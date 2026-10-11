ಸೌದಿ - ಹೌತಿ ಸಂಘರ್ಷ; ರಿಯಾದ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ 12 ಮಂದಿ ಸಾವು, 300ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರಿಗೆ ಗಾಯ
ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಮೇಲೆ ಹೌತಿ ಬಂಡುಕೋರರ ದಾಳಿ ತೀವ್ರಗೊಂಡಿದೆ. ಶನಿವಾರ ನಡೆದ ಕ್ಷಿಪಣಿ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ 12 ಮಂದಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದರೆ, 300ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : October 11, 2026 at 8:13 AM IST
ರಿಯಾದ್: ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದ ರಾಜಧಾನಿ ರಿಯಾದ್ನಲ್ಲಿರುವ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಮೇಲೆ ನಡೆದ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 12 ಮಂದಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದರೆ, 300ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸೌದಿ ನಾಗರಿಕ ವಿಮಾನಯಾನ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. ನೆರೆಯ ಯೆಮೆನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಇರಾನ್ ಬೆಂಬಲಿತ ಹೌತಿ ಬಂಡುಕೋರರೇ ಈ ದಾಳಿಗೆ ಕಾರಣ ಎಂದು ಸೌದಿ ನೇತೃತ್ವದ ಮೈತ್ರಿಕೂಟ ಆರೋಪಿಸಿದೆ.
ಹೌತಿಗಳು ಮತ್ತು ಸೌದಿ ಬೆಂಬಲಿತ ಯೆಮೆನ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಡೆಗಳ ನಡುವೆ ತೀವ್ರಗೊಂಡ ಸಂಘರ್ಷದ ಭಾಗವಾಗಿ, ಗಲ್ಫ್ ಅರಬ್ ದೇಶವೊಂದರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅತ್ಯಂತ ಮಾರಣಾಂತಿಕ ದಾಳಿ ಇದಾಗಿದೆ.
#Statement | Follow-up on the attack targeting King Khalid International Airport in Riyadh. #GACA https://t.co/aTPAb8ImDx— هيئة الطيران المدني (@ksagaca) October 10, 2026
ದೇಶೀಯ ವಿಮಾನಗಳಿಗಾಗಿ ಟರ್ಮಿನಲ್ 3 ಮತ್ತು 4 ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕಿಂಗ್ ಖಾಲಿದ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಸಂಕೀರ್ಣಕ್ಕೆ ಕ್ಷಿಪಣಿಯೊಂದು ಅಪ್ಪಳಿಸಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು 'ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ಪ್ರೆಸ್'ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮೃತಪಟ್ಟವರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ವರು ಸೌದಿ ಪ್ರಜೆಗಳು ಹಾಗೂ ಇಬ್ಬರು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಪ್ರಜೆಗಳು, ಒಬ್ಬ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೀನಿಯನ್, ಒಬ್ಬ ಅಮೆರಿಕನ್ ಪ್ರಜೆ, ಓರ್ವ ಈಜಿಪ್ಟ್ ಪ್ರಜೆ, ಓರ್ವ ಜೋರ್ಡಾನ್ ಪ್ರಜೆ, ಓರ್ವ ಸಿರಿಯನ್ ಮತ್ತು ಓರ್ವ ಸುಡಾನ್ ಪ್ರಜೆ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸೌದಿ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಗಾಯಗೊಂಡವರಿಗೆ ವಿವಿಧ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ.
