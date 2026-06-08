ದಕ್ಷಿಣ ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 7.8 ತೀವ್ರತೆಯ ಭೂಕಂಪ; ಕೆಲವೆಡೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಸುನಾಮಿ ಅಲೆಗಳು
ದಕ್ಷಿಣ ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಭೂಕಂಪ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದು, ಅದರ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದು ಜನರಲ್ ಸ್ಯಾಂಟೋಸ್ ನಗರದಿಂದ ನೈಋತ್ಯಕ್ಕೆ 13 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
Published : June 8, 2026 at 8:10 AM IST
ಮನಿಲಾ(ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ್): ಸೋಮವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾದ 7.8 ತೀವ್ರತೆಯ ಭೂಕಂಪವು ದಕ್ಷಿಣ ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ್ನ ಕೆಲ ಭಾಗವನ್ನು ನಡುಗಿಸಿತು. ಇದರಿಂದ ಪ್ರಮುಖ ಕರಾವಳಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟಾಗಿದ್ದು, ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತಗೊಂಡಿತು. ಬೆಳಗ್ಗೆ 7:37ಕ್ಕೆ ಭೂಕಂಪ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದು, ಸಮೀಪದ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ 1 ಮೀಟರ್ (3 ಅಡಿ) ಸುನಾಮಿ ಅಲೆಗಳು ಎದ್ದಿವೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸುನಾಮಿ ಭೀತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ಜನರು ತಕ್ಷಣ ಎತ್ತರದ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ತೆರಳುವಂತೆ ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಫರ್ಡಿನಾಂಡ್ ಮಾರ್ಕೋಸ್ ಜೂನಿಯರ್ ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಮಲೇಷಿಯಾದಲ್ಲೂ ಸಹ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿನ ನಿವಾಸಿಗಳು ಮುಂಜಾಗ್ರತೆ ವಹಿಸುವಂತೆ ಅಲ್ಲಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಭೂಕಂಪನದ ತೀವ್ರತೆಗೆ ಹಲವೆಡೆ ಬೃಹತ್ ಕಟ್ಟಡಗಳು ನಡುಗಿದ್ದು, ಸಾಕಷ್ಟು ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿವೆ. ಕಟ್ಟಡಗಳ ಅವಶೇಷಗಳು ರಸ್ತೆಗಳ ತುಂಬೆಲ್ಲಾ ಬಿದ್ದಿರುವ ದೃಶ್ಯಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿವೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಕಂಪನದಿಂದ ಭಯಬಿದ್ದ ಜನರು ಮನೆಗಳಿಂದ ಹೊರಗೆ ಓಡಿಬಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಭೂಕಂಪದಿಂದ ಇದುವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಾವುನೋವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ದಕ್ಷಿಣ ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ್ನ ವಾಣಿಜ್ಯ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿರುವ 700,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರಿರುವ ನಗರವಾದ ಜನರಲ್ ಸ್ಯಾಂಟೋಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡವೊಂದು ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದಿದೆ. ಘಟನೆಯಿಂದ ಜನರು ಅವಶೇಷಗಳಡಿ ಸಿಲುಕಿರುವ ಹಾಗೂ ಗಾಯಗೊಂಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ.
ಈ ವರ್ಷ ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ್ಗೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಿದ ಪ್ರಬಲ ಭೂಕಂಪ ಇದಾಗಿದ್ದು, ಜನರಲ್ ಸ್ಯಾಂಟೋಸ್ನ ನೈಋತ್ಯಕ್ಕೆ 13 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ (8 ಮೈಲಿ) ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರಿತವಾಗಿದೆ. 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ (6.2 ಮೈಲಿ) ಆಳದಲ್ಲಿರುವ ಕೊಟಾಬಾಟೊ ಕಂದಕದಲ್ಲಿನ ಚಲನೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಎಂದು ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ್ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಮತ್ತು ಭೂಕಂಪಶಾಸ್ತ್ರ ಸಂಸ್ಥೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ 7:37ಕ್ಕೆ ಭೂಕಂಪ ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ಟೆರೆಸಿಟೊ ಬಾಕೊಲ್ಕೋಲ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಮನಿಲಾದಲ್ಲಿರುವ DZRH ರೇಡಿಯೋ ಕೇಂದ್ರವು ತನ್ನ ಪ್ರಾಂತೀಯ ಶಾಖೆ ಇದ್ದ ಸಣ್ಣ ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಟ್ಟಡ ಭಾಗಶಃ ಕುಸಿದುಬಿದ್ದಿದೆ. ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನೆಲ ಮಹಡಿಗೆ ಧಾವಿಸಿದ್ದು, ಯಾರಿಗೂ ತೊಂದರೆಯಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಕಚೇರಿ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಭೂಕಂಪದಿಂದಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ಅಂತಸ್ತಿನ ಕಚೇರಿ ಕಟ್ಟಡದ ಅವಶೇಷಗಳಲ್ಲಿ ಇತರರು ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆಯೇ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ. ಇತರ ಕಟ್ಟಡಗಳಿಂದ ಅವಶೇಷಗಳು ಬಿದ್ದವು, ಕೆಳಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಟ್ರೈಸಿಕಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ..
ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ್ನ ಕೆಲವು ಕರಾವಳಿಗಳಲ್ಲಿ 3 ಮೀಟರ್ (10 ಅಡಿ) ಎತ್ತರದ ಸುನಾಮಿ ಅಲೆಗಳು ಏಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸುನಾಮಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೇಂದ್ರ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಮಲೇಷ್ಯಾದ ಕೆಲವು ಕರಾವಳಿಗಳಲ್ಲಿ 1 ಮೀಟರ್ (3 ಅಡಿ) ಎತ್ತರದ ಅಲೆಗಳು ಕಂಡುಬರಲಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸುಲ್ತಾನ್ ಕುದಾರತ್ ಮತ್ತು ಸಾರಂಗನಿ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಭೂ-ಆಧಾರಿತ ಸುನಾಮಿ ಕಾವಲು ಕೇಂದ್ರಗಳು 1 ಮೀಟರ್ (3 ಅಡಿ) ಅಲೆಗಳನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಿವೆ ಎಂದು ಬಾಕೊಲ್ಕೋಲ್ ಹೇಳಿದರು. ಒಂದು ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಅಲೆಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿವೆ. ಎಲ್ಲರೂ ದಯವಿಟ್ಟು ಸುನಾಮಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಈಗಲೇ ಎತ್ತರದ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ನಿಮ್ಮ ಜೀವವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಫರ್ಡಿನಾಂಡ್ ಮಾರ್ಕೋಸ್ ಭೂಕಂಪ ಪೀಡಿತ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳ ಜನರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮಲೇಷ್ಯಾದ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆಯು ಬೊರ್ನಿಯೊ ದ್ವೀಪದ ಸಬಾಹ್ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸುನಾಮಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ. ಸಬಾಹ್ ದಕ್ಷಿಣ ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ್ನಿಂದ ಸಮೀಪದಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದ ಸುಲಾವೆಸಿ ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿ 83-ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ (2.7-ಅಡಿ) ಎತ್ತರದ ಸುನಾಮಿ ಅಲೆಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿವೆ.
ತೈವಾನ್, ಜಪಾನ್, ಪಪುವಾ ನ್ಯೂಗಿನಿಯಾ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಪೆಸಿಫಿಕ್ನ ಹಲವಾರು ದ್ವೀಪ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಸಂಭವಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಭೂಕಂಪದ ಸುಮಾರು ಎರಡು ಗಂಟೆಗಳ ನಂತರ ಗುವಾಮ್ಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಹವಾಯಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಬೆದರಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು PTWC ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, 6.1 ತೀವ್ರತೆಯ ನಂತರದ ಕಂಪನಗಳು ಸಂಭವಿಸಿದವು ಎಂದು ಅಮೆರಿಕದ ಭೂವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. 55 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ (34 ಮೈಲುಗಳು) ಆಳದಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಭೂಕಂಪ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಭೂಕಂಪದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳಿಂದ ಹೊರಬರುವ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅದರ ತೀವ್ರತೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ.
ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಭೂಕಂಪ ಪೀಡಿತ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ್, ಸಾಗರದ ಸುತ್ತಲಿನ ಭೂಕಂಪನ ದೋಷಗಳ ಕಮಾನಿನಂತಿರುವ ಪೆಸಿಫಿಕ್ "ರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫೈರ್"ನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಭೂಕಂಪಗಳು ಮತ್ತು ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಸ್ಫೋಟಗಳಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಈ ದ್ವೀಪಸಮೂಹದ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸುಮಾರು 20 ಚಂಡಮಾರುತ ಹಾಗೂ ಉಷ್ಣವಲಯದ ಬಿರುಗಾಳಿಗಳು ಅಪ್ಪಳಿಸುತ್ತವೆ.
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