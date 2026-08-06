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ಒಮಾನ್​ ಜೊತೆಗಿನ ಹಾರ್ಮುಜ್ ಒಪ್ಪಂದ ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದ ಇರಾನ್

ಯಾವುದೇ ಬಾಹ್ಯ ಶಕ್ತಿಯು ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಅದು ಸಿದ್ಧವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಎಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಬಕೈ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

Hormuz Deal With Oman In Final Stages, Says Iran
ಒಮಾನ್​ ಜೊತೆಗಿನ ಹಾರ್ಮುಜ್ ಒಪ್ಪಂದ ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದ ಇರಾನ್ (AFP)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 6, 2026 at 7:44 AM IST

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ಟೆಹ್ರಾನ್​, ಇರಾನ್: ಇರಾನ್ ಮತ್ತು ಒಮಾನ್​ ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ತೆರೆಯಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿವೆ ಮತ್ತು ಜಂಟಿ ಹೇಳಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಟೆಹ್ರಾನ್‌ನ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯದ ವಕ್ತಾರ ಎಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಬಕೈ ಬುಧವಾರ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮಸ್ಕತ್ ಮತ್ತು ಟೆಹ್ರಾನ್ ಹಾರ್ಮುಜ್​ ಜಲಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ ಮಾರ್ಗಕ್ಕಾಗಿ ಭೌಗೋಳಿಕ ನಿರ್ದೇಶಾಂಕಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿವೆ ಮತ್ತು ಜಂಟಿ ಹೇಳಿಕೆಯು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮತ್ತು ಕರಡು ರಚನೆಯ ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಐಆರ್‌ಎನ್‌ಎ ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದೆ.

ಯಾವುದೇ ಬಾಹ್ಯ ಶಕ್ತಿಯು ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಅದು ಸಿದ್ಧವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಎಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಬಕೈ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಹೇಳಿಕೆಯು ಮಾತುಕತೆಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ ಮುಖ್ಯ ಪರಿಗಣನೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ ಎಂದು ಐಆರ್‌ಎನ್‌ಎ ಬಕೈ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.

ಒಪ್ಪಂದದ ಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಒಮಾನ್​ ನಿಂದ ಯಾವುದೇ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ದೃಢೀಕರಣವಿಲ್ಲ. ಮಾಹಿತಿಯುಕ್ತ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ, ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಇರಾನ್-ನಿಯಂತ್ರಿತ ಹಡಗು ಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕ ಒಳಬರುವ ಕಡಲ ಸಂಚಾರವನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಹೊರಹೋಗುವ ಸಂಚಾರದ ಮೇಲೆ ಗೋಚರತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಹಾಗೂ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಸಂಚಾರ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಸ್ನಿಮ್ ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಬಕೈ ಹೇಳಿಕೆ ಆಧರಿಸಿ ಹೇಳಿದೆ.

ಈ ಹಿಂದೆ, ಮಸ್ಕತ್ ಮತ್ತು ಟೆಹ್ರಾನ್ ಎರಡೂ ಕರಾವಳಿ ದೇಶಗಳ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಭದ್ರತಾ ಕಾಳಜಿಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಒಂದೇ ಮಧ್ಯಂತರ ಕಾರಿಡಾರ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಉತ್ತರ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಿವೆ ಎಂದು IRNA ಸಹ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.

ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಕೊಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುವ ಮಾರ್ಗವು ಇರಾನಿನ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರಿಡಾರ್ ಮೂಲಕ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನಿರ್ಗಮನವು ಒಮಾನಿ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಸಾಗರ ಸಾರಿಗೆಯನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸಲು ಅವರು ಸೇವಾ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ವಿಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಟೋಲ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಅಂತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾನೂನಿನ ಅಡಿ ಕಾನೂನುಬಾಹಿರವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಈ ನಿಯಮಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಇರಾನ್​ ಮಾತುಕತೆಯ ಟೇಬಲ್​ ಗೆ ಬರದಿದ್ದರೆ ಹಾಗೂ ಸೂಕ್ತ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬರದಿದ್ದರೆ ಭೀಕರ ಪರಿಣಾಮ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಇರಾನ್​ ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೂಡಾ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

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