ಈ ದಾಳಿಯ ನಂತರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾದ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಹೊರಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮತ್ತೊಂದು ವಾಹನ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
'I WILL BE SPEAKING TO HIM [MBS]' — Trump on HOUTHI ATTACK on RIYADH AIRPORT 'What happened in SAUDI ARABIA is NOT ACCEPTABLE!' https://t.co/oqhyOXqHuD— RT (@RT_com) October 11, 2026
ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನು? ಕಳೆದ ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಮೇಲೆ ನಡೆದ ಹಲವಾರು ದಾಳಿಗಳ ಪೈಕಿ ಇದೂ ಒಂದಾಗಿದ್ದು, ಹೌತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಯುದ್ಧವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾಕ್ಕೆ, ಮಿಲಿಟರಿ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುವಂತೆ ಅಮೆರಿಕ ಸೇರಿದಂತೆ ತನ್ನ ಮಿತ್ರರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರಲು ಈ ಘಟನೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ದಾಳಿಯಾದ ಕೆಲ ಹೊತ್ತಿನ ಬಳಿಕ, ಬಂಡುಕೋರರ ವಿರುದ್ಧದ ಸೌದಿ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿದರು. "ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತೇವೆ," ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. "ಇತ್ತೀಚಿನ ದಾಳಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಈಗಷ್ಟೇ ತಿಳಿದಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ನಂತರ ಮಾತನಾಡಿದ ಟ್ರಂಪ್, ಯುವರಾಜ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬಿನ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಯೋಜಿಸಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು ಮತ್ತು "ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವುದು ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಹ ಘಟನೆಯಲ್ಲ" ಎಂದರು. ಅಮೆರಿಕ ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಲಿದೆಯೇ ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ, ನೋಡೋಣ, ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
The United States strongly condemns the recent attacks on the Kingdom of Saudi Arabia by the terrorist Houthis, including today’s strike on King Khalid International Airport in Riyadh that took numerous innocent lives, including an American citizen. These reprehensible attacks demonstrate a blatant disregard for innocent civilian life. They must stop now. We stand with the Kingdom of Saudi Arabia and its people and extend our condolences to the victims and their families.— Secretary Marco Rubio (@SecRubio) October 10, 2026
ಈ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ಪ್ರಜೆಯೊಬ್ಬರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವುದನ್ನು ಅಮೆರಿಕದ ವಿದೇಶಾಂಗ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಾರ್ಕೊ ರೂಬಿಯೊ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದ ಪೋಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ ದೃಢಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಈ ದಾಳಿಯನ್ನು ಖಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ಈ ಖಂಡನೀಯ ದಾಳಿಗಳು ಮುಗ್ಧ ನಾಗರಿಕರ ಜೀವದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತವೆ. ಹೌತಿಗಳು ಈಗಲೇ ಈ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
'ಯುದ್ಧ ಅಪರಾಧ' : ಹೌತಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುವ ಸೌದಿ ನೇತೃತ್ವದ ಒಕ್ಕೂಟವು ಈ ದಾಳಿಯನ್ನು ಖಂಡಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನು "ಸಂಪೂರ್ಣ ಯುದ್ಧ ಅಪರಾಧ" ಎಂದು ಕರೆದಿದೆ ಮತ್ತು ತಕ್ಕ ಎದುರೇಟು ನೀಡುವುದಾಗಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ರವಾನಿಸಿದೆ.
ಶನಿವಾರ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಹೌತಿ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿರುವ ಯೆಮೆನ್ ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸನಾ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಹೌತಿ ಬಂಡುಕೋರರಿಂದ ಯಾವುದೇ ತಕ್ಷಣದ ಹೇಳಿಕೆ ಹೊರಬಿದ್ದಿಲ್ಲ.
ವಾರದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕಿಂಗ್ ಖಾಲಿದ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಮೇಲೆ ನಡೆದ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಪೈಲಟ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಮೂವರು ಸೌದಿಗಳು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೌತಿಗಳು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೌದಿ ನೇತೃತ್ವದ ಒಕ್ಕೂಟವು ಹೌತಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಮುಖ ಮಿಲಿಟರಿ ದಾಳಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ವಾರದಲ್ಲಿ ಸೌದಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳು, ಮಿಲಿಟರಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ತೈಲ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿವೆ.
ಶನಿವಾರ ಸೌದಿ ನಾಗರಿಕ ವಿಮಾನಯಾನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಭದ್ರತೆ ಇತ್ತು, ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರವೇಶದ್ವಾರಗಳನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಬೇರೆಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಫ್ಲೈಟ್ರಡಾರ್ 24 ಟ್ರ್ಯಾಕರ್ ಹೇಳಿದೆ. ಅಮೆರಿಕ, ಬ್ರಿಟನ್, ಜರ್ಮನಿ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮತ್ತು ಕೆನಡಾ ಸೇರಿದಂತೆ ದೇಶಗಳು ತಮ್ಮ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಬರದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿವೆ.
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