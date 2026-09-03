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ಅಮೆರಿಕದ 250ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ಟ್ರಂಪ್​ ನಾಣ್ಯ!: ಈ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಟೀಕೆ

ಚಿನ್ನದ ಬಣ್ಣದ ಟ್ರಂಪ್​ ಮುಖ ಮುದ್ರೆ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ನಾಣ್ಯ ಇದೀಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಟೀಕೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದೆ.

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ಅಮೆರಿಕ 250ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ಟ್ರಂಪ್​ ನಾಣ್ಯ (AP)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 3, 2026 at 2:58 PM IST

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ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್: ಅಮೆರಿಕ 250ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿಸಲು 1 ಡಾಲರ್​ನ ನಾಣ್ಯವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷ ಎಂದರೆ, ಈ ಒಂದು ಡಾಲರ್​ ನಾಣ್ಯದ ಒಂದು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್​ ಟ್ರಂಪ್​ ಮುಖಚಿತ್ರವಿದ್ದರೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಅಮೆರಿಕದ ಮಹಾಮುದ್ರೆ ಇದೆ ಎಂದು ಯುಎಸ್​ ಮಿಂಟ್​ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.

ಚಿನ್ನದ ಬಣ್ಣದ ಈ ನಾಣ್ಯದ ಹೆಡ್​ನಲ್ಲಿ ಟ್ರಂಪ್ ಇದ್ದು, ಟೈಲ್ಸ್​​ನಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ಮಹಾ ಮುದ್ರೆ ಇದೆ. ಈ ನಾಣ್ಯವನ್ನು ಟಂಕಿಸಲು ಯುಎಸ್​ ಫೈನ್ಸ್​ ಆರ್ಟ್ಸ್​ ಕಮಿಷನ್​ ಕಳೆದ ವರ್ಷವೇ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿತ್ತು. ವಿಶೇಷ ಎಂದರೆ, ಇದರ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಟ್ರಂಪ್​ ನೇಮಕ ಮಾಡಿದ್ದರು. ತಮ್ಮ ಮುಖಚರ್ಯೆಯ ನಾಣ್ಯ ಬಿಡುಗಡೆ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟ್ರಂಪ್​ ಇದು ಕೊಂಚ ಅಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದ್ದರೂ, ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿದೆ ಎಂದಿದ್ದರು.

ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಎರಡನೇ ಅವಧಿಗೆ ಟ್ರಂಪ್​ ಶ್ವೇತಭವನಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಈ ರೀತಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಚಲಿತಗೊಳಿಸುವ ಬ್ರಾಂಡಿಂಗ್​ ತಂತ್ರ ಅನುಸರಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದು, ಕಾನೂನು ಮೊಕದ್ದಮೆಗೂ ಕೂಡ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ.

ಡಾಲರ್​ ಮೇಲೆ ಟ್ರಂಪ್​ ಮುಖದ ಹೊರತಾಗಿ ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಕೆನಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದ ಶಾಂತಿ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ತಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದರು. ಈ ಮೂಲಕ ಟ್ರಂಪ್​ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಪುನರ್​ ರಚಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದರು.

ಟ್ರಂಪ್​ ಚಿತ್ರ ಇರುವ ಈ ನಾಣ್ಯ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದ್ದು, ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರ ಟೀಕೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಮೆರಿಕದ ಚಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕರೆನ್ಸಿ ಮೇಲೆ ಹಾಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಮುದ್ರಿಸುವುದನ್ನು ಫೆಡರಲ್ ಕಾನೂನು ನಿಷೇಧಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ವಿಶೇಷ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಟಂಕಿಸಲು ಮತ್ತು ಚಲಾವಣೆಗೆ ತರಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಅಧಿಕಾರ ಖಜಾನೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗೆ ಇರುತ್ತದೆ.

ಈ ನಾಣ್ಯದ ಕುರಿತಂತೆ ಸುದ್ದಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿರುವ ಯುಎಸ್​ ಮಿಂಟ್​, ಈ ನಾಣ್ಯವನ್ನು ಅಮೆರಿಕದ 250ನೇ ವಾರ್ಷಿಕ ಪರಂಪರೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ. ನಾಣ್ಯದ ಟ್ರಂಪ್​ ಚಿತ್ರಣವಿರುವ ಹೆಡ್​ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಲಿಬರ್ಟಿ ಎಂದು ಬರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ಅಮೆರಿಕದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪಡೆದ 1776 ರಿಂದ 250ನೇ ವರ್ಷಾಚರಣೆಯ 2026ನೇ ಇಸವಿಯನ್ನು ನಾಣ್ಯದ ಮೇಲೆ ಮುದ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಅಮೆರಿಕದ ಮಹಾ ಮುದ್ರೆಯಾಗಿರುವ ಒಂದು ಕಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬಾಣ ಇರುವ ಮತ್ತೊಂದು ಕಾಲಿನಲ್ಲಿ ಆಲಿವ್​ ಕೊಂಬೆ ಹಿಡಿದಿರುವ ಹದ್ದಿನ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಟಂಕಿಸಲಾಗಿದೆ.

25 ನಾಣ್ಯಗಳಿರುವ ಒಂದು ರೋಲ್‌ಗೆ 61 ಡಾಲರ್​ ಮತ್ತು 100 ನಾಣ್ಯಗಳಿರುವ ಚೀಲಕ್ಕೆ 154.50 ಡಾಲರ್​ ಬೆಲೆ ನಿಗದಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ರೋಲ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಚೀಲಗಳ ನಡುವೆ ವಿಶೇಷ ಆವೃತ್ತಿಯ ಕೆಲವು ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಯಾದೃಚ್ಛಿಕವಾಗಿ ಅಡಗಿಸಿಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಯುಎಸ್ ಮಿಂಟ್ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಘೋಷಣೆಯ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವವಾದ ಜುಲೈ 4ರಂದು ಮುದ್ರಿಸಲಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಆ ನಾಣ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಜುಲೈ 4 ಎಂದು ಗುರುತು ಹಾಕಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಈ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಸೀಮಿತ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಆರ್ಡರ್​ ಮೇರೆಗೆ ಇದು ಲಭ್ಯ ಇರಲಿದೆ. ಸದ್ಯ ಇದು ಸ್ಟಾಕ್​ನಲ್ಲಿಲ್ಲ ಮಿಂಟ್​ ವೆಬ್​ಸೈಟ್​ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.

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