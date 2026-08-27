ನೇಪಾಳ ಪ್ರವಾಹ: ಒಂದೇ ನಗರದಲ್ಲಿ 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ನಾಪತ್ತೆ; ಪತ್ನಿ, ಮಗನಿಗಾಗಿ ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕನ ರೋದನ
ಭೀಕರ ಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ನೇಪಾಳ ತತ್ತರಿಸಿದೆ. ನೂರಾರು ಜನ ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಹಲವರು ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
Published : August 27, 2026 at 2:51 PM IST
ಕಠ್ಮಂಡು: ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಮಹಾ ಪ್ರವಾಹ ಘೋರ ದುರಂತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಭಾರಿ ಸಾವು ನೋವು ಉಂಟಾಗಿದ್ದು, ಜನಜೀವನ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತವಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಭಾರತೀಯರು ಸೇರಿದಂತೆ ನೂರಾರು ಜನ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದು, ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಭರದಿಂದ ಸಾಗಿದೆ.
ನೇಪಾಳದ ರಸುವಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಭೋಟೆ ಕೋಶಿ ನದಿಯ ದಡದಲ್ಲಿರುವ ಸಯಾಬ್ರು ಬೆನ್ಸಿ ಪಟ್ಟಣದ ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕ ಚೆವಾಂಗ್ ಲಾಮಾ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಮತ್ತು ಮಗ ಕೂಡ ಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕುತ್ತಲೇ ಚೆವಾಂಗ್ ಲಾಮಾ ಅವರು ಪತ್ನಿ ಮತ್ತು ಮಗನ ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದ ದೃಶ್ಯ ಮನಕಲುಕುವಂತಿದೆ.
ಧಾರಾಕಾರ ಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿ ಇವರ ಹೋಟೆಲ್ ಸೇರಿ ನಗರ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಳುಗಿಹೋಗಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣೆಯಾದ 100 ಜನರಲ್ಲಿ ಪತ್ನಿ ಮತ್ತು ಮಗ ಕೂಡ ಇರುವುದು ಚೆವಾಂಗ್ ಲಾಮಾ ಅವರ ದುಃಖವನ್ನು ನೂರ್ಮಡಿಗೊಳಿಸಿದೆ.
"ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಮಗ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಅವರು ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕುತ್ತಲೇ ದೂರವಾಣಿ ಮೂಲಕ ETV ಭಾರತ್ಗೆ ಚೆವಾಂಗ್ ಲಾಮಾ ತಿಳಿಸಿದರು.
"ನಮ್ಮ ಹೋಟೆಲ್ ಕಟ್ಟಡ ಮತ್ತು ಇಡೀ ಪಟ್ಟಣವು ಕೊಚ್ಚಿಹೋಗಿದೆ. ಏನೂ ಉಳಿದಿಲ್ಲ. ಈ ಪ್ರವಾಹವು ಭೀಕರವಾಗಿತ್ತು, ನಾನು ನೋಡಿದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಪ್ರವಾಹ ಇದಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಹೋಟೆಲ್ನಿಂದ ಸುಮಾರು 50 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರದ ವರೆಗೆ ನೀರು ಹೋಗಿತ್ತು." ಎಂದು ಪ್ರವಾಹ ಭೀಕರತೆಯನ್ನು ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರವಾಹದ ಬೆನ್ನ್ಲಲೇ ತೀವ್ರ ಶೋಧ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಭೋಟೆ ಕೋಶಿ ನದಿಯ ಪಾತ್ರದ ಹಳ್ಳಿಗಳು ಮತ್ತು ಪಟ್ಟಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಸಾವುನೋವು ಸಂಭವಿಸಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಶಂಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನು ರಸುವಾ, ನುವಕೋಟ್ ಮತ್ತು ಧಾಡಿಂಗ್ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ತತ್ತರಿಸಿವೆ. ಕಠ್ಮಂಡು - ರಸುವ ಹೆದ್ದಾರಿಯ ಒಂದು ಭಾಗ ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ಸೇತುವೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳು ಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿ ಕೊಚ್ಚಿಹೋಗಿವೆ.
"ತ್ರಿಶೂಲಿ ಪಟ್ಟಣದ ಧುಂಗೆ ಬಜಾರ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾಶವಾಗಿದೆ. ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಸೇತುವೆ ಮತ್ತು ತೂಗು ಸೇತುವೆ ಇಲ್ಲವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಕಠ್ಮಂಡು-ರಸುವಾ ಹೆದ್ದಾರಿಯ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಬಿದೂರ್ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಪ್ರದೀಪ್ ಥಪಾಲಿಯಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ರಸುವಾವರೆಗಿನ ಯಾವುದೇ ಮನೆಗಳು ಉಳಿದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲವೂ ಸರ್ವನಾಶವಾಗಿದೆ. ಇದು ತಾವು ಕಂಡ ಅತ್ಯಂತ ಕೆಟ್ಟ ಪ್ರವಾಹ ಎಂದು ಇಲ್ಲಿಯ ಜನರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಮಧ್ಯ ನೇಪಾಳದ ಬಾಗ್ಮತಿ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ನುವಕೋಟ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪತ್ರಕರ್ತ ಶಕ್ತಿಮಯ ತಮಾಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರವಾಹ ಪೀಡಿತ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವವರಿಗೆ ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ನೆರೆಯ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಚೀನಾದೊಂದಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ನಿರಂತರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ನೇಪಾಳ ಸರ್ಕಾರಿ ವಕ್ತಾರ ಸಸ್ಮಿತ್ ಪೋಖರೆಲ್ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಹಠಾತ್ ಭೀಕರ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಉಂಟಾದ ಹಾನಿ ಮತ್ತು ವಿನಾಶದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇವರೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:
ನೇಪಾಳ ಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟವರ ಸಂಖ್ಯೆ 177ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ; 300 ಭಾರತೀಯರು ನಾಪತ್ತೆ: ಮುಂದುವರಿದ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