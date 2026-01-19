ETV Bharat / international

ದಕ್ಷಿಣ ಸ್ಪೇನ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೈ ಸ್ಪೀಡ್ ರೈಲುಗಳು ಡಿಕ್ಕಿ: 21 ಸಾವು, 70ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಮಂದಿಗೆ ಗಾಯ

ದಕ್ಷಿಣ ಸ್ಪೇನ್‌ನ ಬಾರ್ಸಿಲೋನಾದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಸಂಜೆ ಎರಡು ಹೈ ಸ್ಪೀಡ್ ರೈಲುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಸಂಭವಿಸಿದೆ.

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : January 19, 2026 at 9:24 AM IST

ಬಾರ್ಸಿಲೋನಾ(ಸ್ಪೇನ್‌): ಹೈಸ್ಪೀಡ್​ ರೈಲೊಂದು ಹಳಿತಪ್ಪಿ ವಿರುದ್ಧ ದಿಕ್ಕಿನ ಟ್ರ್ಯಾಕ್‌ಗೆ ಹಾರಿ, ಮುಂಬರುವ ರೈಲಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ಕನಿಷ್ಠ 21 ಮಂದಿ ಮೃತಪಟ್ಟು, ಹಲವಾರು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಗಾಯಗೊಂಡಿರುವ ಘಟನೆ ದಕ್ಷಿಣ ಸ್ಪೇನ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ನಡೆದಿದೆ.

ಸುಮಾರು 300 ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿದ್ದ ಮಲಗಾ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಡ್ರಿಡ್ ಪಟ್ಟಣಗಳ ನಡುವಿನ ರೈಲು ಸಂಜೆ 7:45ಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಡೋಬಾದಿಂದ ಹೊರಟಿತ್ತು. ಈ ರೈಲು ಹಳಿ ತಪ್ಪಿ ಸುಮಾರು 200 ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿದ್ದ ಮ್ಯಾಡ್ರಿಡ್‌ನಿಂದ ದಕ್ಷಿಣ ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ನಗರವಾದ ಹುಯೆಲ್ವಾಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ರೈಲಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿದೆ ಎಂದು ರೈಲು ನಿರ್ವಾಹಕರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

ಗಾಯಗೊಂಡ 73 ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಆರು ವಿವಿಧ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆಂಡಲೂಸಿಯಾದ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಆಂಟೋನಿಯೊ ಸ್ಯಾನ್ಜ್ ಹೇಳಿದರು.

ಸ್ಪೇನ್‌ನ ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವ ಆಸ್ಕರ್ ಪುಯೆಂಟೆ ಅವರು ತಡರಾತ್ರಿ ಬಳಿಕ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ 21 ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವುದನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅನೇಕರು ಗಾಯಗೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಏರಿಕೆ ಆಗಬಹುದು. ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ನಿಖರ ಕಾರಣ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರೈಲ್ವೇ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ನವೀಕರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಹಳಿ ತಪ್ಪಿದ ರೈಲು ಕೇವಲ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಹಳೆಯದು. ಆ ರೈಲು ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿ ಇರಿಯೊಗೆ ಸೇರಿದ್ದು, ಎರಡನೇ ರೈಲು ಸ್ಪೇನ್‌ನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರೈಲು ಕಂಪನಿ ರೆನ್‌ಫೆಯದ್ದಾಗಿದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿ ಇರಿಯೊ ಘಟನೆಗೆ ವಿಷಾದಿಸಿದ್ದು, ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.

ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ಬ್ರಾಡ್‌ಕಾಸ್ಟರ್ RTVEಯ ಪತ್ರಕರ್ತ ಸಾಲ್ವಡಾರ್ ಜಿಮೆನೆಜ್ ಅವರು ಘಟನೆ ನಡೆದಾಗ ಅದೇ ರೈಲಿನಲ್ಲಿದ್ದರು. ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು, "ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಭೂಕಂಪದಂತೆ ಭಾಸವಾಯಿತು. ರೈಲು ಹಳಿ ತಪ್ಪಿಹೋಯಿತು. ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಕಿಟಕಿಗಳನ್ನು ಒಡೆಯಲು ತುರ್ತು ಸುತ್ತಿಗೆ ಬಳಸಿದರು. ಕೆಲವರು ಗಂಭೀರವಾದ ಗಾಯಗಳಿಲ್ಲದೆ ಹೊರನಡೆದರು" ಎಂದು ಫೋನ್ ಮೂಲಕ ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಿವಿಲ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಮರಿಯಾ ಬೆಲೆನ್ ಮೊಯಾ ರೋಜಾಸ್ ಅವರು, ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ಸ್ಥಳೀಯರು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಪೇನ್‌ನ ಮಿಲಿಟರಿ ತುರ್ತು ಪರಿಹಾರ ಘಟಕಗಳು ಇತರ ರಕ್ಷಣಾ ಘಟಕಗಳ ನಿಯೋಜನೆಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡವು. ರೆಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸಹ ಆರೋಗ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿತು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

