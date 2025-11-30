ETV Bharat / international

ದಿತ್ವಾ ಚಂಡಮಾರುತದಿಂದ ನಲುಗಿದ ಶ್ರೀಲಂಕಾ: ಭಾರತೀಯ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಹೈಕಮಿಷನ್ ನೆರವು

ದಿತ್ವಾ ಚಂಡಮಾರುತ ಉಂಟಾಗಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸಿಲುಕಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಹೈಕಮಿಷನ್ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮರಳಲು​ ನೆರವು ನೀಡಿದೆ.

ದಿತ್ವಾ ಚಂಡಮಾರುತದಿಂದ ಜಲಾವೃತವಾದ ಪ್ರದೇಶ (ANI)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : November 30, 2025 at 11:24 AM IST

ಕೊಲಂಬೊ (ಶ್ರೀಲಂಕಾ): ಸಿಂಹಳಿಯರ ದೇಶವು ಪ್ರಬಲ ದಿತ್ವಾ ಚಂಡಮಾರುತದ ಆರ್ಭಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿ ನಲುಗಿದೆ. ಭಾರತದ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಕೊಲಂಬೊ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ, ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನೀರನ್ನು ಒದಗಿಸಿದರು. ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವದೇಶಕ್ಕೆ ಮರಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು.

ದಿತ್ವಾ ಚಂಡಮಾರುತವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದ್ದು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದ್ವೀಪ ರಾಷ್ಟ್ರದಾದ್ಯಂತ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಶನಿವಾರ ಸಂಜೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ (ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮಯ) ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಕೇಂದ್ರ (ಡಿಎಂಸಿ) ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಪ್ರಕಟಣೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಗುರುವಾರದಿಂದ 191 ಜನರು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆ 153ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ.

ದಿತ್ವಾ ಚಂಡಮಾರುತದ ನಂತರ, ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರವಾಹ, ಭೂಕುಸಿತ ಮತ್ತು ವಿಮಾನ ರದ್ದತಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಅಗತ್ಯ ಸೇವಾ ಅಡಚಣೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ದ್ವೀಪ ರಾಷ್ಟ್ರವು ಭಾರತೀಯ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.

"ಕೊಲಂಬೊದ ಬಂಡಾರನಾಯಕೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಹಂಗಾಮಿ ಹೈಕಮಿಷನರ್ @DrSatyanjal ಭೇಟಿಯಾದರು. ಹಂಗಾಮಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅವರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಸಹಾಯದ ಭರವಸೆ ನೀಡಿತು. ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ಅವರ ತ್ವರಿತ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು" ಎಂದು ಭಾರತೀಯ ಹೈಕಮಿಷನ್ X ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಹಂಗಾಮಿ ಹೈಕಮಿಷನರ್ ಡಾ. ಸತ್ಯಂಜಲ್ ಪಾಂಡೆ ತೊಂದರೆಗೀಡಾದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು X ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ತಮ್ಮ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೈಕಮಿಷನ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಒದಗಿಸಿದೆ. "ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಕೊಲಂಬೊದ ಬಂಡಾರನಾಯಕೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿರುವ ತುರ್ತು ಸಹಾಯ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ತಮ್ಮ ವಿವರನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು" ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಿದೆ.

ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಯಾವುದೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯದ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಗೀಡಾದ ಭಾರತೀಯ ನಾಗರಿಕರು ತುರ್ತು ಸಂಖ್ಯೆ +94 773727832 ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು. (WhatsApp ಗಾಗಿಯೂ ಸಹ), ಹೈಕಮಿಷನ್ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಹಿಂದಿನ ದಿನ, ಹೈಕಮಿಷನ್ ತಿಳಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, "ತೀವ್ರ ವಾಯು ಸಂಚಾರ ಅಡಚಣೆಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಆಹಾರ, ನೀರು ಮತ್ತು ಇತರೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ". ನವದೆಹಲಿ ತನ್ನ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಲ್ಲದೆ, ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ನೆರೆಯವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಿದೆ.

ತನ್ನ ಆಪರೇಷನ್ ಸಾಗರ್ ಬಂಧು ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಭಾರತ ಶನಿವಾರ ಎರಡು ಮಿಲಿಟರಿ ಸಾರಿಗೆ ವಿಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 21 ಟನ್ ಪರಿಹಾರ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದೆ, ಆರು ಟನ್‌ಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಗತ್ಯ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಮೊದಲ ಕಂತನ್ನು ತಲುಪಿಸಿದ ಒಂದು ದಿನದ ನಂತರ ಈ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ರವಾನಿಸಿದೆ.

ವಿಮಾನವಾಹಕ ನೌಕೆ ಐಎನ್‌ಎಸ್ ವಿಕ್ರಾಂತ್‌ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಚೇತಕ್ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್‌ಗಳು ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿ, ಭಾರತವು 80 ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಪತ್ತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪಡೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಎರಡು ನಗರ ಶೋಧ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ತಂಡಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದೆ. ವಾಯು ಮತ್ತು ಸಮುದ್ರದ ಮೂಲಕ ಒಟ್ಟು 27 ಟನ್ ಪರಿಹಾರ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನದ್ದನ್ನು ರವಾನಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ದಿತ್ವಾ ಚಂಡಮಾರುತಕ್ಕೆ ನಲುಗಿದ ಶ್ರೀಲಂಕಾ; 123 ಮಂದಿ ಸಾವು, ಕನಿಷ್ಠ 130 ಜನರು ಕಣ್ಮರೆ: ನೆರವಿಗೆ ಧಾವಿಸಿದ ಭಾರತ

