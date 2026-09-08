ETV Bharat / international

ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದ ತೈಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಹೌತಿಗಳಿಂದ ದಾಳಿ: 73 ಮಂದಿಗೆ ಗಾಯ

ಸೌದಿಯ ಅಬ್ಹಾ, ಜಜಾನ್, ನಜ್ರಾನ್ ಮತ್ತು ಖಮಿಸ್ ಮುಶೈತ್ ನಗರಗಳಲ್ಲಿನ ತೈಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಹೌತಿಗಳು ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.

Houthi Attacks On Saudi Arabia Ignite Fires At Oil Facilities And Wound 73 People
ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದ ಮೇಲೆ ಹೌತಿಗಳ ದಾಳಿ (AP)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 8, 2026 at 4:38 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಕೈರೋ ಈಜಿಪ್ಟ್​: ಅಮೆರಿಕದ ಮಿತ್ರ ಪಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದ ಮೇಲೆ ಇರಾನ್​ ಬೆಂಬಲಿತ ಯೆಮೆನ್​ನ ಹೌತಿಗಳು ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದು, 70 ಮಂದಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿನ ದಕ್ಷಿಣ ಪ್ರದೇಶದ ಹಲವು ತೈಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ಮುಗಿಲೆತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಯೆಮೆನ್​ನಲ್ಲಿ ಸೌದಿ ಬೆಂಬಲಿತ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಡೆ ಮತ್ತು ಹೌತಿಗಳ ನಡುವೆ ಸಂಘರ್ಷಗಳು ಆರಂಭವಾದ ವಾರದ ಬಳಿಕ ಈ ದಾಳಿ ನಡೆದಿದೆ. ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಮತ್ತು ಹೌತಿಗಳ ನಡುವಿನ ಹೋರಾಟವು ಅರೇಬಿಯನ್ ಪರ್ಯಾಯ ದ್ವೀಪದ ತೈಲ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಮಾರ್ಗವಾದ ಬಾಬ್ ಅಲ್ ಮಂಡೇಬ್ ಜಲಸಂಧಿಯ ಮೂಲಕ ಸಾಗಣೆಯ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದೆ. ತೈಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಹೌತಿಳು ನಡೆಸಿದ ದಾಳಿಯಿಂದಾಗಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಅವುಗಳ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಯೆಮೆನ್‌ನ ಪಶ್ಚಿಮ ಕರಾವಳಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಕಡೆ ಸಂಘರ್ಷ ತೀವ್ರಗೊಂಡಿದ್ದು, ಹೊದೈದಾ, ತೈಜ್ ಮತ್ತು ಬೈದಾ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತಾವು ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಡೆಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಹೌತಿ ಬಂಡುಕೋರರು ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದ ತೈಲ ಸ್ಥಾವರಗಳು ಮತ್ತು ಟ್ಯಾಂಕರ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಸೌದಿಯ ಅಬ್ಹಾ, ಜಜಾನ್, ನಜ್ರಾನ್ ಮತ್ತು ಖಮಿಸ್ ಮುಶೈತ್ ನಗರಗಳಲ್ಲಿನ ನಾಗರಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ನಡೆಸಿದ ಈ ದಾಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಸೇರಿದಂತೆ 73 ಮಂದಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸೌದಿ ನೇತೃತ್ವದ ಮೈತ್ರಿಕೂಟದ ವಕ್ತಾರ ಮೇಜರ್ ಜನರಲ್ ತುರ್ಕಿ ಅಲ್-ಮಲ್ಕಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ತೈಲ ಸಂಸ್ಕರಣಾಗಾರಗಳಲ್ಲಿ ಜಜಾನ್ ಸಂಸ್ಕರಣಾಗಾರವೂ ದಾಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿದೆ. ಮಂಗಳವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ನಂದಿಸುವ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದರು ಎಂದು ಸಚಿವಾಲಯ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಈ ದಾಳಿಗಳು ರಾಜ್ಯದ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವದ ಸ್ಪಷ್ಟ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿನ ನಾಗರಿಕರು ಹಾಗೂ ನಿವಾಸಿಗಳ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ನೇರ ಬೆದರಿಕೆಯಾಗಿವೆ ಎಂದು ಮಲ್ಕಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಯೆಮೆನ್‌ನ ಉತ್ತರದ ಜೌಫ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಜೈಲೊಂದರ ಮೇಲೆ ನಡೆದ ವೈಮಾನಿಕ ದಾಳಿಗೆ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾವೇ ಕಾರಣ ಎಂದು ಬಂಡುಕೋರರು ಆರೋಪಿಸಿದ ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳ ನಂತರ ಈ ದಾಳಿಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ಯೆಮೆನ್‌ನ ಹಝೆಮ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಮಗುವೊಂದೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಕನಿಷ್ಠ ಏಳು ಮಂದಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಏಳು ಮಂದಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದರು ಎಂದು ಹೌತಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ: ಹೌತಿ ಡ್ರೋನ್ ದಾಳಿ: ಅಧಿಕಾರಿ ಸೇರಿ 18 ಯೆಮೆನ್ ಸೈನಿಕರು ಸಾವು

ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರದ ಬಾಬ್ ಅಲ್ - ಮಂಡೇಬ್ ಜಲಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಹಡಗಿನ ಮೇಲೆ ಹೌತಿ ಬಂಡುಕೋರರ ದಾಳಿ: 6 ಮಂದಿ ಸಾವು

TAGGED:

HOUTHI
HOUTHI AND SAUDI
SAUDI ARABIA OIL FACILITY
HOUTHI ATTACKS ON SAUDI ARABIA
HOUTHI ATTACKS ON SAUDI ARABIA

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.