ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಗಾಳಿಯ ಅಬ್ಬರ: 250ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ ವಿಳಂಬ
ಫ್ರೀಡಂ 250 ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮಾಲ್ನಲ್ಲಿರುವ ಗ್ರೇಟ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಫೇರ್ ಬಿಸಿಲಿನ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
By PTI
Published : July 4, 2026 at 6:58 AM IST
ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್: ಅಮೆರಿಕದ ಪೂರ್ವ ಕರಾವಳಿಯಾದ್ಯಂತ ಭಾರಿ ಶಾಖದ ಅಲೆಯ ಅಬ್ಬರ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಹಲವಾರು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬಿರುಸಿನ ಶಾಖದ ಅಲೆಯು ಶುಕ್ರವಾರ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಗ್ರೇಟ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಫೇರ್ ಮುಚ್ಚಲು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರದೇಶಗಳಾದ್ಯಂತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಬಲವಂತವಾಗಿ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿಯಲ್ಲಿ 113 ಡಿಗ್ರಿ ಫ್ಯಾರನ್ಹೀಟ್ (45 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್) ತಲುಪುವ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಇದೆ. ಫ್ರೀಡಂ 250 ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮಾಲ್ನಲ್ಲಿರುವ ಗ್ರೇಟ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಫೇರ್ ಬಿಸಿಲಿನ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
ನಮ್ಮ ಅತಿಥಿಗಳು, ಸ್ವಯಂಸೇವಕರು, ಪ್ರದರ್ಶಕರು, ಮಾರಾಟಗಾರರು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಯೋಗಕ್ಷೇಮವು ನಮ್ಮ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಆದ್ಯತೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಆಡಳಿತ-ಬೆಂಬಲಿತ ಗುಂಪು ಎಕ್ಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಶಾಖದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ವರ್ಜೀನಿಯಾದ ಲೀಸ್ಬರ್ಗ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಮೇರಿಲ್ಯಾಂಡ್ನ ಲಾರೆಲ್ ಮತ್ತು ಟಕೋಮಾ ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಮೆರವಣಿಗೆಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸುಡುವ ಬಿಸಿಲಿನ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ವಾರ್ಷಿಕ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ನಾಲ್ಕನೇ ಸಂಗೀತ ಕಚೇರಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಸಂಜೆ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಯುಎಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯುಎಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ನ ವೆಸ್ಟ್ ಲಾನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಈ ಸಂಗೀತ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಟಿ ಲಾಬೆಲ್ಲೆ, ಅಲನ್ ಜಾಕ್ಸನ್, ಚಿಕಾಗೋ, ಕೂಲ್ & ದಿ ಗ್ಯಾಂಗ್, ಹಾಗೆಯೇ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸಿಂಫನಿ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ, ಯುಎಸ್ ಆರ್ಮಿ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಪರ್ಶಿಂಗ್ಸ್ ಓನ್, ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ನ ಕೋರಲ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಸೊಸೈಟಿ ಮತ್ತು ಜಂಟಿ ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಗಳ ಕೋರಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರರು ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ತೀವ್ರವಾದ ಶಾಖದ ಕಾರಣ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪೊಲೀಸರು ಗುರುವಾರ ಸಂಜೆ ಸಂಗೀತ ಕಚೇರಿಯ ಪೂರ್ವಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಹಾಜರಾಗುವುದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಸಂಗೀತ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನದಂದು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಜುಲೈ 3 ರಂದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಡಂ 250 ಪಟಾಕಿ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಜುಲೈ 4 ಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಬೋಸ್ಟನ್ನಿಂದ ಪೆನ್ಸಿಲ್ವೇನಿಯಾದ ನಾರ್ರಿಸ್ಟೌನ್ ಮತ್ತು ಗೆಟ್ಟಿಸ್ಬರ್ಗ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಿಲಿಟರಿ ಪಾರ್ಕ್ವರೆಗೆ ಏರುತ್ತಿರುವ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ಸರಿಹೊಂದಿಸಲು ಯೋಜನೆಗಳು ಬದಲಾಗುತ್ತಿದ್ದವು. ಅತಿಯಾದ ಶಾಖದಿಂದಾಗಿ ಆಮ್ಟ್ರಾಕ್ ಈಶಾನ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ರೈಲುಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ನಿವಾಸಿಗಳು ತಮ್ಮ ಎಸಿಗಳನ್ನು 78 ಡಿಗ್ರಿ ಎಫ್ (25.5 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್) ಗೆ ಹೊಂದಿಸುವಂತೆ ಮತ್ತು ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿಲ್ಲದ ದೀಪಗಳು/ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡುವಂತೆ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಮೇಯರ್ ಮಮ್ದಾನಿ ಮಾಡಿದ ಮನವಿಯು ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ನರಿಗೆ ಅಪಹಾಸ್ಯಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:
ಕ್ರೂಸ್ ಹಡಗಿನಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಂಟವೈರಸ್ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಹರಡುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಗ್ಗಿದೆ: WHO ಘೋಷಣೆ
ಸಿರಿಯಾದ ಡಮಾಸ್ಕಸ್ ಕೆಫೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಂಬ್ ಸ್ಫೋಟ; 9 ಸಾವು ಹಲವರಿಗೆ ಗಾಯ
ರೂಬಿ ಪ್ರಿನ್ಸೆಸ್ ಹಡಗಿನಲ್ಲಿದ್ದ 125 ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಸೋಂಕು: ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ಅನಾರೋಗ್ಯ, ಹೆಚ್ಚಿದ ಭೀತಿ