ ಭೂದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಮಹತ್ವದ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ.
ದೇಶದ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿರುವ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ವಲಯವು ತನ್ನ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೂಡಿಕೆ, ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ದೇಶೀಯ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಇಂಧನದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುವ ಭಾರತಕ್ಕೆ, ಗಯಾನಾದಂತಹ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಇಂಧನ ಉತ್ಪಾದಕ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಲವಾದ ಸಂಬಂಧವು ಗಣನೀಯ ಆರ್ಥಿಕ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಇಂಧನದಲ್ಲಿನ ಸಹಕಾರವು ಹೆಚ್ಚು ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಆಧಾರವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಜೈಶಂಕರ್ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಲಿ ನಡುವಿನ ಚರ್ಚೆಗಳು ವಾಣಿಜ್ಯ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಗೆ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆ ಹರಿವುಗಳನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೆಯ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತವೆ. ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯು ಇಬ್ಬರು ನಾಯಕರು ಚರ್ಚಿಸಿದ ಇತರ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿವೆ. ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಹಕಾರವು ಪರಿಣತಿ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ವಿನಿಮಯವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಆದರೆ, ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಗಳು ಗಯಾನಾದ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದಕ ನೆಲೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಬಹುದು. ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿನ ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಸಹಕಾರವು ಉದ್ಯಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ, ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಗೆ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಮೂಲಕ ಈ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಪೂರಕವಾಗಬಹುದು.
ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಒಂದು ಅಡಿಪಾಯ: ಭಾರತ ಮತ್ತು ಗಯಾನಾ ತಮ್ಮ ಸಾಮಾನ್ಯ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಅನುಭವ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಜನರ -ಜನರ ಸಂಪರ್ಕಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೂರಿರುವ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಗಯಾನಾದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ಗಣನೀಯ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯು ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವಾಗಿದೆ.
19ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಒಪ್ಪಂದದ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಆಗಮನವು ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ಆಳವಾದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸಂಬಂಧದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತಿದೆ. ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ರಾಜಕೀಯ, ಆರ್ಥಿಕ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳು ಮತ್ತು ಸಹಕಾರಕ್ಕೆ ಬಲವಾದ ಅಡಿಪಾಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಿವೆ.
ಎರಡೂ ದೇಶಗಳು ವ್ಯಾಪಾರ, ಹೂಡಿಕೆ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನೆರವು ಮತ್ತು ಉದಯೋನ್ಮುಖ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸುತ್ತಿವೆ.
ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ನಲ್ಲಿನ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಪಾಲುದಾರರಾಗಿ ಹಂಚಿಕೆಯ ಗುರುತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆದ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಪ್ರಮುಖ ಬಹುಪಕ್ಷೀಯ ವೇದಿಕೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಶೀಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ, ಸಮಾನ ಆರ್ಥಿಕ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ದಕ್ಷಿಣದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಕುರಿತು ಸಹಕಾರವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿವೆ.
ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಕೆರಿಬಿಯನ್ ಜೊತೆ ಭಾರತದ ಸಂಬಂಧ ವಿಸ್ತರಣೆ: ಜೈಶಂಕರ್-ಅಲಿ ಸಭೆಯ ಇತ್ತೀಚಿನ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಕೆರಿಬಿಯನ್ ಜೊತೆ ತನ್ನ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಭಾರತದ ವಿಶಾಲ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
ಭೌಗೋಳಿಕ ಅಂತರವು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಹಲವಾರು ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂವಹನದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಿದ್ದರೂ, ನವದೆಹಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ, ಹೂಡಿಕೆ, ಇಂಧನ ಸಹಕಾರ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನೆರವು ಮತ್ತು ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಮೂಲಕ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಗಯಾನಾದ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಆರ್ಥಿಕತೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅದರ ಕಡಲಾಚೆಯ ತೈಲ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ, ಈ ವಿಶಾಲ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ದೇಶದ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿರುವ ಇಂಧನ ವಲಯ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಹೂಡಿಕೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ತನ್ನ ಆರ್ಥಿಕ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
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