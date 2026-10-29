ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ಹೊಸ ದಾಳಿ ಚರ್ಚೆ ನಡುವೆ, ಪೆಂಟಗನ್ನ ಉನ್ನತ ಸೇನಾ ಅಧಿಕಾರಿ ವಜಾ
ಅಮೆರಿಕದ ಜಾಯಿಂಟ್ ಚೀಫ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಫ್ನಲ್ಲಿ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆ, ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ನೀತಿ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿದ್ದ ಸೇನಾ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಜನರಲ್ ಬ್ರೆಟ್ ಸಿಲ್ವಿಯಾ ಅವರನ್ನು ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ವಜಾಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
Published : October 29, 2026 at 5:27 PM IST
ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ (ಅಮೆರಿಕ): ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಲು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿರುವ ನಡುವೆಯೇ, ಅಮೆರಿಕದ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪೀಟ್ ಹೆಗ್ಸೆತ್ ಅವರು ಪೆಂಟಗನ್ನ ಉನ್ನತ ಮಿಲಿಟರಿ ಯೋಜನಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರನ್ನು ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ವಜಾಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ರಕ್ಷಣಾ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಗ್ಸೆತ್ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡ ಬಳಿಕ ಹಲವು ಜನರಲ್ಗಳು ಹುದ್ದೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ವಿಶೇಷ.
ಅಮೆರಿಕ ಜಂಟಿ ಚೀಫ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಫ್ನ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ, ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ನೀತಿ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿದ್ದ ಆರ್ಮಿ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಬ್ರೆಟ್ ಸಿಲ್ವಿಯಾ ಅವರನ್ನು ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಸೇನಾ ವಲಯದಲ್ಲಿ 'J5' ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಈ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ವಜಾಗೊಂಡ ಎರಡನೇ ಜನರಲ್ ಇವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗಿಂತ ಮೊದಲು ಈ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಜನರಲ್ ಜೋಸೆಫ್ ಮೆಕ್ಗೀ ಅವರನ್ನು ಕಳೆದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲು ಹೆಸರೇಳಲಿಚ್ಚಿಸದ ರಕ್ಷಣಾ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು, ಸಿಲ್ವಿಯಾ ಅವರ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಯಾರನ್ನೂ ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿಲ್ಲ. ಅವರನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಲು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣವನ್ನೂ ನೀಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಬಗ್ಗೆ ದಿ ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಪತ್ರಿಕೆ ಮೊದಲೇ ವರದಿ ಮಾಡಿತ್ತು.
ಜಂಟಿ ಸೇನಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವಿಭಾಗದ ವಕ್ತಾರರು ಮಾತನಾಡಿ, "ಕಳೆದ 32 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸೇನೆ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಜನರಲ್ ಬ್ರೆಟ್ ಸಿಲ್ವಿಯಾ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತವೆ. ಮುಂದಿನ ಅವರ ದಿನಗಳು ಖುಷಿಯಾಗಿರಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸಿದ್ದಾರೆ.
J5 ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮತ್ತು ಅವರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಸಂಯುಕ್ತ ಸೇನಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಹಾಗೂ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಮಿಲಿಟರಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತುರವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಇರಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ಹೊಸ ಮಿಲಿಟರಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಟ್ರಂಪ್ ಪದೇ ಪದೇ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇ ಸಿಲ್ವಿಯಾ ಅವರನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸಿಲ್ವಿಯಾ ಅವರು ಜಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಟಾಫ್ಗೆ ಸೇರುವ ಮೊದಲು, ಕೆಂಟುಕಿಯ ಫೋರ್ಟ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ಬೆಲ್ನಲ್ಲಿ 101ನೇ ಏರ್ಬೋರ್ನ್ ಡಿವಿಷನ್ನ ಕಮಾಂಡರ್ ಆಗಿ ಮೇ 2025ರವರೆಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. 'J5' ವಿಭಾಗದ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿಯೂ ನೇಮಕವಾಗಿದ್ದರು.
ಮಧ್ಯಂತರ ಚುನಾವಣೆಗಳ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ಸೇನಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಜರುಗಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಇರಾನ್ ಕೂಡ ದಾಳಿ ನಡೆಸಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಿದ್ಧರಾಗಿರಿ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದ ಹಲವು ದೇಶಗಳಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ದಾಳಿಗಳ ಕುರಿತು ಟ್ರಂಪ್ ಇನ್ನೂ ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಅಮೆರಿಕದ ಮೂರನೇ ವಿಮಾನವಾಹಕ ನೌಕೆ ಮತ್ತು ಸಾವಿರಾರು ಸೈನಿಕರು ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದತ್ತ ಸಾಗಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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